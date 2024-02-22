Цього року наші Повітряні сили стануть сильнішими, - Зеленський про перехід на F-16. ВIДЕО
Звернення Володимира Зеленського наприкінці 729-го дня війни.
Як інформує Цензор.НЕТ відео було лпубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.
Сьогодні почав день із проведення Ставки. Не лише щодо оперативної ситуації на передовій зараз, але й також з інших стратегічних питань, зокрема підготовки нашої держави до переходу на F-16 – була спеціальна доповідь про це.
Усі параметри щодо першої партії літаків: конкретні терміни постачання, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення. Деталі позитивні. Цього року наші Повітряні сили стануть сильніше, це - фундаментальні завдання. Конкретно - це захист від російських керованих авіабомб і загалом нові можливості на лінії фронту.
Звичайно, були на Ставці сьогодні й доповіді Головкома, розвідки, міністра оборони та інших урядовців, які відповідають за озброєння. Особлива увага - кільком напрямкам: Авдіївському та південним.
Дякую всім, хто б’ється заради України, працює заради України та допомагає!", - сказав президент
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Наративи російської дезінформації не там шукаєте, (не)шановні.
Підказати, де шукати? Легко:
- Телемарафон - марафон пропаґанди, фейків, сцянини в очі, парад офіційних звернень і символічних дискусій, без жодної відповідальності та відповідей на нагальні запитання.
- «95 квартал», «Дизель шоу» та подібні - розділення українців, паплюження української культури, мови, цінностей, туалетно-московський сексистсько-гомофобний псевдогумор з метою оскотинювання та деградації нації.
- Гордон/Голованов/Влащєнко/Арєстовіч/Романєнко - всі ці недожурналісти, недоблогери і недорадники, які всю свою карʼєру та медійне життя просувають російські наративи, і досі мають мільйонні аудиторії, а також підтримку влади, яка ходить до них на ефіри, надає майданчики, випускає за кордон тощо.
- «Вышка» - канал на ютубі, який продовжує справу телеканалів Медведчука-Мураєва. Має більше мільйона підписників, просуває кремлівську пропаґанду. ......
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Коли Україною будуть управляти не 5-6 якихось вилупків, які навіть декларацію держслужбовця не повинні подавати, а так, як воно було до приходу цього Шапіто на чолі з куратором клоуна, кожного вечора проізводящєго хрипливе пердіння ні про що ?
Буде такий самий обісрамс як із "контрнаступом".
ну невже через 2 роки війни цього хтось десь не розуміє ?
Назви хоч одне (!!!) рішення цього Шапіто на користь України ?
Кацапська методичка "путін не вбивця! він звичайний крадій!" - впізнаєш?
а знімаючи Генштаб і Головнокомандуючого - здають.
Блокуючи до війни виробництво ракет - здають.
Та тисячі свідоцтв, шо здають.
Тільки упоротий тупий зазеленський вже не бачить.
А західні чуваки не тупі - вони бачать, тому і не дають
а колеса на них взагалі 100-річної давнини конструкції, прикинь?
F-16 у версії Block 70/72 не отримала поки що ні одна країна (звісно окрім США). Перші чотири борти Block 70/72 в цьому році отримає Бахрейн. Потім у тридцятих роках будуть ітерації Block 80/82, у сорокових Block 90/92 ...
F-16 планується виготовляти\модифікувати до 2050 року. Нас з вам вже може і не бути в живих, а нові борти будуть стояти на озброєнні ще десятиріччя після 2050 року.
до чого тут ті блок 70/72 і 90/92,мова йде про датські і нідерландські машини модифікацій АМ/ВМ,які в кращому разі блок 20 бородатих років,тому не треба тут видавати бажане за дійсне,далеко не всі країни модернізовували свої ф-ки,ніяких вундервафель там чекати не варто.
https://mil.in.ua/uk/news/daniya-peredast-********-19-vynyshhuvachiv-f-16/
а це силка на тему дюже "маладих" літаків,які нам планують предеати,що датські, що голандські машини ровесники наших су та міг,тому астарот правий
По друге, якщо мова йде про Данію, то вона є оператором модифікації Block 20 MLU, яка є еквівалентом Block 50/52.
