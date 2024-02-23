Сили оборони збили над Азовським морем російський літак А-50. ВIДЕО
Українські військові над акваторією Азовського моря збили російський літак А-50 ввечері п’ятниці, 23 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони.
Джерела видання повідомляють, що це була спільна операція Повітряних сил та ГУР. Рівень пошкодження уточнюється.
"Шанси на збереження літака мінімальні", - повідомили джерела.
Варто нагадати, що Росія мала всього 9 таких літаків, але не всі з них боєздатні. Літак А-50 - це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.
Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук в телеграмі зазначив: " "Баян, ТЬІ гдє?" А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати! Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат!".
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Надо хорошенько посчитать)
Чи допомогають "тепові ловушки" від ракети ППО, в якій є власна головка РЛС?
Щось останнім часом розвелося дофіга любознатєльних. Такі питання надсилайте в СБУ; гадаю, вона вам обов'язково надасть відповідь.
Нє, я все розумію, "болтун - находка для шпіона" і все таке. Но бігати по форуму і доковирюватися до форумчан з такими питаннями - це тупо.
туфтаeducated guess.
Насколько я понял, в общем-то не так много видит система наведения. Отражённый сигнал, его направление, сила, изменение частоты - можно рассчитать скорость по эффекту допплера. Теплушки по идее должны либо ставить помехи, либо казаться для ракеты выхлопами - в обоих случаях будет шум в широком спектре частот.
Больше ничего умного сказать не могу - я в том проекте был тупым практикантом по блату.
Частную фирму, на которой работал инженер, в конце 00х росиянцы сами же и угрохали. Инженер говорил мне: "Я очень расстраивался, а теперь несказанно рад - моя работа могла бы нанести большой вред Украине".
Група зовнішнього моніторингу tZe inform.
24.02.2024
Літак ДРЛВ ВПС РФ А-50У (по код. НАТО: Mainstay - «Оплот») (реєст. № RF-50608, бортовий № 43 червоний, заводський № , серійний № р 60-05) було збито над акваторією Азовського моря спеціалізованою протирадарною ракетою AIM-120D запущеної з літака невідомого типу з акваторії Чорного моря з відстані 177 км. Відомі типи літаків з можливістю запуску ракет цього типу : F-4, F-15 и F-16, CF-188, Eurofighter Typhoon, F/A-18 Hornet, AV-8 Harrier II, JAS 39 Gripen, F-22 Raptor. Це друга спроба знищення цього літака. (див. пов. 27.02.2023)
До того ж, як і у минулий раз, були збиті 2 літаки (другий "командний пункт", який ні разу не радар)
Можу згодитись, що одне діло побачити, а друге - ідентифікувати як Ф16. Таке скоріше за все може тільки російька агентура, яка була проінструктована, що робити та за чим спостерігати, має картинки контурів техніки
Какое там "сохранение" ? !
Орковские военкоры уже написали во всех канлах, что на месте падения самолёта в Краснодарском крае обнаружены останки тел всех 10 членов экипажа А-50...
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...а куда он упадьот,б*ядь?
валяется на свекольном поле в Краснодарском крае, найдены останки всех 10 членов экипажа этого "летающего центра управления"...
Отлетался.
https://twitter.com/i/status/1761137083341545861
https://vchaspik.ua/v-mire/565613-v-vozdushnyh-silah-podtverdili-unichtozhenie-rossiyskogo-samoleta-50-za-polmilliarda
Или имелось ввиду "тоже" и это тотальное неумение руснявых в собственный же язык?
И есть также гипотеза, что А-50 развалился при попадании на две части. "Весь распался на куски..." (с)
Так что, возможно ,"тот же".
Пізніше було повідомлення, що в Херсонській області біля Генічеська мінус СУ-34.
Если эти ракеты у Украины действительно имеются, то надо долбить и долбить ими крымский мост пока часть его не рухнет, или хотя бы один пролет, по нему сейчас идет основное снабжение расейской армии..
@p1of0w6qww84111
Кабіна наступного літака А-50
Видео с места падения самолета А-50 в Краснодарском крае.
https://vchaspik.ua/v-mire/565613-v-vozdushnyh-silah-podtverdili-unichtozhenie-rossiyskogo-samoleta-50-za-polmilliarda
Тактико-технічні характеристики
Максимальна висота ураження - 40 км,
Мінімальна висота ураження - 300 м,
Максимальна дальність ураження: великих дозвукових літаків - 300 км,
винищувачів-бомбардувальників типу F-16 - 190 км,
крилатих ракет типу ASALM - 60 км.
Максимальна швидкість цілей - до 4300 км/год.
Кількість одночасно обстрілюваних цілей п'ятиканальним полковим комплексом - до 5,
Кількість ракет, що можуть водночас бути наведені на одну ціль - до 3,
Час розгортання на підготовленій позиції - 24 год.,
Час приведення в бойову готовність з режиму чергування - 1,5 хв.
Час підготовки ракети до старту - 40 сек.
Ого! То це тепер краби обжеруться, і буде на них сала товщиною у два... ніт, у три пальці!
І - так, заледве не забув: новоприставленим оркам-літунам міцного здоров'я!
Але це що виходить?
Наші знали про А-50, що там десь баражує, і відправили йому в подарунок аж дві дефіцитні ракети?
Чи недефіцитні? Окрім того, що другу застосували для сушки...
Літак ДРЛВ ВПС РФ А-50У (по код. НАТО: Mainstay - «Оплот») (реєст. № RF-50608, бортовий № 43 червоний, заводський № 0093479377, серійний № р 60-05) було збито над акваторією Азовського моря спеціалізованою протирадарною ракетою AIM-120D запущеної з літака невідомого типу з акваторії Чорного моря з відстані 177 км. Відомі типи літаків з можливістю запуску ракет цього типу : F-4, F-15 и F-16, CF-188, Eurofighter Typhoon, F/A-18 Hornet, AV-8 Harrier II, JAS 39 Gripen, F-22 Raptor. Це друга спроба знищення цього літака. (див. пов. 27.02.2023)
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
дома водка, а в Украине смерть.
его сбило НЛО.
поздравляем весь экипаж с праздником!!!
Система С-200: все про українські зенітні ракети, які ймовірно можуть долетіти до Москви
https://aviation-safety.net/wikibase/351939
...
парус,парвалi АНУС, парвалi анус /на нiмецький хрест кацапо-*********
А50: - Порвали!!!
расдать спасительньіе иконьі !!!
• Боровиков Валерий, майор, командир;
• Рулюк Александр, майор, штурман;
• Чанцев Михаил, майор;
• Васильев Сергей, капитан;
• Провалов Александр, старший лейтенант;
• Хрулёв Дмитрий, прапорщик;
• Также, к данному борту прикреплены офицеры Белов, Тельманов, Солдаткин и Федосов. Были ли они на борту в момент катастрофы пока неизвестно."
https://t.me/dosye_shpiona/494