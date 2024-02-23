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Шолом окупанта летить у повітрі після вибуху гранати під час бою в окопі. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент успішного штурму ворожої позиції українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що українських піхотинець кидає гранату у загарбника. Після вибуху у руки бійця прилітає захисний шолом окупанта, який зірвало вибухом. Не роздумуючи, воїн кидає її у напрямку вже мертвого росіянина.

Також дивіться: Окупант загубив штани на полі бою у Кринках. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17482) штурм (236) знищення (7298) бій (166)


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Топ коментарі
+29
Хреновий день у хробака : шолом зірвало, отримав автоматну чергу, потім контрольний.... А ще потім і стусана ногою по "центру прінятія рєшєній"
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23.02.2024 11:55
+16
ГОООООООЛ!!!
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23.02.2024 11:52
+10
Дякуємо нашим Захисникам України!

Це не плямкання, масними губищами, про щось у ВРУ від отого моноШобла надуманої партейки від Зеленського + Стефанчука!!
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23.02.2024 12:03
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ГОООООООЛ!!!
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23.02.2024 11:52 Відповісти
Хреновий день у хробака : шолом зірвало, отримав автоматну чергу, потім контрольний.... А ще потім і стусана ногою по "центру прінятія рєшєній"
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23.02.2024 11:55 Відповісти
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23.02.2024 12:24 Відповісти
У гранат слишком большая задержка. Ето проблема. Очень часто граната кинутая в врага летит назад отброшенная врагом или враг успевает отскочить и спастись. Так как когда ты на адреналине тебе и пол секунды хватает среагиривать на угрозу и принять меры. С етим нужно что то делать
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23.02.2024 11:56 Відповісти
Там всього 3 метри.
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23.02.2024 12:13 Відповісти
та да..даже каску на автомате сразу выкинули...
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23.02.2024 12:26 Відповісти
Відпусти чеку, кидай с затримкою...
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23.02.2024 12:57 Відповісти
И в суматохе можно забыть что в руке активированная граната
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23.02.2024 13:16 Відповісти
За 1.5-2 секунди?
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23.02.2024 14:05 Відповісти
это крайне ****** идея - часто у гранат со складов задержка оказывается как раз на эти 1-3 секунды короче чем должна быть
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23.02.2024 14:32 Відповісти
Я знаю, це для знатока зверху ...
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23.02.2024 14:33 Відповісти
Температура на УЗРГМ трохи "вліяє", для РГО та РГН там пох. Там инрециальная муйня. Подкатувать НЕМОЖНА. Спрацьовує миттєво. Є + правило лівого плеча - кидати у непроглядуємо місце.
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23.02.2024 13:33 Відповісти
Пішов в рознос
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23.02.2024 11:57 Відповісти
Дякуємо нашим Захисникам України!

Це не плямкання, масними губищами, про щось у ВРУ від отого моноШобла надуманої партейки від Зеленського + Стефанчука!!
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23.02.2024 12:03 Відповісти
вечнага пальота його макитрі ))
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23.02.2024 12:10 Відповісти
Шолом г**ном воняє то він кинув його назад звідки прилетів.
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23.02.2024 12:12 Відповісти
А НАШИ БРЕЗГЛИВО ЕГО НАЗАД КИДАЮТ )))
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23.02.2024 12:20 Відповісти
Там же одного сразу и прикопали!
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23.02.2024 12:26 Відповісти
Рефлекс. Что-то прилетело - сначала отбросить, потом разберемся. Опытный боец.
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23.02.2024 13:59 Відповісти
 
 