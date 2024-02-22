Українські аналоги бронемашин Humvee, MaxxPro і M113 - "Характерник", "Сікач" та "Лис" у бою на запорізькому напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому бійці українського спецпідрозділу використовують у бою на запорізькому напрямку українські аналоги бронемашин Humvee, MaxxPro і M113 - "Характерник", "Сікач" та "Лис".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані фрагменти бою з ворожою ДРГ. На деяких кадрах з'являються українські бронемашини.

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"Кадри бою одного зі спецпідрозділів Сил оборони України на Запорізькому напрямку, де наші військові пересуваються на саморобних українських аналогах американського бронеавтомобіля Humvee (наша назва "Характерник"), бронетранспортерів MaxxPro ("Сікач") і M113 ("Лис"). За інформацією Defense Express бій проходив проти ворожої диверсійно-розвідувальної групи у середині лютого. Нашим захисникам вдалося без втрат витиснути ворога на тимчасово окуповані території", - йдеться у коментарі до відео.

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