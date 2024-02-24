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Активісти Greenpeace Німеччини закликали посольство РФ у Берліні прибрати руки від України. ФОТО

Сьогодні вранці активісти Greenpeace спроєктували на будівлю посольства Росії в Берліні вимогу "Припиніть вбивства" та "Руки геть від України".

Таким чином Greenpeace в Німеччині вказує на пряму відповідальність російського керівництва на чолі з президентом Володимиром Путіним за смерті і поранення, ймовірно, понад 500 000 людей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Greenpeace.

Рішення Путіна порушити міжнародне право і напасти на Україну 24 лютого 2022 року посіяло смерті і нескінченні страждання народу України.

"Шокує те, що жахи війни, яку ініціював Путін, тривають вже третій рік, - зауважує Александр Лурц, експерт з питань роззброєння Greenpeace. Росія повинна припинити вбивства в Україні і вивести свої війська. Водночас, міжнародна спільнота, зокрема уряд Німеччини, повинен продовжувати рішуче підтримувати Україну, а також активізувати дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни".

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Акція Greenpeace під посольством РФ
Акція Greenpeace під посольством РФ
Акція Greenpeace під посольством РФ
Акція Greenpeace під посольством РФ
Акція Greenpeace під посольством РФ

Автор: 

Німеччина (7381) посольство рф (331) Greenpeace (14)


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Топ коментарі
+11
потужно плять..
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24.02.2024 15:03
+5
Спершу скажіть хоча б за це дякую німцям.
Скільки там біженців із України які могли б підтримати, а я їх тут не бачу від слова зовсім.
А що стосується дій влади - всі здобутки робляться всупереч діянням на всіх щаблях їхньої діяльності.
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24.02.2024 15:30
+3
Напомнило одиноких сирот навальнят.
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24.02.2024 15:07
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потужно плять..
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24.02.2024 15:03 Відповісти
Німеччина таки роздуплилась.
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24.02.2024 15:11 Відповісти
Не Німеччина, а "зелені". Всі "зелені". Всі двоє!
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24.02.2024 19:57 Відповісти
Напомнило одиноких сирот навальнят.
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24.02.2024 15:07 Відповісти
Я был убеждён, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(АБС, "Понедельник начинается в субботу")
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24.02.2024 15:08 Відповісти
Стругацкие. Их отец Натан Залманович был из Дубовичей.
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24.02.2024 15:19 Відповісти
Інфантильні дорослі діти... Хоча... У Грети Тунберг хоч циці трохи виросли - хоч якийсь прогрес
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24.02.2024 15:09 Відповісти
І таки шо нормальні циці? Є сенс шукати фото?
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24.02.2024 22:18 Відповісти
Якщо відверто - мені подобається розмір 3. Але там менше
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25.02.2024 06:19 Відповісти
Журналістів більше чим поліціянтів, а поліціянтів більше ніж мітінгувальників...
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24.02.2024 15:09 Відповісти
Україна, - вистояла разом з Українцями, незважаючи на відверте небажання привладних Зеленського та призначенців, вести РЕАЛЬНУ підготовку до відсічі московській війні!
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24.02.2024 15:27 Відповісти
Спершу скажіть хоча б за це дякую німцям.
Скільки там біженців із України які могли б підтримати, а я їх тут не бачу від слова зовсім.
А що стосується дій влади - всі здобутки робляться всупереч діянням на всіх щаблях їхньої діяльності.
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24.02.2024 15:30 Відповісти
Масова акція.
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24.02.2024 15:30 Відповісти
НіфуяСобі!...
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24.02.2024 15:41 Відповісти
А де майже два мільйони біженців яких прихистила Німечина чи їм байдуже їх це не турбує ?
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24.02.2024 15:50 Відповісти
1млн. 200 тыс.
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24.02.2024 16:03 Відповісти
митинги назначены на 16:00
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24.02.2024 15:52 Відповісти
шото оті двоє на німців не схожі. на своїх більше.
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24.02.2024 19:59 Відповісти
Dankeschön, *******!
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25.02.2024 01:02 Відповісти
 
 