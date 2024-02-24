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Український боєць стримав штурм групи окупантів: "Бл#дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых!". ВIДЕО

Один боєць 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" зміг стримати навалу з десяти російських штурмовиків та відстояти позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну батальйон виклав у телеграмі. Відомо, що подія сталася ще в грудні 2023 року.

"Один-єдиний "едельвейс" утримує позицію, холоднокровно відбиваючи атаку десятьох окупантів. На відео добре видно, як орки, мов черв’яки, крутяться, повзають навколо окопа, де сидить наш боєць. Він професійно відганяє нашестя гранатами і автоматом", — повідомили в батальйоні.

Військовим вдалося перехопити радіоперемовини противника.

"Бл#дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых". Це не цитата з пафосного бойовика, а цілком реальні слова орківського командира, який істерить в радіостанцію… Командир б’ється в істериці, вказуючи штурмовикам, що робити. "Заходити зліва…", "Заповзти…", "Закидати гранатами…". Він не може осягнути, як стільки російського "м’яса" не може відбити позицію з одним бійцем. Звісно, адже загарбники не уявляють, на що здатні українці, захищаючи свою землю", — розповіли у 8-му ОГШБ.

"Наш же боєць залишився живий-здоровий. Він змусив те, що лишилося від ворога, тікати, відстоявши позицію і дочекавшись підкріплення", - повідомили в батальйоні.

Дивіться: Українські захисники знищили ворожу БМП разом з частиною десанту на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

штурм (236) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


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Топ коментарі
+69
Те що це Герой то без сумніву! У мене інше запитання, чому він ОДИН на позиції?!
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24.02.2024 14:43
+55
тому що ти в Польщу втік
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24.02.2024 14:47
+45
Слава героям!
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24.02.2024 14:42
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Це ж було вже (с)
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24.02.2024 15:46 Відповісти
Нічого не зрозуміло. Атакуючи в окопах але половина без зброї і атакують як армія зомбі озброєні лише кликами, "едельвейс" засів поруч в землянці і воює наодинці як Джон Рембо. Мінометна підтримка відсутня, проте прилетіла птичка щастя завтрашнєго дня. Чого він там опинився сам, чи як Тарас Бульба повернувся забрати загублену люльку поки буряти спали? Пригожин з пекла істерить і коментує це як футбольний матч ФК "Карпати" - ФК "ЦСКА". Живописне полотно. Відео до розбору, героя до нагороди.
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24.02.2024 16:09 Відповісти
Один Україньський Воїн проти десяти орків.
Один, і перемагає.
Два роки триває війна.
Україна переможе!
Україна - по над усе!
Слава Україні, Україньським Героям і всьому Україньському Героічному Народові!

Всім бажаю здоров'я, сили та скорої Перемоги!
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24.02.2024 16:12 Відповісти
Все вірно, одна ЛЮДИНА ТА ЗАХИСТНИК БАТЬКІВЩИНИ, стримуе 10 десять расейскіх окупантів - рашен - підорасів.
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24.02.2024 16:22 Відповісти
Героічний Боєць! (к*ацапському г*мну цього не дано).
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24.02.2024 16:23 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦
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24.02.2024 16:29 Відповісти
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24.02.2024 16:32 Відповісти
Це черговий українский супергерой-респект...
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24.02.2024 16:33 Відповісти
Нічого хорошого немає в геройстві, він напевно і живим не залишився. Бо геройство завжди означає, що не вистачило людей, боєкомплекту, ***********, що були помилки командування. Але війну на герозмі не виграти.
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24.02.2024 16:40 Відповісти
Юрій Бутусов: Героїзм - це завжди чиясь недоробка

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в інтерв'ю Radio NV заявив, що причиною, з якої українські військові змушені виявляти героїзм, часто стають помилкові рішення на вищому рівні.

«У нас командири, вищі керівники навіть бояться повідомляти об'єктивну обстановку. Спочатку ми втрачаємо якісь позиції - одну, другу, третю, а всі командири сидять мовчки і чекають, щоб не на них тикнули пальцем, що це вони винуваті. А потім починається героїзм. Коли вже противник стиснув і залишилося кілька шляхів, місто вже фактично в напівоточенні ворогом, починається героїзм: кидають резерви, всі сили, заклики патріотичні. Це все треба було робити раніше, тоді б героїзму не було. Він не потрібен на війні»,
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24.02.2024 16:49 Відповісти
А на останніх секундах це в кого скидає дрон гранату?
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24.02.2024 16:47 Відповісти
А прізвище цього бійця можна дізнатись? Бо у нас всі безіменні. Багатьом людям, які полягли в 14му треба було б пам'ятник поставити, персональний, але не поставили навіть один на всіх.
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24.02.2024 16:47 Відповісти
Як це немає про тих, хто загинув у 2014, а стіна у Києві?
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24.02.2024 16:50 Відповісти
Нашо тобі його прізвище, ухилянт?)
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24.02.2024 17:52 Відповісти
Ну так один український воїн до десяти кацапських орків. Хтось ще сумнівається в такій пропорції через 2 роки? Нажаль тільки що не один до двадцяти🥴
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24.02.2024 17:12 Відповісти
Потрібність у героїзмі закриває пройоби командування. І локально на рівні країни, і глобально, у окопі.
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24.02.2024 18:44 Відповісти
Відосик, це кінцева частина штурму, а штурм починається з артпідготовки... тому боєць і залишився один. Знати б ім"я героя.
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24.02.2024 19:33 Відповісти
Вчора звернення Едельвейсу зібрало тут багато коментів різних моральних уродів.
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24.02.2024 20:34 Відповісти
а тут как не новость про мобилизацию, то они слетаются как мухи на го*но
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25.02.2024 01:56 Відповісти
Супер! Але таке питання: як вiн там один залишився?
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24.02.2024 21:53 Відповісти
Нафіг це геройство, виключно на геройстві у війні не переможеш. Чому він там один проти 10 москалів опинився?
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24.02.2024 22:05 Відповісти
За Україну не треба помирати. За Україну треба вбивати ворогів
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26.02.2024 00:50 Відповісти
++++++++++++++++++!!!!!!!!!!!!
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24.02.2024 22:12 Відповісти
Вална ***** слишит! Пачему ти нє слишішь вална??
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25.02.2024 01:41 Відповісти
Це відео з грудня і воно вже було на Цензорі, навіщо двічі витягувати одну новину знову, нехай і героїчну?
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25.02.2024 01:48 Відповісти
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