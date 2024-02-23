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Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США: Демократії не мають самоусуватися від захисту цінностей, які визначили сучасний світ. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 730 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"На зустрічі з делегацією американського Сенату передусім подякував за позитивне голосування щодо пакета підтримки нашої держави, наших воїнів. Цей пакет – не рядовий, він має фундаментальне значення для нашого захисту і з погляду його змісту, і з погляду того, який сигнал дає світу підтримка чи непідтримка цього пакета. Демократії не мають самоусуватися з історичного процесу – з процесу захисту всіх тих цінностей, які визначили наш сучасний світ.

Я поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою зараз – про прямий зв’язок між тим, яку зброю мають наші воїни, і тим, якого результату досягає наш спільний ворог. Достатність артилерії, достатність далекобійності – це ключові речі для нас, для наших Сил оборони. І, звичайно, дуже активно працюємо, щоб уже в цьому році позбавити російські літаки можливості домінувати в небі поблизу фронту, а також над проєктами спільних оборонних виробництв. Обговорили з американською делегацією відповідні пріоритети", - розповів Зеленський.

Читайте також: Українці виживуть без підтримки США, але не всі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+14
Шоб тобі повилазило за все, гнида неголена.
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23.02.2024 18:02
+11
Вже скоро - нелегiтимний!!!!
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23.02.2024 18:03
+10
****-*****, до Львову воно приперлося псувати повiтря!!! Вали *****
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23.02.2024 18:05
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Шоб тобі повилазило за все, гнида неголена.
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23.02.2024 18:02 Відповісти
Єрмак де ?

Країною править Єрмак, а не це хрипливе пердіння
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23.02.2024 18:10 Відповісти
А дЕрьмак вумний, він навіть не держслужбовець і коли буде слідсто та суд, то він не при справах.
- А шо я, я тут до чого? Мені нашальніка приказівал я и делал.
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23.02.2024 18:52 Відповісти
" і коли буде слідство та суд ..."

та вже ніколи не буде.

вони свою роботу виконали.

УКРАЇНА - 3,14
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23.02.2024 19:02 Відповісти
Це вам хто сказав, за 3,14? Ланковий?
Ось дивись, кацапе, - були Австро-Угорська имперія, Германська імперія та 1000 роковий Третій Рейх, Османська імперія також була і була Імперія Зла СРСР, та одночасно була Україна, нехай окупована вказаними імперіями імперіями. Так де оті імперії? А нема. А Україна є. Зараз тимчасово існує жалюгідний та смердючий шматок імперії СРСР , твоя Парашная *********. Історічний досвід показує, шо незабаром вона також сконає. А Україна буде як і раніше.
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23.02.2024 19:48 Відповісти
ну були якісь часи в історії, коли незалежної України не було...

тобі назвати ті періоди чи ти сам знаєш ?
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23.02.2024 20:03 Відповісти
і з якого члєна ти рішив, шо я з рашистської ********* ?

просто тобі так легше ?
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23.02.2024 20:05 Відповісти


" і коли буде слідство та суд ..."

та вже ніколи не буде.

вони свою роботу виконали.

УКРАЇНА - 3,14 Ось з цього.

Відповісти Керування спамом Мені подобається
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23.02.2024 20:08 Відповісти
Ну в житті так буває, що незалежні країни щезають з мапи. Ти цей факт будеш заперечувати ?

Україна вже один, мінімум, раз втрачала свою незалежність. Ти будеш цей факт заперечувати ?

Зараз влада в Україні не проукраїнська, а проросійська. Ти будеш цей факт заперечувати ?

Кількість пасіонаріїв, які готові віддати життя за збереження уявної для них України постійно і планово зменшується. Ти будеш цей факт заперечувати ?

