Бійці 128 ОГШБр відбили ворожий штурм та ліквідували щонайменше сімох окупантів на околицях Роботиного. ВIДЕО 18+

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади відбили штурм противника на околицях Роботиного. За допомогою ПТРК воїни знищили техніку ворога та скидами з дронів добили особовий склад окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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