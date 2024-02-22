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Україна отримала від партнерів нові бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою. ВIДЕО

Сили оборони отримали нові бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Умєрова, десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом.

Бронетранспортери M113 для евакуації поранених

"Техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше. Бронемашини для евакуації поранених передаємо у бойові підрозділи вже зараз", - зазначив міністр.

Також читайте: Розробники Brave1 створили дистанційно керовану платформу FoxTac для евакуації військових, - Федоров. ФОТО

Автор: 

поранення (2805) евакуація (2317) БТР (280) Умєров Рустем (615)


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Топ коментарі
+10
Кресты, я так полагаю, для внутреннего пользования, козломорды на них не обращают внимания.
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22.02.2024 18:43
+10
Медичні еваки, та ще й білі, для виродків ціль номер один....
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22.02.2024 18:47
+9
белые - савсем белые - КАРЛ...
***** - "катлективный запад" до сих пор верить в "законы войны"
фух... реально непуганые идиоты
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22.02.2024 18:52
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Кресты, я так полагаю, для внутреннего пользования, козломорды на них не обращают внимания.
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22.02.2024 18:43 Відповісти
навпаки, будуть привертати увагу, що це не бойова машина і по ній можна спокійно стріляти, та й колір пустельний не в тему.

М113 машинка якраз для евакуації - прудка і простора, але чому не ставлять протикумулятивні/антидроновові решітки ?
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22.02.2024 19:20 Відповісти
Медичні еваки, та ще й білі, для виродків ціль номер один....
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22.02.2024 18:47 Відповісти
белые - савсем белые - КАРЛ...
***** - "катлективный запад" до сих пор верить в "законы войны"
фух... реально непуганые идиоты
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22.02.2024 18:52 Відповісти
десятки прибули, сотні на підході, мільйони пообіцяє президент, а на 0 буде 0
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22.02.2024 18:52 Відповісти
спокійно, Скліфасовський !

М113 количество выпущенных, шт. около 80 000, включая машины на базеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/M113#cite_note-1

самий масовий БТР в історії !
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22.02.2024 19:22 Відповісти
Замість танків!
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22.02.2024 18:52 Відповісти
ні, замість космольотов

для евакуації написано чітко
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22.02.2024 19:23 Відповісти
"...Остались Діти та собаки - Жінки навіть з рогачами Пішли в гайдамаки"
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22.02.2024 19:48 Відповісти
Переименуйте их в «Abrams» и будет Замість танків!
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22.02.2024 20:06 Відповісти
Дякуємо.
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22.02.2024 18:54 Відповісти
Нові М113? Ну-ну. Який новий міністр такі й БТРи.

M113 (англ. Armoured Personnel Carrier M113) - бронетранспортёр (БТР) США. Разработан в 1957-1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года; производство продолжалось до 2007 года.
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22.02.2024 19:07 Відповісти
нові. нові; M113 https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) 1-го батальона 4-го пехотного полка армии США во время учений Allied Spirit в Объединённом многонациональном центре готовности в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 Хоэнфельсе , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Бавария , 2015 год

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22.02.2024 19:25 Відповісти
Якщо "Сотні" то може на одну сотню поставити якісні бойові модулі.
Меньша потреба була би в евакуаційних М113.
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22.02.2024 19:10 Відповісти
тільки кевларовий підбій зсередени та

M113 «Зелда 2» - израильская модификация установлен комплект https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0 динамической защиты «Toga»

На M113A3 была введена дополнительная защита днища корпуса, состоявшая из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C стальных листов, а также предусмотрены крепления для навесной брони в виде экрановhttps://ru.wikipedia.org/wiki/M113#cite_note-37 [~ 8] из разнотвёрдой стальной брони DPSA, отстоящих от основного корпуса, штатный комплект которой, применяющийся войсками США, обеспечивает круговую защиту от бронебойных пуль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 14,5-мм пулемёта https://ru.wikipedia.org/wiki/M113#cite_note-R.Hunnicutt._Bradley--430-38 [30] . При этом лобовая проекция машины не поражается 20-мм бронебойным снарядом APIT (DM43) пушки https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=M139&action=edit&redlink=1 M139 с дистанции 200 м.
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22.02.2024 19:31 Відповісти
Только от США получено 300 ед. в варианте медэваков. От других стран десятки.
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22.02.2024 19:19 Відповісти
Паливо є?
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22.02.2024 19:21 Відповісти
У Пашинського та Курченка можна позичити.
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22.02.2024 19:32 Відповісти
Краще більше зброї, щоб еваків менше треба було.
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22.02.2024 19:36 Відповісти
Який ПТУР! Наш М-113 з міномета знищили.
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22.02.2024 21:35 Відповісти
Нормальный нужно камуфляж, камуфляжные сети, российско-фашистские захватчики и оккупанты любят стрелять по красному кресту и медикам, расстреливать пленных . Без камуфляжа это будет приоритетная цель для Раша орков.
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22.02.2024 20:03 Відповісти
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22.02.2024 20:10 Відповісти
Надеюсь у министра найдеться краска для нанесения нормальной камуфляжной раскраски. У нас большие проблемы с маскировкой.
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22.02.2024 22:08 Відповісти
 
 