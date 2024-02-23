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Священник УПЦ МП намагався на катафалку нелегально переправити до Молдови ухилянта. ВIДЕО

Він сховав 10-річного хлопчика, в авто, щоб кількість осіб, які виїхали з України і заїхали в Молдову, збіглася. А ухилянт тим часом планував висадитися з авто в зручному місці.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в ДПСУ, катафалк, яким керував священнослужитель УПЦ МП, зупинили прикордонники на дорозі "Одеса-Рені".

Клірик планував висадити свого пасажира на ділянці автодороги, щоб той нелегально потрапив у Молдову. А щоб кількість осіб збіглася на виїзді з транзитної дороги, водій заховав під ковдрою 10-річного хлопчика.

Однак прикордонники хлопчика виявили. Дитину повернули батькам. Справу скеровано до суду.

Дивіться також: За кількасот метрів від кордону затримано групу чоловіків, яких переправник обіцяв за $6 тис. провести до Угорщини, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Автор: 

Молдова (2075) священник (159) ухилянти (922)


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Топ коментарі
+8
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23.02.2024 13:23
+5
Нігуя собі замутки
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23.02.2024 13:13
+5
У его корешей из свинособакии покруче катафалки будут.
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23.02.2024 13:24
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Нігуя собі замутки
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23.02.2024 13:13 Відповісти
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23.02.2024 13:14 Відповісти
То його вітром туди занесло. Яка в нього вага?
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23.02.2024 13:19 Відповісти
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23.02.2024 13:23 Відповісти
У его корешей из свинособакии покруче катафалки будут.
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23.02.2024 13:24 Відповісти
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23.02.2024 13:26 Відповісти
А ему никто из родственников покойника рыло не подправил? Все-таки в шутках нужно знать меру. Хотя, что ждать от кацапов. Я имею в виду хозяина катафалка на фото, там, где про dead girls.
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23.02.2024 13:55 Відповісти
Думаю, что это не используется как катафалк. Он там бл#дей катает.
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23.02.2024 16:17 Відповісти
Она обмін все мп фесбешне
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23.02.2024 13:37 Відповісти
5 балів)
а це ідея - влупити конячу дозу снодійного, нанести шар гриму під жмура….

здається мені, що вже не одне тіло таким чином було переправлене
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23.02.2024 13:46 Відповісти
а ви кажете: агата крісті, королева детектива...
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23.02.2024 14:11 Відповісти
До ухилянтських схем зелена шобла залучила всі верстви населення від малого до великого. Все кончене населення сплелося в екстазі з ухилянтами всіх мастей. Ха ха ха.
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23.02.2024 17:41 Відповісти
 
 