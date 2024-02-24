Активісти Greenpeace Німеччини закликали посольство РФ у Берліні прибрати руки від України. ФОТО

Сьогодні вранці активісти Greenpeace спроєктували на будівлю посольства Росії в Берліні вимогу "Припиніть вбивства" та "Руки геть від України".

Таким чином Greenpeace в Німеччині вказує на пряму відповідальність російського керівництва на чолі з президентом Володимиром Путіним за смерті і поранення, ймовірно, понад 500 000 людей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Greenpeace.

Рішення Путіна порушити міжнародне право і напасти на Україну 24 лютого 2022 року посіяло смерті і нескінченні страждання народу України.

"Шокує те, що жахи війни, яку ініціював Путін, тривають вже третій рік, - зауважує Александр Лурц, експерт з питань роззброєння Greenpeace. Росія повинна припинити вбивства в Україні і вивести свої війська. Водночас, міжнародна спільнота, зокрема уряд Німеччини, повинен продовжувати рішуче підтримувати Україну, а також активізувати дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни".

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