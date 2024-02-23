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Сили оборони збили над Азовським морем російський літак А-50. ВIДЕО

Українські військові над акваторією Азовського моря збили російський літак А-50 ввечері п’ятниці, 23 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони.

Джерела видання повідомляють, що це була спільна операція Повітряних сил та ГУР. Рівень пошкодження уточнюється.

"Шанси на збереження літака мінімальні", - повідомили джерела.

Варто нагадати, що Росія мала всього 9 таких літаків, але не всі з них боєздатні. Літак А-50 - це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління здатний вести розвідку та наводити цілі для ударів.

Також читайте: Російський А-50 з’явився над Азовським морем. Випробовує долю, - Повітряні сили

Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук в телеграмі зазначив: " "Баян, ТЬІ гдє?" А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!  Дякую Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат!".

Автор: 

літак (2906) ЗСУ (7569)


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Топ коментарі
+160
З 23-м лютого, суки
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23.02.2024 20:03
+121
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23.02.2024 20:04
+100
Ну хай попробують відремонтувати як догорить.
Місце падіння
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23.02.2024 20:10
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вроде меньше.
Надо хорошенько посчитать)
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23.02.2024 23:25 Відповісти
********* нажерлась горілки з приводу їх свята, і почала шмаляти у повітря з усього що було під рукою
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23.02.2024 23:26 Відповісти
Тоді треба оголосити для кацапстану 23-є фєвраля до кінця поточного року. Нехай й надалі святкують!..
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23.02.2024 23:37 Відповісти
Питання до знатоків.
Чи допомогають "тепові ловушки" від ракети ППО, в якій є власна головка РЛС?
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23.02.2024 23:31 Відповісти
То він панікував. Тепляки при злеті і посадці від пзрк. Хоча перша попала в тепляк, а може і випадково
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23.02.2024 23:39 Відповісти
перша промазала і самоліквідувалася
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24.02.2024 00:05 Відповісти
А може і не в тепляк
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24.02.2024 01:12 Відповісти
да помогают. как мертвому припарка.
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23.02.2024 23:40 Відповісти
Соромлюся спитати, а ви з якою саме метою цікавитеся?
Щось останнім часом розвелося дофіга любознатєльних. Такі питання надсилайте в СБУ; гадаю, вона вам обов'язково надасть відповідь.
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23.02.2024 23:42 Відповісти
Соромлюся спитати, Стьопа, ти дебіл? Ти дісно думаєш, шо який небудь розвідник ГРУ буде питати на форумі питання, які достеменно відомі будь-якому аспіранту, який працює в цій галузі?
Нє, я все розумію, "болтун - находка для шпіона" і все таке. Но бігати по форуму і доковирюватися до форумчан з такими питаннями - це тупо.
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24.02.2024 01:11 Відповісти
Ну это больше надежда на чудо...
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23.02.2024 23:45 Відповісти
Не знаток, но знаю инженера, который занимался моделированием работы взрывателя ракет ПВО. Так что всё что скажу - туфта educated guess.

Насколько я понял, в общем-то не так много видит система наведения. Отражённый сигнал, его направление, сила, изменение частоты - можно рассчитать скорость по эффекту допплера. Теплушки по идее должны либо ставить помехи, либо казаться для ракеты выхлопами - в обоих случаях будет шум в широком спектре частот.

Больше ничего умного сказать не могу - я в том проекте был тупым практикантом по блату.

Частную фирму, на которой работал инженер, в конце 00х росиянцы сами же и угрохали. Инженер говорил мне: "Я очень расстраивался, а теперь несказанно рад - моя работа могла бы нанести большой вред Украине".
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23.02.2024 23:53 Відповісти
У Солоніна є цікавий цикл про системи наведення ракет. То він розказував, шо Петріот ракетою влучає в падаючу з космоса з офігітітєльною швидкістю балістичну ракету. Причому не підрив в радіусі ураження, а саме влучання ракетою в ракету. Тобто точність наведення і передбачення траекторії (а значить і визначення положення цілі) у ******** ракет дуже високі.
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24.02.2024 01:17 Відповісти
Особисто я взагалі не уявляю навіщо той випускав ті ловушки, бо збили його, враховуючи відстань, стаціонарною системою ПВО. А це значить що?! То, що ракета та була з радіолокаційною головкою! Їй ті теплові ловушки, до сраки! Теплові головки використовують тільки в невеликих ракетах типа воздух-воздух, ручних ЗРК, та системах ПВО малого радиусу дії
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24.02.2024 09:59 Відповісти
Може, все було інакше?
Група зовнішнього моніторингу tZe inform.

