Україна отримала від партнерів нові бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою. ВIДЕО
Сили оборони отримали нові бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених з поля бою
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Умєрова, десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом.
"Техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше. Бронемашини для евакуації поранених передаємо у бойові підрозділи вже зараз", - зазначив міністр.
Топ коментарі
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М113 машинка якраз для евакуації - прудка і простора, але чому не ставлять протикумулятивні/антидроновові решітки ?
***** - "катлективный запад" до сих пор верить в "законы войны"
фух... реально непуганые идиоты
М113 количество выпущенных, шт. около 80 000, включая машины на базеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/M113#cite_note-1
самий масовий БТР в історії !
для евакуації написано чітко
M113 (англ. Armoured Personnel Carrier M113) - бронетранспортёр (БТР) США. Разработан в 1957-1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года; производство продолжалось до 2007 года.
Меньша потреба була би в евакуаційних М113.
M113 «Зелда 2» - израильская модификация установлен комплект https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0 динамической защиты «Toga»
На M113A3 была введена дополнительная защита днища корпуса, состоявшая из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C стальных листов, а также предусмотрены крепления для навесной брони в виде экрановhttps://ru.wikipedia.org/wiki/M113#cite_note-37 [~ 8] из разнотвёрдой стальной брони DPSA, отстоящих от основного корпуса, штатный комплект которой, применяющийся войсками США, обеспечивает круговую защиту от бронебойных пуль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 14,5-мм пулемёта https://ru.wikipedia.org/wiki/M113#cite_note-R.Hunnicutt._Bradley--430-38 [30] . При этом лобовая проекция машины не поражается 20-мм бронебойным снарядом APIT (DM43) пушки https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=M139&action=edit&redlink=1 M139 с дистанции 200 м.