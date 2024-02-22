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Зеленський зустрівся з іноземними дипломатами і розповів про пріоритетні напрямки міжнародної діяльності України. ВIДЕО

Президент провів зустріч із дипломатами, представниками держав та міжнародних організацій, на якій розповів про пріоритетні напрямки міжнародної діяльності України у 2024 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Президента України Володимира Зеленського.

На початку зустрічі президент подякував її учасникам за те, що ті "в Україні та з Україною".

"Завдяки нормальній роботі дипломатичних представництв наші люди бачать, що лідери світу з нами і що ви вірите в Україну, довіряєте нашій державі", - сказав він.

Він зазначив, що 2024 є особливим роком. Оскільки саме цього року Україна має "зробити якнайбільше з погляду нашої здатності завершити цю війну згідно з фундаментальними основами міжнародного права". 

В цьому контексті президент озвучив три пріоритетні цілі України в цьому році.

Так він наголосив, що першим безумовним пріоритетом є "захист наших людей від російського терору". 

"Ми надзвичайно вдячні кожній державі та кожному лідеру, які надають Україні та нашим людям оборонну, макрофінансову та гуманітарну підтримку. Особливо я вдячний за програми довготривалої підтримки - і оборонної, і фінансової", - підкреслив Зеленський.

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Другим завданням він назвав просування Формули миру, "яка здатна відновити повну силу міжнародного права, порушеного Росією". 

Також за допомогою Формули можна буде "повернути додому, в Україну, наших людей - дітей і дорослих, які депортовані в Росію, українських полонених та українських політичних бранців".

Зеленський пояснив, що третім пріоритетним завданням є міжнародна співпраця щодо санкцій проти Росії та заморожених активів РФ, а також оборонне співробітництво.

"Україна запрошує всі поважні держави та компанії до оборонної співпраці. Маємо спільно працювати над тим, щоб Росії не вдавалося обходити санкції світу. І ще один аспект - це російські активи. Що швидше вони будуть конфісковані, то швидше Путін відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права", - наголосив глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23923) дипломати (567)


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Топ коментарі
+20


Міністр іноземних справ Італії дав неймовірно вичерпну характеристику безпековій угоді, яку Італія планує підписати з Україною. А з нею - всім тим угодам, які Зеленський підписав уже. Це просто пісня!
"Наша угода, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки" - заявив італійський міністр.
Я правильно зрозумів? Це і є той самий нереальний зовнішньополітичний успіх естрадно-циркової влади і особисто Зеленського В. А.? Низка угод, які західні країні ні до чого не зобов'язкють і нам нічогісінько не обіцяють? Це воно?
Це - замість руху до НАТО, чого прагнули за Петра Порошенка?
Агов! Шанувальники ЗЕ! Слова італійського міністра це теж російське ІПСО? Чи це просто міжнародна політика від коміка?
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22.02.2024 19:23
+17
Чмо мохнате, усі вже давно знають, що ти безтолковий ішак і не треба когось переконувати в протилежному.
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22.02.2024 19:14
+14
Когось цікавлять пріоритетні напрямки міжнародної діяльності ЗЄ і Ярмака?
Ви вже "надіяли", що вже ніхто не рветься з вами взаємодіяти.Скоро тікати від вас будуть і ховатися.

Найвеличніші діячі, млін

Проснулися... Довели Україну до межі

А тепер ще й мостяться на другий термін
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22.02.2024 19:23
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Чмо мохнате, усі вже давно знають, що ти безтолковий ішак і не треба когось переконувати в протилежному.
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22.02.2024 19:14 Відповісти
Глядачі! - подумав Зе...
Придурок!- подумали дипломати...
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22.02.2024 19:31 Відповісти
До кінця ери Зе залишилось____ днів.
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22.02.2024 20:44 Відповісти
то все фігня, почекаємо публікацію інтерв'ю на фоксі
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22.02.2024 19:15 Відповісти
Там молдавський апєндікс хоче стати частью роzzii. Треба щось терміново з цим робити, бо обєспокоєнності партньорів мало чим там допоможуть.
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22.02.2024 19:17 Відповісти
Без суфлера, і без д'єрмака? Він там мізки своїм спітчом не поплавить нікому?
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22.02.2024 19:18 Відповісти
Когось цікавлять пріоритетні напрямки міжнародної діяльності ЗЄ і Ярмака?
Ви вже "надіяли", що вже ніхто не рветься з вами взаємодіяти.Скоро тікати від вас будуть і ховатися.

