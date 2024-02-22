Мати Навального заявила, що її шантажують і змушують таємно поховати сина. ВIДЕО

Мати померлого у в’язниці російського опозиціонера Олексія Навального заявила, що її шантажують і змушують таємно поховати сина.

Про це вона сказала у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Людмили Навальної, тіло сина їй досі не віддали, а співробітники Слідкому РФ "ставлять умови, де, коли і як має бути похований Олексій".

"Тільки що я вийшла з будівлі Слідчого Комітету у місті Салехард. Майже добу я провела там одна наодинці зі слідчими та криміналістами. Адвоката вони пустили сьогодні після обіду. Вчора ввечері вони таємно відвезли мене у морг, де показали Олексія. Слідчі стверджують, що вони знають причину смерті і що у них готові всі медичні й юридичні документи.

Вони хочуть, щоб поховання було таємним. Вони хочуть привести мене на кінець кладовища й сказати, що тут лежить ваш син. Я з цим не погоджуюся. Вони кажуть, якщо я не погоджуся на таємний похорон, вони щось зроблять з тілом мого сина", — заявила Навальна.

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Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.