‎24.‎02.‎2024

Літак ДРЛВ ВПС РФ А-50У (по код. НАТО: Mainstay - «Оплот») (реєст. № RF-50608, бортовий № 43 червоний, заводський № , серійний № р 60-05) було збито над акваторією Азовського моря спеціалізованою протирадарною ракетою AIM-120D запущеної з літака невідомого типу з акваторії Чорного моря з відстані 177 км. Відомі типи літаків з можливістю запуску ракет цього типу : F-4, F-15 и F-16, CF-188, Eurofighter Typhoon, F/A-18 Hornet, AV-8 Harrier II, JAS 39 Gripen, F-22 Raptor. Це друга спроба знищення цього літака. (див. пов. 27.‎02.‎2023)
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24.02.2024 11:58 Відповісти
Наразі це менш вірогідна версія, бо ці ракеті, дійсно булі замовлені для України урядом США, про передачу не йшлося. До того ж вони підходять виключно для НАТОвських літаків, про адаптацію годі й мовити, бо там проблема не тільки з підвіскою/гондолою, але й наряду з повною несумісністю електроніки, відсутність на МІГах потужного радару, що потрібен для даної ракети. Тут і причиплянням цілої гондоли не викрутитись.
До того ж, як і у минулий раз, були збиті 2 літаки (другий "командний пункт", який ні разу не радар)
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24.02.2024 12:50 Відповісти
Я так розумію, дописувач натякає на те, що Ф16 вже є у нас, але поки що це не оголошено офіційно, щоб кацапів в таких от операціях понищити трохи
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24.02.2024 13:29 Відповісти
Не думаю. Бо така інфа, вже всплила би після пари польотів. Річ у тому, що в нас дофіга і трішки усяких селищ і літаки виконуючі бойові завдання, постіно над ними пролітають.... Особливо коли повертаються. Бо наши пілоти навчались по радянськім лекалам яки кажуть, що коли ти вкланяєшся від ракет, то треба триматися ближче до населенного пункту, щоб тепловий фон від нього більше. Те що та ракета, полетить по населенному пункту і може вбити людей, нікого не їбе, головне що зберегли військову техніку. Наших пілотів так навчили і їх вже не перевчити. Но це таке, не по ділу. А знаєте скільки в нас ждунів і сепарів, які бачать ті літаки?! Особливо у східному регіоні?!
Можу згодитись, що одне діло побачити, а друге - ідентифікувати як Ф16. Таке скоріше за все може тільки російька агентура, яка була проінструктована, що робити та за чим спостерігати, має картинки контурів техніки
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25.02.2024 08:30 Відповісти
Это разный принцип наведения - на тепловое излучение от цели (пассивный) и на излучённый ракетой сигнал, отражённый от цели (активный)
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24.02.2024 09:37 Відповісти
Пятница просто ШИКАРНАЯ.
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23.02.2024 23:38 Відповісти
Як кажуть - на вогонь і воду... Згоден
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24.02.2024 09:00 Відповісти
"Шансы на сохранение самолета минимальны", - сообщили источники.

Какое там "сохранение" ? !

Орковские военкоры уже написали во всех канлах, что на месте падения самолёта в Краснодарском крае обнаружены останки тел всех 10 членов экипажа А-50...
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24.02.2024 09:15 Відповісти
А слухачів в наушниках не рахують ? Малоценка. ?
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24.02.2024 15:35 Відповісти
Другим збитим літаком виявився ИЛ-22 чекаємо на підтверження збитя СУ-34
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23.02.2024 23:46 Відповісти
То стару інфу за 14.01 виклали.
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24.02.2024 00:04 Відповісти
ИЛ-22 отмена. А вот Сушка с большой вероятностью - "вечного полета"...
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24.02.2024 00:36 Відповісти
какой любазнательний кацап...
===========
...а куда он упадьот,б*ядь?
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23.02.2024 23:46 Відповісти
О там на борту эипаж вкусный. Там спецы высочайшего уровня за оборудованием работают. Их по обьявлению НЕ наймёшь. Интересно , на замену этому подбитому борту , откуда они самолёт снимут ?
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23.02.2024 23:52 Відповісти
Скоро російських пілотів в червону книгу занесуть або в чорний пакет 😁
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24.02.2024 04:20 Відповісти
Борт А-50 не подбит, а "убит" :

валяется на свекольном поле в Краснодарском крае, найдены останки всех 10 членов экипажа этого "летающего центра управления"...

