Ухилянти - як ті, хто 100 років назад не пішов воювати за УНР, а потім у 1933 році їв власних дітей, - 10 ОГШБр "Едельвейс". ВIДЕО
В 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" вважають, що причиною багатьох історичних поразок України був не лише зовнішній ворог, а й неадекватна поведінка її власного населення.
Бригада опублікувала відео з коротким екскурсом в події сторічної давнини, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Під час війни за незалежність армія УНР становила близька 100 тис. козаків і старшини. І це не 36-мільйонну на той час Україну. Армія незалежної Естонії на той час також становила 100 тис. Але це на 1 млн естонців. Себто в Естонії 10% нації взяли до рук зброю і стали на захист Батьківщини і свободи. А в Україні - менше 0,3%", - нагадали у бригаді.
"Едельвейси" порахували, що якби 100 років тому на захист України стали 10% тодішнього населення, вона мала би армію в понад 3 млн багнетів та шабель. І могла б перемогти радянську Росію - так само, як це змогла зробити Естонія.
"Сучасні ухилянти - як ті, хто 100 років назад не пішов воювати за УНР, а потім у 1933 році їв власних дітей, пухнучи від голоду", - кажуть в 10 ОГШБр;
"В України немає іншого вибору, крім як воювати до перемоги у цій війні, якщо ми хочемо вижити і як держава, і як нація. Або ми переможемо, або зникнемо!" - підсумували в "Едельвейсі".
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З багатьох коментарів я зрозумів що я повинен і далі сидіти на фронті а ті хто повинен прийти замість мене на ротацію зараз розповідають як все погано і не знають за що помирати.
Пояснюю...
Прийдуть орки підети і ви і ваші діти воювати за "Великою и мАгучую". І вас не буде ніхто питати...
В Україні і голодів через неврожай ніколи небувало.
Ти звідки взялося?
По факту ми маємо кілька генерацій військових пенсіонерів ,які жили і далі живуть за рахунок платників податків в тилу і тих безправних і беззахисних українців ,з яких спочатку здерли податки ,а потім без підготовки "кинули на м'ясо".
А ще кілька генерацій урядовців ,переважно неукраїнського походження , які розпродали і розбазарили збройний потенціал України ,скоротили особовий склад професійної армії , розмінували кордони і т.д. , а тепер ,не служивши ні дня, у ЗС , беруться когось судити і чіпляти ярлики.
Ганьбище!
по можливості почитати романи Українських письменників І.Х. Головченко
О.Г. Мусієнко назва Золоті Ворота Чорне Сонце видані у 1986 році. Для ледачих
Сторінка 434 ,435 там Є багато міркувань
Які актуальні для сьогодення. Всі відповіді ТАМ.