Найвеличніші діячі, млін

Проснулися... Довели Україну до межі

А тепер ще й мостяться на другий термін
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22.02.2024 19:23 Відповісти


Міністр іноземних справ Італії дав неймовірно вичерпну характеристику безпековій угоді, яку Італія планує підписати з Україною. А з нею - всім тим угодам, які Зеленський підписав уже. Це просто пісня!
"Наша угода, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки" - заявив італійський міністр.
Я правильно зрозумів? Це і є той самий нереальний зовнішньополітичний успіх естрадно-циркової влади і особисто Зеленського В. А.? Низка угод, які західні країні ні до чого не зобов'язкють і нам нічогісінько не обіцяють? Це воно?
Це - замість руху до НАТО, чого прагнули за Петра Порошенка?
Агов! Шанувальники ЗЕ! Слова італійського міністра це теж російське ІПСО? Чи це просто міжнародна політика від коміка?
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22.02.2024 19:23 Відповісти
Алеж воно за 5 років на шару так "по заграніцам" пошарилося,як і не мріяв!
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22.02.2024 19:56 Відповісти
Так це буде ''зелений буда-пєсец''.
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22.02.2024 20:10 Відповісти
Сьогодні Бундестаг наочно продемонстрував чого варта бумажка про безпеку від блаЗЕня.
Не минуло й тижня, а рішення про передачу ракет німці провалили феєрично.
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22.02.2024 19:23 Відповісти
Буратіно дубове
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22.02.2024 19:24 Відповісти
Буратіно сумлінно виконує оманські домовленості.
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22.02.2024 19:28 Відповісти
Как осто*уела эта *издопротивная рожа.
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22.02.2024 19:29 Відповісти
От скільки разів дивлюся на світлини ЗЕ, стільки разів на думку спадає:
"А там олЕні, Олені
Небриті і неголені..." (с) гурт ТІК

Підходить "на ура!"
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22.02.2024 19:30 Відповісти
зе додав:

Четвертий пріорітет: ви нам налом допомагайте, і будь ласка, без мічених купюр.
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22.02.2024 19:33 Відповісти
Чому зеленський а не єрмак? То ж його преогатива.
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22.02.2024 19:38 Відповісти
Як казав президент Польши Дуда... Кучма банды Кодломойского банкира та Голобородько Зе будують Концлагерное Гетто.. Заксенгхаузен...👺👹🤪
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22.02.2024 19:42 Відповісти
Феноменальна здатність Зеленського з невинною мордашкою сц*ти в очі аудиторії просто вражає.

Посли G7 прямо поставили вимогу щодо БЕБ, а зелена пліснява на них наклала з під хвоста. І після цього Зеленський, як ні вчому не бувало, розпатякує про довіру. Неадекватність зашкалює.
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22.02.2024 19:42 Відповісти
а ви боялися. а він ще діпламат!
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22.02.2024 19:43 Відповісти
Дипломатичний корпус України стане ще сильнішим завдяки приєднанню до нього досвідченого дипломата гусєва ...
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22.02.2024 19:45 Відповісти
Ї тут його понесло. "Великий комбінатор" маленького зрісту ї розуму
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22.02.2024 19:45 Відповісти
Невірна "шапка"!
Треба,якщо вже "оСєнь хоЦа"назвати призвіще зіцпрезидента - пишить:" Зеленський був присутній на зустрічі Єрмака с діпломатами,де регент розповів...ітд"
А Вовочка мудро махав неголеною мармизою( він що під "лохмат" косить?!) на знак згоди.
Так буде більш інформативно.
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22.02.2024 19:52 Відповісти
А коли Зеленський зустрінеться з українськими парламентарями і не тільки з зеленими і опезежистами?! Вже зустрічався з ким тільки можна і давав інтерв'ю, а коли дасть інтерв'ю нам- українцям і пояснить в прямому ефірі людям те, що нас цікавить, а не "ізбранним" з офісу Єрмака?
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22.02.2024 20:23 Відповісти
Туск послав клоуна ***** із зустріччю на кордоні, то воно вирішило продовжити цирк з відосіком із зустріччю "з дипломатами". Всі вже посилають ***** наше політичне керівництво: бездарне, сикливе, продажне і злодюжне.
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22.02.2024 20:30 Відповісти
А я сьогодні зустрівся зі своїм сусідою!
(оглядається зі значущим виглядом)
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22.02.2024 20:53 Відповісти
Османські інвестори вимагають тому і зустрівся з дипломатами, щоб запам'ятали, бо залишилося 40 днів..
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22.02.2024 21:45 Відповісти
правильно.
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23.02.2024 04:12 Відповісти
 
 