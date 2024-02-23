Бойова робота українського екіпажу американського танка M1A1 "Abrams" на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис фрагменту бойової роботи українського екіпажу американського танка M1A1 "Abrams" на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, роботу українських танкістів із 47-ї ОМБр "Магура" зафільмував безпілотник.

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