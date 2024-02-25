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Бійці 128 ОГШБр відбили ворожий штурм та ліквідували щонайменше сімох окупантів на околицях Роботиного. ВIДЕО 18+

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади відбили штурм противника на околицях Роботиного. За допомогою ПТРК воїни знищили техніку ворога та скидами з дронів добили особовий склад окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер ліквідував російського загарбника на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) Запорізька область (3642)


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Топ коментарі
+17
Гарний кліп на пісню вийшов.
Чудова операторська робота і спецефекти вибухові.
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25.02.2024 15:14
+16
і знято без дублів - із першого разу!!!
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25.02.2024 15:17
+11
Друга армія світу вночі таки встигли на концерт Кабздона!


Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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25.02.2024 15:21
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Гарний кліп на пісню вийшов.
Чудова операторська робота і спецефекти вибухові.
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25.02.2024 15:14 Відповісти
і знято без дублів - із першого разу!!!
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25.02.2024 15:17 Відповісти
Бо бюджет обмежений і часу на зйомку обмаль.
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25.02.2024 15:20 Відповісти
бюджет обмежений, але козакам вистачило навіть на "шашлики підсмажити" - запах на всій околиці Роботиного чутно!
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25.02.2024 15:27 Відповісти
...ані думалі, што умнєє папєрєдніков і іх пранєсьот...
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25.02.2024 16:16 Відповісти
Хробаки їхали на Берлін, але біля Роботиного зустріли закарпатських козаків 128 ОГШБ
Уже ніхто нікуди не їде!!!
Слава 128-ій Слава ЗСУ!
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25.02.2024 15:15 Відповісти
Друга армія світу вночі таки встигли на концерт Кабздона!


Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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25.02.2024 15:21 Відповісти
Убивать, убивать и еще раз убивать. С оккупантами только так и никак иначе.
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25.02.2024 15:28 Відповісти
Гуцули - красунчики!СЛАВА ЗСУ !!!
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25.02.2024 15:28 Відповісти

...зато у бункері ***** - "патєрь нєт"
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25.02.2024 15:36 Відповісти
Дохлой русні багато не буває.
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25.02.2024 16:15 Відповісти
В 21-му столітті військову техніку обвішувати "мангалами", це те саме, що на вогнепальну зброю іти з списами. Маю підозру, що в середині того бмп був цілий іконостас і шамани з травою і бубнами його відбубнявили і відмахали. Але... Не допомогло... Как грітся, васставшиє із пєпла апять прєвратілісь в пєпєл !...
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25.02.2024 18:08 Відповісти
як же мені подобається ця агалтєлая руSSофобія !
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25.02.2024 18:46 Відповісти
Шикарне відео, чудова музика, відмінний результат
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25.02.2024 21:30 Відповісти
Дуже гарна робота!
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26.02.2024 06:04 Відповісти
 
 