Отлетался.
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24.02.2024 09:17 Відповісти
Говорят, сегодня ещё один СУ-34 сбили..
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23.02.2024 23:56 Відповісти
Роспоясалось расєйське ПеВеО
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24.02.2024 00:01 Відповісти
Да сегодня у них ведь праздник, веселятся вовсю.. )
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24.02.2024 00:08 Відповісти
Вот похоже видео сбитой сушки

https://twitter.com/i/status/1761137083341545861
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24.02.2024 00:03 Відповісти
Он в видео говорит про два, второй "через поле". Я сначала подумал, что второй это А50, но потом в заголовке увидел "Видео из Генического района". То есть, это совсем с другой стороны Азовского моря.
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24.02.2024 03:01 Відповісти
Сообщается, что это тот же А-50. Упал в поселке Трудовая Армения Краснодарского края РФ.

https://vchaspik.ua/v-mire/565613-v-vozdushnyh-silah-podtverdili-unichtozhenie-rossiyskogo-samoleta-50-za-polmilliarda

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24.02.2024 00:27 Відповісти
Не понял, что они имеют ввиду под "тот же". Тот, который в прошлый раз? Так он на дне морском.
Или имелось ввиду "тоже" и это тотальное неумение руснявых в собственный же язык?
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24.02.2024 02:20 Відповісти
Имеется в виду, что предполагалось, что в этот раз снова были сбиты 2 пепелаца вместе - А-50 и ещё какой-то: то ли командный пункт, то ли дозаправщик, потому что горели две жестянки, через дорогу.
И есть также гипотеза, что А-50 развалился при попадании на две части. "Весь распался на куски..." (с)
Так что, возможно ,"тот же".
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24.02.2024 12:21 Відповісти
Після ураження А-50 було повідомлення, що збили ще один в Краснодарському краї. Тому в цьому повідомленні уточнюють що це не другий, а той самий А-50, а впав він біля населеного пункту Трудовая Арменія в Краснодарському краї.
Пізніше було повідомлення, що в Херсонській області біля Генічеська мінус СУ-34.
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24.02.2024 12:24 Відповісти
Однозначно дали кащєю по яйцям. Ще так пару раз, дивись і іздохне гад.
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24.02.2024 00:05 Відповісти
"Теоретически использование адаптированных ракет ЗРК С-200 для нанесения ударов по наземным целям возможно на расстоянии до 600 км"..
Если эти ракеты у Украины действительно имеются, то надо долбить и долбить ими крымский мост пока часть его не рухнет, или хотя бы один пролет, по нему сейчас идет основное снабжение расейской армии..
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24.02.2024 00:07 Відповісти
Нєззя, єщо обходная жд вєтка не готова, путєн не разрєшіт
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24.02.2024 12:15 Відповісти
Rotciv 2

@p1of0w6qww84111

Кабіна наступного літака А-50



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24.02.2024 00:08 Відповісти
где вы взяли 1ую фотку? то монтаж?
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24.02.2024 01:18 Відповісти
Більше схоже на кацапський модуль з МКС
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24.02.2024 01:28 Відповісти
Иконы по бокам фотошоп, ну и бороды. А вот те что сверху это правда.
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24.02.2024 07:03 Відповісти
Трупы плавают, боекомплект взрывается».
Видео с места падения самолета А-50 в Краснодарском крае.

