Священник УПЦ МП намагався на катафалку нелегально переправити до Молдови ухилянта. ВIДЕО

Він сховав 10-річного хлопчика, в авто, щоб кількість осіб, які виїхали з України і заїхали в Молдову, збіглася. А ухилянт тим часом планував висадитися з авто в зручному місці.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в ДПСУ, катафалк, яким керував священнослужитель УПЦ МП, зупинили прикордонники на дорозі "Одеса-Рені".

Клірик планував висадити свого пасажира на ділянці автодороги, щоб той нелегально потрапив у Молдову. А щоб кількість осіб збіглася на виїзді з транзитної дороги, водій заховав під ковдрою 10-річного хлопчика.

Однак прикордонники хлопчика виявили. Дитину повернули батькам. Справу скеровано до суду.

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