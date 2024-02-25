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Новини Відео Війна
12 028 19

Росіянин намагається збити FPV-дрон, кидаючи у нього автомат на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Аеробомбери підрозділу РУБпАК "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади ліквідували з дронів-камікадзе трьох окупантів на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Окупанти ховалися в канаві, жбурляли в дрон автоматом, відмахувалися дошками, але все одно програли всуху. Фінальний рахунок 3:0", - додали у дописі до відео.

Також дивіться: Горить російський танк, який підірвався на міні під Авдіївкою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) дрони (4762)


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Топ коментарі
+10
Жбурнув автомата один раз - і фсьо!
От дурний: автоматичну зброю треба жбурляти чергами!
Ги...
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25.02.2024 18:04
+10
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25.02.2024 18:12
+5
если одеть маскхалат можно прикинуться статуем "девушка с веслом".
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25.02.2024 19:57
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Вихід у хробаків один - автомат в сторону, білий прапор на дошку і із піднятими руками і білим транспорантом рухатись в напрямку позицій ЗСУ! Тоді шанс є.....
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25.02.2024 18:04 Відповісти
Один уже (второй орк на видео) полз с белым флагом в направлении позиций ЗСУ. Не помогло!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1az2upc/russian_soldier_getting_hit_by_drone_dropped/
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25.02.2024 23:44 Відповісти
Жбурнув автомата один раз - і фсьо!
От дурний: автоматичну зброю треба жбурляти чергами!
Ги...
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25.02.2024 18:04 Відповісти
А когда кончаются автоматы, надо кидаться магазинами.... Правда, как и в случае с автоматом - мало помогает:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1az30yp/what_should_you_do_if_a_ukrainian_fpv_is_flying/
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25.02.2024 23:42 Відповісти
Рішив в лапту пограти
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25.02.2024 18:08 Відповісти
Надо было бейсбольную биту при себе иметь.
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25.02.2024 18:10 Відповісти
Це ж кацап! Він з народження себе уявляє бейсбольною бітою Не влучив. Буває)))
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25.02.2024 18:15 Відповісти
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25.02.2024 18:12 Відповісти
А казали шо калашом не можливо збити фпвішку,он Ємєля поцілив,правда це йому не помогло )
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25.02.2024 18:46 Відповісти
ФПВ-дрони-русофоби.
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25.02.2024 19:23 Відповісти
Ja Ja natürlich! Махровая руZZофобия! Например последнему на видео ниже, из-за "такой личной неприязни" вообще обе ноги поочерёдно разорвали:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1aywgwk/ukrainian_recon_strike_group_gora_hits_russian/
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26.02.2024 00:05 Відповісти
Я утром посоветовал носить дли-и-нное весло, для отражения наших дронов, а вечером уже вижу, как орк орудует доской. Какая быстрая реакция! Но всё-таки весло удобней держать, там круглая ручка, обхват надёжней, вот. (сарказм)
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25.02.2024 19:44 Відповісти
если одеть маскхалат можно прикинуться статуем "девушка с веслом".
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25.02.2024 19:57 Відповісти
Неа, не убедительно - накрасится надоть и пол поменять.
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25.02.2024 20:59 Відповісти
Обезьяна с палкой в руках... Вторая армия мира...

Африканские обезьяны толковее каклашом пользоваться умеют.

https://www.youtube.com/watch?v=Qel5cxMgteo
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25.02.2024 19:51 Відповісти
Краще мухобійкою!
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25.02.2024 19:54 Відповісти
А з рогатки не пробували?
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25.02.2024 21:36 Відповісти
 
 