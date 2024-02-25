Росіянин намагається збити FPV-дрон, кидаючи у нього автомат на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Аеробомбери підрозділу РУБпАК "Перун" 42-ї окремої механізованої бригади ліквідували з дронів-камікадзе трьох окупантів на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Окупанти ховалися в канаві, жбурляли в дрон автоматом, відмахувалися дошками, але все одно програли всуху. Фінальний рахунок 3:0", - додали у дописі до відео.
Топ коментарі
+10 Алекс Скела
показати весь коментар25.02.2024 18:04
+10 Валерий К #448385
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+5 Эмирский бухарь
показати весь коментар25.02.2024 19:57
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1az2upc/russian_soldier_getting_hit_by_drone_dropped/
От дурний: автоматичну зброю треба жбурляти чергами!
Ги...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1az30yp/what_should_you_do_if_a_ukrainian_fpv_is_flying/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1aywgwk/ukrainian_recon_strike_group_gora_hits_russian/
Африканские обезьяны толковее каклашом пользоваться умеют.
https://www.youtube.com/watch?v=Qel5cxMgteo