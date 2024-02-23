Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США: Демократії не мають самоусуватися від захисту цінностей, які визначили сучасний світ. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 730 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"На зустрічі з делегацією американського Сенату передусім подякував за позитивне голосування щодо пакета підтримки нашої держави, наших воїнів. Цей пакет – не рядовий, він має фундаментальне значення для нашого захисту і з погляду його змісту, і з погляду того, який сигнал дає світу підтримка чи непідтримка цього пакета. Демократії не мають самоусуватися з історичного процесу – з процесу захисту всіх тих цінностей, які визначили наш сучасний світ.

Я поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою зараз – про прямий зв’язок між тим, яку зброю мають наші воїни, і тим, якого результату досягає наш спільний ворог. Достатність артилерії, достатність далекобійності – це ключові речі для нас, для наших Сил оборони. І, звичайно, дуже активно працюємо, щоб уже в цьому році позбавити російські літаки можливості домінувати в небі поблизу фронту, а також над проєктами спільних оборонних виробництв. Обговорили з американською делегацією відповідні пріоритети", - розповів Зеленський.

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