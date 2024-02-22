Зеленський зустрівся з іноземними дипломатами і розповів про пріоритетні напрямки міжнародної діяльності України. ВIДЕО

Президент провів зустріч із дипломатами, представниками держав та міжнародних організацій, на якій розповів про пріоритетні напрямки міжнародної діяльності України у 2024 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Президента України Володимира Зеленського.

На початку зустрічі президент подякував її учасникам за те, що ті "в Україні та з Україною".

"Завдяки нормальній роботі дипломатичних представництв наші люди бачать, що лідери світу з нами і що ви вірите в Україну, довіряєте нашій державі", - сказав він.

Він зазначив, що 2024 є особливим роком. Оскільки саме цього року Україна має "зробити якнайбільше з погляду нашої здатності завершити цю війну згідно з фундаментальними основами міжнародного права".

В цьому контексті президент озвучив три пріоритетні цілі України в цьому році.

Так він наголосив, що першим безумовним пріоритетом є "захист наших людей від російського терору".

"Ми надзвичайно вдячні кожній державі та кожному лідеру, які надають Україні та нашим людям оборонну, макрофінансову та гуманітарну підтримку. Особливо я вдячний за програми довготривалої підтримки - і оборонної, і фінансової", - підкреслив Зеленський.

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Другим завданням він назвав просування Формули миру, "яка здатна відновити повну силу міжнародного права, порушеного Росією".

Також за допомогою Формули можна буде "повернути додому, в Україну, наших людей - дітей і дорослих, які депортовані в Росію, українських полонених та українських політичних бранців".

Зеленський пояснив, що третім пріоритетним завданням є міжнародна співпраця щодо санкцій проти Росії та заморожених активів РФ, а також оборонне співробітництво.

"Україна запрошує всі поважні держави та компанії до оборонної співпраці. Маємо спільно працювати над тим, щоб Росії не вдавалося обходити санкції світу. І ще один аспект - це російські активи. Що швидше вони будуть конфісковані, то швидше Путін відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права", - наголосив глава держави.

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