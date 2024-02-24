Український боєць стримав штурм групи окупантів: "Бл#дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых!". ВIДЕО
Один боєць 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" зміг стримати навалу з десяти російських штурмовиків та відстояти позицію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну батальйон виклав у телеграмі. Відомо, що подія сталася ще в грудні 2023 року.
"Один-єдиний "едельвейс" утримує позицію, холоднокровно відбиваючи атаку десятьох окупантів. На відео добре видно, як орки, мов черв’яки, крутяться, повзають навколо окопа, де сидить наш боєць. Він професійно відганяє нашестя гранатами і автоматом", — повідомили в батальйоні.
Військовим вдалося перехопити радіоперемовини противника.
"Бл#дь, вас один человек сдерживает! Один! Десятерых". Це не цитата з пафосного бойовика, а цілком реальні слова орківського командира, який істерить в радіостанцію… Командир б’ється в істериці, вказуючи штурмовикам, що робити. "Заходити зліва…", "Заповзти…", "Закидати гранатами…". Він не може осягнути, як стільки російського "м’яса" не може відбити позицію з одним бійцем. Звісно, адже загарбники не уявляють, на що здатні українці, захищаючи свою землю", — розповіли у 8-му ОГШБ.
"Наш же боєць залишився живий-здоровий. Він змусив те, що лишилося від ворога, тікати, відстоявши позицію і дочекавшись підкріплення", - повідомили в батальйоні.
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Один, і перемагає.
Два роки триває війна.
Україна переможе!
Україна - по над усе!
Слава Україні, Україньським Героям і всьому Україньському Героічному Народові!
Всім бажаю здоров'я, сили та скорої Перемоги!
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в інтерв'ю Radio NV заявив, що причиною, з якої українські військові змушені виявляти героїзм, часто стають помилкові рішення на вищому рівні.
«У нас командири, вищі керівники навіть бояться повідомляти об'єктивну обстановку. Спочатку ми втрачаємо якісь позиції - одну, другу, третю, а всі командири сидять мовчки і чекають, щоб не на них тикнули пальцем, що це вони винуваті. А потім починається героїзм. Коли вже противник стиснув і залишилося кілька шляхів, місто вже фактично в напівоточенні ворогом, починається героїзм: кидають резерви, всі сили, заклики патріотичні. Це все треба було робити раніше, тоді б героїзму не було. Він не потрібен на війні»,