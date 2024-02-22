Українські аналоги бронемашин Humvee, MaxxPro і M113 - "Характерник", "Сікач" та "Лис" у бою на запорізькому напрямку. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому бійці українського спецпідрозділу використовують у бою на запорізькому напрямку українські аналоги бронемашин Humvee, MaxxPro і M113 - "Характерник", "Сікач" та "Лис".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані фрагменти бою з ворожою ДРГ. На деяких кадрах з'являються українські бронемашини.
"Кадри бою одного зі спецпідрозділів Сил оборони України на Запорізькому напрямку, де наші військові пересуваються на саморобних українських аналогах американського бронеавтомобіля Humvee (наша назва "Характерник"), бронетранспортерів MaxxPro ("Сікач") і M113 ("Лис"). За інформацією Defense Express бій проходив проти ворожої диверсійно-розвідувальної групи у середині лютого. Нашим захисникам вдалося без втрат витиснути ворога на тимчасово окуповані території", - йдеться у коментарі до відео.
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Про це повідомляє із посиланням на https://www.welt.de/politik/ausland/video250217136/Bundestag-lehnt-Unions-Antrag-zu-Taurus-Lieferungen-ab.html Die Welt.
Джерело:
Добре хоч без нудотної клубної музики відео, за це велика подяка.
Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора».
Пояснення Це - коаліційний документ, навідміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше.
Може годі брехнею займатися?
сере шо попало...
Най вибачають наші військові. Нащо ця стрілкотня ? Дрони з теплаками ??