Український боєць стримав штурм групи окупантів: "Бл#дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых!". ВIДЕО

Один боєць 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" зміг стримати навалу з десяти російських штурмовиків та відстояти позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну батальйон виклав у телеграмі. Відомо, що подія сталася ще в грудні 2023 року.

"Один-єдиний "едельвейс" утримує позицію, холоднокровно відбиваючи атаку десятьох окупантів. На відео добре видно, як орки, мов черв’яки, крутяться, повзають навколо окопа, де сидить наш боєць. Він професійно відганяє нашестя гранатами і автоматом", — повідомили в батальйоні.

Військовим вдалося перехопити радіоперемовини противника.

"Бл#дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых". Це не цитата з пафосного бойовика, а цілком реальні слова орківського командира, який істерить в радіостанцію… Командир б’ється в істериці, вказуючи штурмовикам, що робити. "Заходити зліва…", "Заповзти…", "Закидати гранатами…". Він не може осягнути, як стільки російського "м’яса" не може відбити позицію з одним бійцем. Звісно, адже загарбники не уявляють, на що здатні українці, захищаючи свою землю", — розповіли у 8-му ОГШБ.

"Наш же боєць залишився живий-здоровий. Він змусив те, що лишилося від ворога, тікати, відстоявши позицію і дочекавшись підкріплення", - повідомили в батальйоні.

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