І в чому я кацап ?
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23.02.2024 20:30 Відповісти
1. Ні, історичні факти є фактами.
2. Так, патріотів за два роки нажаль .....
3. УКРАЇНА - 3,14 Ось з цього.
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23.02.2024 20:32 Відповісти
Ну ладно, почну з "УКРАЇНА - 3,14"

Проукраїнської влади немає
Пасіонарії загинули
Залишилось населення "какая разніца".

Покажи мені, хто буде з рогатками боронити незалежність проти авіабомб ?

Я дуже хочу незалежної України, але без ступнів ніг ніяк не зможу її втримати.

Можливо в тебе вийде ...
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23.02.2024 20:57 Відповісти
Скоро почне з окопів патріотів викликати і саджати. Геть розпоясався оманський нюхач
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23.02.2024 18:38 Відповісти
Вже скоро - нелегiтимний!!!!
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23.02.2024 18:03 Відповісти
****-*****, до Львову воно приперлося псувати повiтря!!! Вали *****
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23.02.2024 18:05 Відповісти
Скорее твое ***** нелегитимное кацапсина
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23.02.2024 18:33 Відповісти
***** - скорее, действительно. 17марта из-за привлечения оккупированных территорий к выборам.
Легитимность Зеленского истекает за *****м всего через два месяца и три дня
- 20 мая.
 Конституция без выборов даёт презеЗе ровно 5 лет и ни дня больше. Никаких исключений. В парламентско-президентской Украине полномочия ИО-преза перейдут к спикеру ВР. И это точно не Зе. Мож, Стефанчук-хряк останется, или Агрохимию Ермак в кресло всадит (что даже вряд-ли, если только его рузкий папа и контора не зарядят кассу героя россии на "подмазать" остатки слуг, опзж и майбахов, юльков и голоса.
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23.02.2024 22:46 Відповісти
Зеленский:
Демократия это я.
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23.02.2024 18:05 Відповісти
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23.02.2024 18:42 Відповісти
«Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США: Демократії не мають самоусуватися від захисту цінностей, які визначили ******** світ.» - переслідувати опозицію і порушувати Конституцію має право лише слуга кремля і найвеличніший клоун **********.
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23.02.2024 18:08 Відповісти
Ймовірно зовсім скоро будеш висіти на менорі.
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23.02.2024 18:08 Відповісти
як ти вова тут всіх заграв своєй душєвной простотой!.. ((
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23.02.2024 18:09 Відповісти
Чучело, ти ще не зрозумів, що ніяких "цінностей", крім бабла і особистої вигоди, в цьому світі не існує? Кому ти горбатого ліпиш? В сраку ці "цінності" можеш собі запхати. Посилай таємних переговорників до Пончика, може він за жратву снарядів підкине, бо просреш Україну.
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23.02.2024 18:11 Відповісти
Дуже голосно квакає ця полулегітимна жаба...
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23.02.2024 18:11 Відповісти
Он воно як , був вiн блазень - став дурак ....
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23.02.2024 18:13 Відповісти
залишилось, з'ясувати, що цінніше: якісь ефемерні цінності чи надприбутки?
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23.02.2024 18:17 Відповісти
Так ти ж і самоусунувся! Д'єрмака поставив усім керувати!
Вава іди вже! Час збігає..!
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23.02.2024 18:19 Відповісти
Усі демократії мають підтримувати діктататора Зеленського !
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23.02.2024 18:21 Відповісти
Росіяни підтримували спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона під час виборів.

На передвиборчу кампанію йому дав гроші власник патронного заводу в Тулі, https://www.newsweek.com/who-konstantin-nikolaev-money-mike-johnson-1870600 пише Newsweek.
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23.02.2024 18:25 Відповісти
Дебіл,яки вибори,які гроші.Його обирали респи в конгресі самі.
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23.02.2024 19:16 Відповісти
News of money previously given to House Speaker https://www.newsweek.com/topic/mike-johnson Mike Johnson 's congressional campaign by Russian nationals has re-emerged after the Republican rejected a $95 billion foreign aid bill passed in the https://www.newsweek.com/topic/senate Senate .

