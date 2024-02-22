Зеленський зустрівся з іноземними дипломатами і розповів про пріоритетні напрямки міжнародної діяльності України. ВIДЕО
Президент провів зустріч із дипломатами, представниками держав та міжнародних організацій, на якій розповів про пріоритетні напрямки міжнародної діяльності України у 2024 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Президента України Володимира Зеленського.
На початку зустрічі президент подякував її учасникам за те, що ті "в Україні та з Україною".
"Завдяки нормальній роботі дипломатичних представництв наші люди бачать, що лідери світу з нами і що ви вірите в Україну, довіряєте нашій державі", - сказав він.
Він зазначив, що 2024 є особливим роком. Оскільки саме цього року Україна має "зробити якнайбільше з погляду нашої здатності завершити цю війну згідно з фундаментальними основами міжнародного права".
В цьому контексті президент озвучив три пріоритетні цілі України в цьому році.
Так він наголосив, що першим безумовним пріоритетом є "захист наших людей від російського терору".
"Ми надзвичайно вдячні кожній державі та кожному лідеру, які надають Україні та нашим людям оборонну, макрофінансову та гуманітарну підтримку. Особливо я вдячний за програми довготривалої підтримки - і оборонної, і фінансової", - підкреслив Зеленський.
Другим завданням він назвав просування Формули миру, "яка здатна відновити повну силу міжнародного права, порушеного Росією".
Також за допомогою Формули можна буде "повернути додому, в Україну, наших людей - дітей і дорослих, які депортовані в Росію, українських полонених та українських політичних бранців".
Зеленський пояснив, що третім пріоритетним завданням є міжнародна співпраця щодо санкцій проти Росії та заморожених активів РФ, а також оборонне співробітництво.
"Україна запрошує всі поважні держави та компанії до оборонної співпраці. Маємо спільно працювати над тим, щоб Росії не вдавалося обходити санкції світу. І ще один аспект - це російські активи. Що швидше вони будуть конфісковані, то швидше Путін відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права", - наголосив глава держави.
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Придурок!- подумали дипломати...
Ви вже "надіяли", що вже ніхто не рветься з вами взаємодіяти.Скоро тікати від вас будуть і ховатися.
Найвеличніші діячі, млін
Проснулися... Довели Україну до межі
А тепер ще й мостяться на другий термін
Міністр іноземних справ Італії дав неймовірно вичерпну характеристику безпековій угоді, яку Італія планує підписати з Україною. А з нею - всім тим угодам, які Зеленський підписав уже. Це просто пісня!
"Наша угода, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки" - заявив італійський міністр.
Я правильно зрозумів? Це і є той самий нереальний зовнішньополітичний успіх естрадно-циркової влади і особисто Зеленського В. А.? Низка угод, які західні країні ні до чого не зобов'язкють і нам нічогісінько не обіцяють? Це воно?
Це - замість руху до НАТО, чого прагнули за Петра Порошенка?
Агов! Шанувальники ЗЕ! Слова італійського міністра це теж російське ІПСО? Чи це просто міжнародна політика від коміка?
Не минуло й тижня, а рішення про передачу ракет німці провалили феєрично.
"А там олЕні, Олені
Небриті і неголені..." (с) гурт ТІК
Підходить "на ура!"
Четвертий пріорітет: ви нам налом допомагайте, і будь ласка, без мічених купюр.
Посли G7 прямо поставили вимогу щодо БЕБ, а зелена пліснява на них наклала з під хвоста. І після цього Зеленський, як ні вчому не бувало, розпатякує про довіру. Неадекватність зашкалює.
Треба,якщо вже "оСєнь хоЦа"назвати призвіще зіцпрезидента - пишить:" Зеленський був присутній на зустрічі Єрмака с діпломатами,де регент розповів...ітд"
А Вовочка мудро махав неголеною мармизою( він що під "лохмат" косить?!) на знак згоди.
Так буде більш інформативно.
(оглядається зі значущим виглядом)