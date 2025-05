Українці в усьому світі провели акції у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 лютого, українці у різних містах по всьому світу проводять акції до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зокрема, у центрі Лондона пройшов марш на підтримку України. Демонстранти пройшли від Гайд-парку, до Трафальгарської площі, де відбувся мітинг. Мітингарі несли українську символіку, співали гімн України та викрикували заклики до підтримки України, передає Цензор.НЕТ.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко у фейсбуці оприлюднив фотографії з масштабного мітингу біля Собору Марії в Сіднеї.

Посольство України в Японії поінформувало про проведення демонстрації на підтримку України у центрі Токіо (Шібуя). За словами японських учасників акції, для них, окрім демонстрації солідарності з українцями, важливо висловити своє усвідомлення небезпеки, яку становить російська агресія світові.

Акції на підтримку України пройшли також у японських містах Осака і Нагоя.

У Бангкоку відбувся марш за участю української громади, зазначає посольство України у Таїланді.

Акція, присвячена другій річниці протистояння України російській агресії, відбулась у Брюсселі. Її учасники закликали до більшої міжнародної підтримки України, зауважує представництво України при Євросоюзі.

До всесвітньої акції StandWithUkraine долучилася і Румунія – у столиці Бухаресті пройшли численні заходи для привернення уваги світового суспільства до війни РФ проти України, передає RFI.

У Мілані також пройшла хода з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На мітинг з інших міст Італії приїхали представники різних ЗМІ, блогери, італійські та українські організації і активісти для того, щоб нагадати італійському суспільству, що в Україні досі триває кривава війна, тероризм та геноцид українського народу і вимагають продовжувати допомагати у боротьбі з РФ. Хода проходить під гаслом "Victory for Peace" - нам потрібна "Перемога заради миру!". В центрі Мілана зі встановленого екрана до присутніх на мітингу звернувся Президент України.

Демонстрація солідарності у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну пройшла в Берліні.

"Сьогодні, в роковини війни – два роки повномасштабного вторгнення та 10 років війни – ми вийшли на демонстрацію під гаслом "Ми - на захисті миру". Наш головний меседж - без Перемоги України не буде ні миру, ні демократії в Європі", - сказала Ірина Шевікина з неурядової організації Vitsche, основного організатора акції.

Правлячий бургомістр Берліна Кай Вегнер висловив з трибуни гордість тим, що так багато людей прийшли на площу перед Бранденбурзькими воротами, які є "символом свободи в місті свободи", аби показати, що столиця ФРН повністю на боці України.

Вегнер зазначив, що сьогодні, 24 лютого - друга річниця початку повномасштабної атаки, але путінська Росія веде цю війну вже 10 років. Путін має бути притягнутий до відповідальності за свої жахливі злочини, підкреслив мер. Він зазначив, що Німеччина загалом і Берлін надають багато допомоги Україні, але цього недостатньо: Україна потребує, причому негайно, зброї, боєприпасів, у тому числі, ракет Taurus. Ця заява викликала схвальні аплодисменти. Загалом під час виступів люди часто вигукували це слово, вимога передати ЗСУ Taurus містилась також на багатьох саморобних плакатах.

У столиці Молдови Кишиневі 24 лютого відбувся марш солідарності з Україною з приводу других роковин повномасштабної агресії Росії проти України.

Мітинг проходив під гаслом "Світ потребує безпеки, Україна потребує перемоги", - повідомляє NewsMaker.

У нідерландській Гаазі 24 лютого відбувся хід солідарності, приурочений до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Учасники акції, українці та нідерландці, розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг. Співаючи гімн України, вони пройшли вулицями Гааги, зокрема, повз посольство України в Нідерландах. Після ходи учасники зібралися біля сцени, спорудженої в центрі Гааги. Музиканти виконали гімн України та "Мелодію" Скорика. Українці, загорнуті в синьо-жовті прапори, тримали плакати із закликом продовжувати підтримку, а також фото українських міст: якими вони були до повномасштабного вторгнення РФ та якими стали внаслідок російського агресії.

В Анкарі, Стамбулі та Анталії сьогодні, 24 лютого, відбулися великі мітинги, на яких представники української та кримськотатарської громад, турки та друзі України з числа представників інших країн протестували проти російської агресії, вимагали покарання винних у вчиненні Росією в Україні та інших країнах злочинів.

"На третьому році війни наш меседж до світу простий: підтримайте Україну, щоб не допустити війну до себе. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх, хто загинув, захищаючи Україну - і українців, іноземних друзів, які поклали свої життя, захищаючи нашу землю. Ми хочемо миру і хочемо, щоб цей мир запанував у всьому нашому регіоні. Але ми повинні розуміти, що мир ніколи не настане, якщо ми не покараємо злочинців та не встановимо справедливість. Наше завдання - не лише зупинити війну, а й покарати російського злочинця, який уже не в одній країні наробив біди", - сказав на мітингу посол України в Туреччині Василь Боднар.

Учасники мітингу скандували гасла українською та турецькою мовами: "Росія-вбивця, геть з України", "Росія - терористична держава", "Хай живе Україна", "Україна переможе", "Слава Україні", "Героям слава" та інші.

У Празі відбувся мітинг на підтримку боротьби України з російською агресією, на якому був присутній президент Чехії Петр Павел.

"Україна має право на своє місце під сонцем. Ми не говоримо про те, що хочемо перемогти Росію, ніхто не хоче перемогти її як країну, але ми хочемо, щоб Росія пішла з України і дозволила їй вільно розвиватися, так само як і нам було надано таку можливість", – сказав президент Чехії.