In 2018, a group of Russians were able to donate to https://www.newsweek.com/house-speaker-mike-johnson-donations-russia-butina-1838501 Johnson's bid for the Louisiana seat he eventually won as the money was funneled through the Texas-based American Ethane company.

While American Ethane was co-founded by American John Houghtaling, at the time it was https://www.eenews.net/articles/u-s-ethane-exporter-linked-to-russian-owners-and-spy-case/ 88 percent owned by three Russian nationals-Konstantin Nikolaev, Mikhail Yuriev, and Andrey Kunatbaev. Nikolaev is known to be a top ally of Russian President https://www.newsweek.com/topic/vladimir-putin Vladimir Putin .

A spokesperson for Johnson previously assured in 2018 that the campaign returned the money that was given to them by American Ethane once it was "made aware of the situation." There was no indication that Johnson's campaign team willfully broke federal law, which makes it illegal for a campaign to knowingly accept donations from a foreign-owned corporation, a foreign national, or any company owned or controlled by foreign nationals.
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23.02.2024 19:20 Відповісти
Когда-ж этот ********* исчезнет с наших экранов?!
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23.02.2024 18:29 Відповісти
Сенатори розуміли, що їхали до тупого клована. Але то таке, у них робота така...
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23.02.2024 18:34 Відповісти
https://youtu.be/-K1hP_1nzdU?si=waAQrodx64fG18Pj ...

АнтиМайдан Голобородько и 95 квартал боролся с Украиной ещё с 2005 года..., сегодня потреот.. Анекдот ...их тогда называли Молодые регионы Януковича сдавшего Крым 20 февраля 2014 года...
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23.02.2024 18:40 Відповісти
Знову ганчірка дЄрмака вилізла без згоди дЄрмака. Ну це вже знаєте ! Це - неприпустимо. Як дЄрмак тримає спокій ? В таких умовах ... ігнорування.
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23.02.2024 18:42 Відповісти
Демократії базуються на справедливих демократичних виборах, може тому вони і самоусуваються від допомоги новоявленому диктатору
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23.02.2024 18:44 Відповісти
Шось після звільнення Залужного постійно оце
"Мапу оновлено! Ворог просунувся..."

Це ж просто так співпало? Співпало ж?
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23.02.2024 18:44 Відповісти
курка,они каждый день на метр два 5 просуваються на протяжении года пол....и никакой залужный не невелирует недостачу бк для арты,так и будет такой таки толкай с ******* маленьких сел на бамбасе еще пару лет(а бы ********* как это еще бот фраза про шашлыки не вылезла я хз)
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23.02.2024 18:49 Відповісти
бачу ти дуже рєзвий, пєтушишся весь
а чого не на фронті ?
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23.02.2024 19:31 Відповісти
"Этот пакет - не рядовой, он имеет фундаментальное значение для нашей защиты и с точки зрения его содержания, и с точки зрения того, какой сигнал дает миру поддержка или не поддержка этого пакета."

Цікаво який сигнал миру надіслали
2х хвилинна промова після підписання лендлізу,
а потім його невиконання
а в 2023 завдяки Шумеру в Сенаті - скасування поправки по продовження лендлізу на 2024 рік
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23.02.2024 18:46 Відповісти
Кремлівська методичка від кремлівського бота регулярно викладається з однаковим текстом.
Твої трампізди блокують нам все, подякуй *****.
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23.02.2024 19:36 Відповісти
(Геге)зезе(ч)мон демократії
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23.02.2024 19:03 Відповісти
Шкода, що не знав про перебування ішака у Львові. Це чмо шифрується від власних громадян і виявляє фальшиве" геройство" при роздачі медальок.
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23.02.2024 19:42 Відповісти
яке ти маєш взагалі право згадувати про демократію і захист демократичних цінностей? ти сам упир і диктатор!
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23.02.2024 21:58 Відповісти
 
 