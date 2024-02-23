Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США: Демократії не мають самоусуватися від захисту цінностей, які визначили сучасний світ. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 730 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"На зустрічі з делегацією американського Сенату передусім подякував за позитивне голосування щодо пакета підтримки нашої держави, наших воїнів. Цей пакет – не рядовий, він має фундаментальне значення для нашого захисту і з погляду його змісту, і з погляду того, який сигнал дає світу підтримка чи непідтримка цього пакета. Демократії не мають самоусуватися з історичного процесу – з процесу захисту всіх тих цінностей, які визначили наш сучасний світ.
Я поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою зараз – про прямий зв’язок між тим, яку зброю мають наші воїни, і тим, якого результату досягає наш спільний ворог. Достатність артилерії, достатність далекобійності – це ключові речі для нас, для наших Сил оборони. І, звичайно, дуже активно працюємо, щоб уже в цьому році позбавити російські літаки можливості домінувати в небі поблизу фронту, а також над проєктами спільних оборонних виробництв. Обговорили з американською делегацією відповідні пріоритети", - розповів Зеленський.
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Країною править Єрмак, а не це хрипливе пердіння
- А шо я, я тут до чого? Мені нашальніка приказівал я и делал.
та вже ніколи не буде.
вони свою роботу виконали.
УКРАЇНА - 3,14
Ось дивись, кацапе, - були Австро-Угорська имперія, Германська імперія та 1000 роковий Третій Рейх, Османська імперія також була і була Імперія Зла СРСР, та одночасно була Україна, нехай окупована вказаними імперіями імперіями. Так де оті імперії? А нема. А Україна є. Зараз тимчасово існує жалюгідний та смердючий шматок імперії СРСР , твоя Парашная *********. Історічний досвід показує, шо незабаром вона також сконає. А Україна буде як і раніше.
тобі назвати ті періоди чи ти сам знаєш ?
просто тобі так легше ?
" і коли буде слідство та суд ..."
та вже ніколи не буде.
вони свою роботу виконали.
УКРАЇНА - 3,14 Ось з цього.
Відповісти Керування спамом Мені подобається
Україна вже один, мінімум, раз втрачала свою незалежність. Ти будеш цей факт заперечувати ?
Зараз влада в Україні не проукраїнська, а проросійська. Ти будеш цей факт заперечувати ?
Кількість пасіонаріїв, які готові віддати життя за збереження уявної для них України постійно і планово зменшується. Ти будеш цей факт заперечувати ?
І в чому я кацап ?
2. Так, патріотів за два роки нажаль .....
3. УКРАЇНА - 3,14 Ось з цього.
Проукраїнської влади немає
Пасіонарії загинули
Залишилось населення "какая разніца".
Покажи мені, хто буде з рогатками боронити незалежність проти авіабомб ?
Я дуже хочу незалежної України, але без ступнів ніг ніяк не зможу її втримати.
Можливо в тебе вийде ...
Легитимность Зеленского истекает за *****м всего через два месяца и три дня
- 20 мая.
Конституция без выборов даёт презеЗе ровно 5 лет и ни дня больше. Никаких исключений. В парламентско-президентской Украине полномочия ИО-преза перейдут к спикеру ВР. И это точно не Зе. Мож, Стефанчук-хряк останется, или Агрохимию Ермак в кресло всадит (что даже вряд-ли, если только его рузкий папа и контора не зарядят кассу героя россии на "подмазать" остатки слуг, опзж и майбахов, юльков и голоса.
Демократия это я.
Вава іди вже! Час збігає..!
На передвиборчу кампанію йому дав гроші власник патронного заводу в Тулі, https://www.newsweek.com/who-konstantin-nikolaev-money-mike-johnson-1870600 пише Newsweek.
In 2018, a group of Russians were able to donate to https://www.newsweek.com/house-speaker-mike-johnson-donations-russia-butina-1838501 Johnson's bid for the Louisiana seat he eventually won as the money was funneled through the Texas-based American Ethane company.
While American Ethane was co-founded by American John Houghtaling, at the time it was https://www.eenews.net/articles/u-s-ethane-exporter-linked-to-russian-owners-and-spy-case/ 88 percent owned by three Russian nationals-Konstantin Nikolaev, Mikhail Yuriev, and Andrey Kunatbaev. Nikolaev is known to be a top ally of Russian President https://www.newsweek.com/topic/vladimir-putin Vladimir Putin .
A spokesperson for Johnson previously assured in 2018 that the campaign returned the money that was given to them by American Ethane once it was "made aware of the situation." There was no indication that Johnson's campaign team willfully broke federal law, which makes it illegal for a campaign to knowingly accept donations from a foreign-owned corporation, a foreign national, or any company owned or controlled by foreign nationals.
АнтиМайдан Голобородько и 95 квартал боролся с Украиной ещё с 2005 года..., сегодня потреот.. Анекдот ...их тогда называли Молодые регионы Януковича сдавшего Крым 20 февраля 2014 года...
"Мапу оновлено! Ворог просунувся..."
Це ж просто так співпало? Співпало ж?
а чого не на фронті ?
Цікаво який сигнал миру надіслали
2х хвилинна промова після підписання лендлізу,
а потім його невиконання
а в 2023 завдяки Шумеру в Сенаті - скасування поправки по продовження лендлізу на 2024 рік
Твої трампізди блокують нам все, подякуй *****.