https://vchaspik.ua/v-mire/565613-v-vozdushnyh-silah-podtverdili-unichtozhenie-rossiyskogo-samoleta-50-za-polmilliarda
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24.02.2024 00:19 Відповісти
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24.02.2024 00:32 Відповісти
Де хто каже, що це С-200 на пересувну пускову приспособили. Наводиться, і це не новина, на джерело випромінювання перешкод. Тобто керується з радару наведення. А А-50 видає дуже сильний сигнал. А вже на відстані 20-30 км від цілі вмикається головка самонаведення.
Тактико-технічні характеристики
Максимальна висота ураження - 40 км,
Мінімальна висота ураження - 300 м,
Максимальна дальність ураження: великих дозвукових літаків - 300 км,
винищувачів-бомбардувальників типу F-16 - 190 км,
крилатих ракет типу ASALM - 60 км.
Максимальна швидкість цілей - до 4300 км/год.
Кількість одночасно обстрілюваних цілей п'ятиканальним полковим комплексом - до 5,
Кількість ракет, що можуть водночас бути наведені на одну ціль - до 3,
Час розгортання на підготовленій позиції - 24 год.,
Час приведення в бойову готовність з режиму чергування - 1,5 хв.
Час підготовки ракети до старту - 40 сек.
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24.02.2024 00:37 Відповісти
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24.02.2024 00:54 Відповісти
Ну що кацапи, можете ще повторити?
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24.02.2024 00:55 Відповісти
Не можу втрматися!!!! В лишньохромосомних "чьото упало, горит и взрываецця чьото". Баян тягнить - Свято!!!!
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24.02.2024 01:01 Відповісти
Все як і з БДК (які плавають без постійного захисту катерами/гвинтокрилами, але не плавати не можуть - посипеться логістика негабаритних військових вантажів). Засобів захистити ті А-50 немає - вибита вже достатньо велика кількість винищувачів, аби навіть такий коштовний літак не прикривало постійно звено винищувачів, а також не працює нормально військове ППО проти ракет ЗСУ. А не літати цими літаками ДРЛО - можливості теж немає. По-перше, ці літаки "бачать" набагато далі за наземні РЛС-и, а по-друге, ЗСУ різними засобами (в т.ч. ракетами AGM-88 HARM) ну ДУЖЕ прорідили наземні РЛС-и і в засрашинців ці літаки в частині випадків - єдиний варіант "контролювати" фронт.
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24.02.2024 01:06 Відповісти
у них еще вроде парочку осталось((
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24.02.2024 01:19 Відповісти
"Парочка" - це вже реально агонія даного виду озброєння в засрашинців. Бо "контролювати" ж треба не тільки Азовське море, а весь фронт в 800 км, та й взагалі, треба ж і на кордонах НАТО до Мурманська показувати "високотехнологічну" присутність. Впевнений, тепер часові "вікна" без "нагляду" з боку даного типу спостереження (а воно навіть в засрашинців - реально ефективне), стануть більшими, навантаження на ті літаки, що залишились, стане ще більше (а значить і інцидентів більше). А якщо більше "вікон" без нагляду - значить більше можливостей для роботи тактичної авіації ЗСУ, для роботи ВМС ЗСУ тощо.
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24.02.2024 01:24 Відповісти

Ого! То це тепер краби обжеруться, і буде на них сала товщиною у два... ніт, у три пальці!
І - так, заледве не забув: новоприставленим оркам-літунам міцного здоров'я!
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24.02.2024 01:35 Відповісти
видео можно смотреть вечно
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24.02.2024 01:37 Відповісти
щойно в касапських пабліках надибав, що другим зьитим касапольотом був винищувач Су, 34-тий? Який, скоріш за все, знаходився поруч, для охорони.
Але це що виходить?
Наші знали про А-50, що там десь баражує, і відправили йому в подарунок аж дві дефіцитні ракети?
Чи недефіцитні? Окрім того, що другу застосували для сушки...
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24.02.2024 01:49 Відповісти
Если это ракеты от С-200, то они наверно не очень дефицитны.
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24.02.2024 02:44 Відповісти
‎24.‎02.‎2024

Літак ДРЛВ ВПС РФ А-50У (по код. НАТО: Mainstay - «Оплот») (реєст. № RF-50608, бортовий № 43 червоний, заводський № 0093479377, серійний № р 60-05) було збито над акваторією Азовського моря спеціалізованою протирадарною ракетою AIM-120D запущеної з літака невідомого типу з акваторії Чорного моря з відстані 177 км. Відомі типи літаків з можливістю запуску ракет цього типу : F-4, F-15 и F-16, CF-188, Eurofighter Typhoon, F/A-18 Hornet, AV-8 Harrier II, JAS 39 Gripen, F-22 Raptor. Це друга спроба знищення цього літака. (див. пов. 27.‎02.‎2023)

