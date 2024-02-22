Цього року наші Повітряні сили стануть сильнішими, - Зеленський про перехід на F-16. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 729-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було лпубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні почав день із проведення Ставки. Не лише щодо оперативної ситуації на передовій зараз, але й також з інших стратегічних питань, зокрема підготовки нашої держави до переходу на F-16 – була спеціальна доповідь про це.

Усі параметри щодо першої партії літаків: конкретні терміни постачання, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення. Деталі позитивні. Цього року наші Повітряні сили стануть сильніше, це - фундаментальні завдання. Конкретно - це захист від російських керованих авіабомб і загалом нові можливості на лінії фронту.

Звичайно, були на Ставці сьогодні й доповіді Головкома, розвідки, міністра оборони та інших урядовців, які відповідають за озброєння. Особлива увага - кільком напрямкам: Авдіївському та південним.

Дякую всім, хто б’ється заради України, працює заради України та допомагає!", - сказав президент

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