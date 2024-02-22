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Новини Відео Війна
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Українські аналоги бронемашин Humvee, MaxxPro і M113 - "Характерник", "Сікач" та "Лис" у бою на запорізькому напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому бійці українського спецпідрозділу використовують у бою на запорізькому напрямку українські аналоги бронемашин Humvee, MaxxPro і M113 - "Характерник", "Сікач" та "Лис".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані фрагменти бою з ворожою ДРГ. На деяких кадрах з'являються українські бронемашини.

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"Кадри бою одного зі спецпідрозділів Сил оборони України на Запорізькому напрямку, де наші військові пересуваються на саморобних українських аналогах американського бронеавтомобіля Humvee (наша назва "Характерник"), бронетранспортерів MaxxPro ("Сікач") і M113 ("Лис"). За інформацією Defense Express бій проходив проти ворожої диверсійно-розвідувальної групи у середині лютого. Нашим захисникам вдалося без втрат витиснути ворога на тимчасово окуповані території", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

Запорізька область (3624) українська зброя (178) БТР (280) бій (166)


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Топ коментарі
+15
То м113 і був, я так думаю, а не якийсь там аналог. Не морочте людям голови.
Добре хоч без нудотної клубної музики відео, за це велика подяка.
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22.02.2024 16:26
+11
Бундестаг щойно ухвалив рекомендацію надати Україні далекобійні ракети "TAURUS" для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора» - Чернєв.
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22.02.2024 16:17
+11
Стрілянина є, а техніки немає. те що попало в кадр звичайний Хамві та М 113.
Може годі брехнею займатися?
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22.02.2024 16:34
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Пояснювальної бригади не буде?....
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22.02.2024 16:14 Відповісти
Зелене шоу.
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22.02.2024 16:41 Відповісти
та да.... наіпалове кварталу як завжди....
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22.02.2024 20:13 Відповісти
Бундестаг щойно ухвалив рекомендацію надати Україні далекобійні ракети "TAURUS" для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора» - Чернєв.
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22.02.2024 16:17 Відповісти
3,14
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22.02.2024 16:17 Відповісти
Це супер - новина , якщо Шольц погодиться на цю рекомендацію 🙁
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22.02.2024 16:25 Відповісти
Провалив голосування.
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22.02.2024 16:25 Відповісти
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22.02.2024 16:27 Відповісти
Bundestag stimmt gegen "Taurus"-Lieferung https://www.tagesschau.de/inland/keine-mehrheit-fuer-taurus-bundestag-100.html
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22.02.2024 16:29 Відповісти
У Бундестазі після дебатів 22 лютого відхилили пропозицію щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це повідомляє із посиланням на https://www.welt.de/politik/ausland/video250217136/Bundestag-lehnt-Unions-Antrag-zu-Taurus-Lieferungen-ab.html Die Welt.
Джерело:
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22.02.2024 16:36 Відповісти
"Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тобто Таурусів. Це - коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше. Джерело:
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22.02.2024 17:46 Відповісти
Хто тобі про це сказав?
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22.02.2024 16:27 Відповісти
Козаки!!!
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22.02.2024 16:19 Відповісти
Шоу?
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22.02.2024 16:24 Відповісти
То м113 і був, я так думаю, а не якийсь там аналог. Не морочте людям голови.
Добре хоч без нудотної клубної музики відео, за це велика подяка.
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22.02.2024 16:26 Відповісти
🇩🇪Бундестаг проголосував за рекомендацію надати
Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора».

Пояснення Це - коаліційний документ, навідміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше.
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22.02.2024 16:26 Відповісти
Немає більшості за проект. Іншої новини поки що не видно.
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22.02.2024 16:35 Відповісти
шо за маячня!?? виробництво своїх образців вже 20 років налагодити не можем, я мовчу вже про **********, а тут тобі ціла лінійка західної техніки)))) на кого це розраховано?
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22.02.2024 16:30 Відповісти
Раніше у тернеті показували - це самодєлки, типу аналоги. Штучні.
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22.02.2024 18:20 Відповісти
єдине що можливо - це зібрані машини з частин знищених.
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22.02.2024 18:46 Відповісти
Стрілянина є, а техніки немає. те що попало в кадр звичайний Хамві та М 113.
Може годі брехнею займатися?
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22.02.2024 16:34 Відповісти
Так, і відео то не реального бою, а із тренувань по веденню бою в урбанізованій місцевості .....
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22.02.2024 20:17 Відповісти
Автор:

сере шо попало...
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22.02.2024 16:35 Відповісти
Eta primerna kak ruskie svinosabaki Shahedi nazvali Geraniu .....LOL
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22.02.2024 16:58 Відповісти
Сдрысни, мразота запоребриковая. Реєстрація:22.02.2024
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22.02.2024 17:50 Відповісти
А що "Богдана"? Памʼятаю той час, коли військові її дуже нахвалювали.
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22.02.2024 17:18 Відповісти
6 штук в місяць робиться. може вже 8
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22.02.2024 18:13 Відповісти
Витіснили. Були б міномети, могли б і накрити. Блін, а гранатомети нащо ?

Най вибачають наші військові. Нащо ця стрілкотня ? Дрони з теплаками ??
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22.02.2024 18:23 Відповісти
....це більше схоже на навчання... не варто уподоблюватися кадирівським тіктокерам.. нахіба?
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22.02.2024 18:34 Відповісти
на м113 налепили позывной Лис - то уже новая украинская машина???))
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22.02.2024 20:14 Відповісти
Що значить "саморобні" ?!!! Негайно виправте !
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22.02.2024 20:39 Відповісти
ТАК А ГДЕ МАШИНЫ И ВРАГИ !?)
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23.02.2024 02:44 Відповісти
ПУСТЬ БОГ СИЛЬНО КАРАЕТ ЗА ЛОЖЬ !!! АМИНЬ !!!
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24.02.2024 00:15 Відповісти
 
 