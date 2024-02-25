Бійці 128 ОГШБр відбили ворожий штурм та ліквідували щонайменше сімох окупантів на околицях Роботиного. ВIДЕО 18+
Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади відбили штурм противника на околицях Роботиного. За допомогою ПТРК воїни знищили техніку ворога та скидами з дронів добили особовий склад окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+17 Сергій Зеляк
показати весь коментар25.02.2024 15:14
+16 Luk Viktor
показати весь коментар25.02.2024 15:17
+11 ирина ира #418568
показати весь коментар25.02.2024 15:21
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Чудова операторська робота і спецефекти вибухові.
Уже ніхто нікуди не їде!!!
Слава 128-ій Слава ЗСУ!
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
...зато у бункері ***** - "патєрь нєт"