По третє - ми не можемо знати, які блоки на тих бортах вже пройшли заміну чи будуть мінятись, і цього скоріше за все ми з вами не будемо знати навіть тоді, коли борти будуть працювати у нашому небі. Ми не будемо знати ( а значить і ворог теж) яка БРЛС буде встановлена - APG-77, APG-80 чи APG-81, а може і APG-83. Не будемо знати який бортовий комплекс РЕБ буде встановлений на борту, яка ітерація системи постановки перешкод буде встановлена, чи отримають борти базові шоломи цілевказування JHMCS, чи це вже будуть JHMCS II. І ніякий тутешній астарот не може знати, чи отримають ці борти спрощену версію навігаційної гондоли з вилученим радаром стеження за місцевістю AN/AAQ-20 Pathfinder чи це буде повноцінна AN/AAQ-13. І астароти не розкажуть, чи буде встановлена спрощена версія прицільної гондоли з вилученою сумісністю з ракетою AGM-65 Maverick AN/AAQ-19 Sharpshooter, чи буде встановлена повноцінна AN/AAQ-14, і так далі ще багато чого... Єдине, що можно сказати напевно, що на бортах буде встановлена апаратура передачі даних вже за стандартом Link 16 для взаємодії з літаками ДРЛС. І раджу менше слухати місевих астаротів, які начитавшись кацапських тєлєг два роки тут пишуть про тендітні передні стійки шасі або про пилюку, яка буде засасуваться у повітрязабірники.
Намагайтесь дотримуватись інфогігієни і не вестись на маніпуляції.
І да, дайте будь ласка хоч будь-яке посилання, де стверджується, що модифікація Block 20 MLU не є еквівалентом Block 50/52. Ну, щоб це було не пустопорожнім піздєжом.
нам будуть передаватись не "списані ботрти" як ви стверджуєте (знов таки, давайте пруфи про "списані борти", щоб це знов не виглядало пустопорожнім піздежом), а найбільш нові машини з наявних з максимально повними строками експлуатації, які пройшли капітальний ремонт та посилення конструкції самого планера.
І дайте, будь ласка, посилання, що літаки, які в свій час пройшли модернізацію по програмі Mid-Life Update (MLU) не отримали таку ж саму БРЛС AN/APG-66, яка встановлювалась на літаки Bloсk 50. Бо інакше ваші твердження знов схожі на безвідповідальний піздьож. Я ще раз стверджую, що модифікація Block 20 MLU є еквівалентом Block 50/52, і у свій час, ще задовго до широкомасштабного вторгнення ці борти отримали такі ж самі гондоли Lantirn, як і Bloсk 50, і такі ж самі контейнери із РЕР та РЕБ типу ALQ-131, як і на Bloсk 50. І ще тоді пілоти отримали такий же нашоломний дісплей, як і у пілотів Bloсk 50.
Ці роботи по оновленню цих бортів пройшли в середині 2000-х. У результаті строк експлуатації F-16 MLU збільшувався, як мінімум ще на 5 тисяч льотних годин, тобто до 12 тисяч льотних годин та мінімум до 30 років експлуатації.
І вкладаться в них будуть всі - і Lockheed Martin, і Northrop Grumman, і Raytheon. і ще купа підприємств, які захочуть отримати ще більш контрактів на виробництво F-16 (на контрактування яких стоїть черга до 2030 року), бо вони розуміють, що реальна війна в Україні з російськими літаками 4+ може стати найкращою рекламою для їх продукції. Так що "пхати" в ці борти будуть нормально.
А взагалі Німеччина (третій рейх) змогла будувати сотні літаків під час другої світової війни. Пілоти Люфтваффе навіть не ремонтували літаки, а просто брали нові. І союзники після окупації третього рейху знаходили сотні нових літаків у лісах і на підземних заводах.
А в Україні "піаніст" може тільки потужно триндіти".
Чилавек идёт на все лишь бы удержать летящий в бездну рейтинг.