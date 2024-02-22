Україна отримала від партнерів нові бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою. ВIДЕО

Сили оборони отримали нові бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Умєрова, десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом.

"Техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше. Бронемашини для евакуації поранених передаємо у бойові підрозділи вже зараз", - зазначив міністр.

Також читайте: Розробники Brave1 створили дистанційно керовану платформу FoxTac для евакуації військових, - Федоров. ФОТО