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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24.02.2024 02:47 Відповісти
Справді більш схоже на АІМ-120, від С-200 він розвалився б в повітрі ще над морем, а не долетів би до краснодарщини.
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24.02.2024 08:20 Відповісти
слава ППО
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24.02.2024 03:15 Відповісти
НАШИ ИМ БАЯН ПОРВАЛИ ))))))))))
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24.02.2024 04:07 Відповісти
І очко їм парвалі заодно
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24.02.2024 07:19 Відповісти
НУ МИ НЕ ВОНИ !!! ЇМ АБО ХІМКАСТРАЦІЯ АБО ЕВТАНАЗІЯ !)
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24.02.2024 07:54 Відповісти
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24.02.2024 22:35 Відповісти
СУшку-34 над Геническом приземлили
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24.02.2024 05:51 Відповісти
був апарат літальний , а став летальним ...
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24.02.2024 08:27 Відповісти
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24.02.2024 08:42 Відповісти
«…і снова сєдая ночь…тиц-тиц»Гуляєм лапотніки,налівай!Празднік то какой!👍
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24.02.2024 08:57 Відповісти
ДИ-И-ИМА!!!
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24.02.2024 10:03 Відповісти
ну шо козломорды, вы хоть какие-то выводы делаете?
дома водка, а в Украине смерть.
его сбило НЛО.
поздравляем весь экипаж с праздником!!!
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24.02.2024 09:56 Відповісти
Это был следственный эксперимент по расследованию предыдущего сбития самолета А-50!
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24.02.2024 10:25 Відповісти
https://espreso.tv/sistema-s-200-vse-pro-ukrainski-zenitni-raketi-yaki-ymovirno-mozhut-doletiti-do-moskvi https://espreso.tv/sistema-s-200-vse-pro-ukrainski-zenitni-raketi-yaki-ymovirno-mozhut-doletiti-do-moskvi

Система С-200: все про українські зенітні ракети, які ймовірно можуть долетіти до Москви
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24.02.2024 10:31 Відповісти
"На месте крушения самолёта-разведчика А50 в Краснодарском крае обнаружены останки 10 погибших членов экипажа."
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24.02.2024 11:10 Відповісти
Тут сообщают о пятнадцати погибших:
https://aviation-safety.net/wikibase/351939
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24.02.2024 14:21 Відповісти
обнаружены останки 10 погибших и также ЧЛЕНЫ экипажа
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24.02.2024 14:56 Відповісти
Тепер для усяких мілітарі каналів пожива для обговорень на тиждень = чим же це збили? Як по мені хоч з пращі.... Гарна новина....
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24.02.2024 11:17 Відповісти
"Баяны" не літають! (доведено ЗСУ)...
...
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24.02.2024 11:32 Відповісти
Це добре. Але педофіл буде мстити. Чекайте прильотів вв житлові масиви
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24.02.2024 12:25 Відповісти
Може навіть напасти!
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24.02.2024 21:23 Відповісти
низкий поклон тому кто умеет это делать.пацаны храни ВАС БОГ.
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24.02.2024 12:56 Відповісти
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24.02.2024 13:33 Відповісти
Потрібна нова марка. "Баян, ти гдє?" - А Баян долітався!
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24.02.2024 13:35 Відповісти
Як у той пiснi: Парвалi парус, парвалi АНУС, парвалi анус /на нiмецький хрест кацапо-*********
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24.02.2024 14:53 Відповісти
Диспетчер: - "Баян", ответь, ты где??!
А50: - Порвали!!!
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24.02.2024 14:13 Відповісти
--Указом рашо--ліліПУЗІКА : " чествование--23 февраля: НЕПОБЕДИМОЙ.. НЕСОКРУШИМОЙ в боях познавшей радость побед" --автоматично продовжується тижневим . поминальним. запивоном за "упокой душ бесценньіх защитников отечества ; соколов-россии!!! " Гундяеву--
расдать спасительньіе иконьі !!!
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24.02.2024 14:40 Відповісти
"Экипаж А-50:
• Боровиков Валерий, майор, командир;
• Рулюк Александр, майор, штурман;
• Чанцев Михаил, майор;
• Васильев Сергей, капитан;
• Провалов Александр, старший лейтенант;
• Хрулёв Дмитрий, прапорщик;
• Также, к данному борту прикреплены офицеры Белов, Тельманов, Солдаткин и Федосов. Были ли они на борту в момент катастрофы пока неизвестно."
https://t.me/dosye_shpiona/494
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24.02.2024 19:39 Відповісти
Тревожным хрюканьем кацапской перхоти за кадром доволен. Равно как и содержанием видосика. Здоровья подохшим! Слава Украине!
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24.02.2024 23:07 Відповісти
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