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Удар HIMARS знищує російський ЗРК "Стріла-10" та бойову машину комплексу "Тор-М1". ВIДЕО

Бійці підрозділу аеророзвідки "Flying Skull" скорегували вогонь HIMARS по російській техніці - ЗРК "Стріла-10" та бойовій машині 9А331 комплексу 9К331 "Тор-М1" неподалік населеного пункту Михайлівка на Херсонщині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РСЗВ "HIMARS" влучає у САУ "Гіацинт", РЛС до "Бука", ЗРК "Бук М2", Р330 "Житель" на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

HIMARS (308) Херсонська область (5776)


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Топ коментарі
+23
Завтра у свсобачатини день защітніка атечества. Вони будуть збиватися у купи шоб побухать. Діду Хаймарсенку завтра тре бути особливо пильним щоб поиєднатися до святкувань.)))
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23.02.2024 00:25
+12
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23.02.2024 00:23
+9
Перестаньте музику накладати. Звуків вибухів і інших шумів війни більш ніж достатньо
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23.02.2024 00:00
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шарки ******* дрони
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22.02.2024 23:55 Відповісти
Перестаньте музику накладати. Звуків вибухів і інших шумів війни більш ніж достатньо
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23.02.2024 00:00 Відповісти
Вероятно это выдает военные секреты! ;;
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23.02.2024 03:05 Відповісти
з бпла звуків не почуєш
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23.02.2024 11:32 Відповісти
Пыждець вате))
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23.02.2024 00:01 Відповісти
Слідопити добре працюють.
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23.02.2024 00:03 Відповісти
в моцкалів шашлики, чи з моцкалів, напевно підгоріли.
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23.02.2024 00:10 Відповісти
Навіщо прискорювати? Насолодитися не встигаю( Флаїнгам - подяка!
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23.02.2024 00:10 Відповісти
патерь нет!
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23.02.2024 00:12 Відповісти
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23.02.2024 00:23 Відповісти
Щось цей Himars послідніх пару днів затягивает беспрецедентную русофобию 😁
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23.02.2024 00:24 Відповісти
Завтра у свсобачатини день защітніка атечества. Вони будуть збиватися у купи шоб побухать. Діду Хаймарсенку завтра тре бути особливо пильним щоб поиєднатися до святкувань.)))
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23.02.2024 00:25 Відповісти
Бадабумище, мазафака ©
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23.02.2024 00:59 Відповісти
Тю, лише трохи задимілося!
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23.02.2024 03:07 Відповісти
Браво!
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23.02.2024 04:21 Відповісти
 
 