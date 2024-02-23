Шолом окупанта летить у повітрі після вибуху гранати під час бою в окопі. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент успішного штурму ворожої позиції українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що українських піхотинець кидає гранату у загарбника. Після вибуху у руки бійця прилітає захисний шолом окупанта, який зірвало вибухом. Не роздумуючи, воїн кидає її у напрямку вже мертвого росіянина.

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