Ухилянти - як ті, хто 100 років назад не пішов воювати за УНР, а потім у 1933 році їв власних дітей, - 10 ОГШБр "Едельвейс". ВIДЕО

В 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" вважають, що причиною багатьох історичних поразок України був не лише зовнішній ворог, а й неадекватна поведінка її власного населення.

Бригада опублікувала відео з коротким екскурсом в події сторічної давнини, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час війни за незалежність армія УНР становила близька 100 тис. козаків і старшини. І це не 36-мільйонну на той час Україну. Армія незалежної Естонії на той час також становила 100 тис. Але це на 1 млн естонців. Себто в Естонії 10% нації взяли до рук зброю і стали на захист Батьківщини і свободи. А в Україні - менше 0,3%", - нагадали у бригаді.

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"Едельвейси" порахували, що якби 100 років тому на захист України стали 10% тодішнього населення, вона мала би армію в понад 3 млн багнетів та шабель. І могла б перемогти радянську Росію - так само, як це змогла зробити Естонія.

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"Сучасні ухилянти - як ті, хто 100 років назад не пішов воювати за УНР, а потім у 1933 році їв власних дітей, пухнучи від голоду", - кажуть в 10 ОГШБр;

"В України немає іншого вибору, крім як воювати до перемоги у цій війні, якщо ми хочемо вижити і як держава, і як нація. Або ми переможемо, або зникнемо!" - підсумували в "Едельвейсі".