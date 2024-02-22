Удар HIMARS знищує російський ЗРК "Стріла-10" та бойову машину комплексу "Тор-М1". ВIДЕО

Бійці підрозділу аеророзвідки "Flying Skull" скорегували вогонь HIMARS по російській техніці - ЗРК "Стріла-10" та бойовій машині 9А331 комплексу 9К331 "Тор-М1" неподалік населеного пункту Михайлівка на Херсонщині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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