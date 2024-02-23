Сили оборони збили над Азовським морем російський літак А-50. ВIДЕО

Українські військові над акваторією Азовського моря збили російський літак А-50 ввечері п’ятниці, 23 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони.

Джерела видання повідомляють, що це була спільна операція Повітряних сил та ГУР. Рівень пошкодження уточнюється.

"Шанси на збереження літака мінімальні", - повідомили джерела.

Варто нагадати, що Росія мала всього 9 таких літаків, але не всі з них боєздатні. Літак А-50 - це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.

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Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук в телеграмі зазначив: " "Баян, ТЬІ гдє?" А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати! Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат!".