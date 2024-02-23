Священник УПЦ МП намагався на катафалку нелегально переправити до Молдови ухилянта. ВIДЕО
Він сховав 10-річного хлопчика, в авто, щоб кількість осіб, які виїхали з України і заїхали в Молдову, збіглася. А ухилянт тим часом планував висадитися з авто в зручному місці.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначили в ДПСУ, катафалк, яким керував священнослужитель УПЦ МП, зупинили прикордонники на дорозі "Одеса-Рені".
Клірик планував висадити свого пасажира на ділянці автодороги, щоб той нелегально потрапив у Молдову. А щоб кількість осіб збіглася на виїзді з транзитної дороги, водій заховав під ковдрою 10-річного хлопчика.
Однак прикордонники хлопчика виявили. Дитину повернули батькам. Справу скеровано до суду.
Топ коментарі
+8 govtva
показати весь коментар23.02.2024 13:23
+5 Валентин Коваль #587289
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+5 ZoV KobZona
показати весь коментар23.02.2024 13:24
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а це ідея - влупити конячу дозу снодійного, нанести шар гриму під жмура….
здається мені, що вже не одне тіло таким чином було переправлене