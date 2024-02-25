Росіянин намагається збити FPV-дрон, кидаючи у нього автомат на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Аеробомбери підрозділу РУБпАК "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади ліквідували з дронів-камікадзе трьох окупантів на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Окупанти ховалися в канаві, жбурляли в дрон автоматом, відмахувалися дошками, але все одно програли всуху. Фінальний рахунок 3:0", - додали у дописі до відео.

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