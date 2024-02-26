Офіцер ЗСУ Гай та екснардеп Лапін заявили про бажання взяти Пашинського на поруки. ВIДЕО

Колишнього нардепа Сергія Пашинського, якому обирають запобіжний захід у ВАКС, хочуть взяти на поруки офіцер ЗСУ Мирослав Гай та екснардеп Ігор Лапін.

Про це під час засідання ВАКС заявив майор ЗСУ, керівник Благодійного Фонду Мир і Ко Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ.

"Сергія Володимировича я знаю декілька років. Близько ми познайомилися в 2021 році, коли мене запросили до нього в кабінет і там мені і ще декільком ветеранами, громадським активістам, Сергій Володимирович повідомив, що він вважає, що він впевнений, що в 2022 році високоймовірно буде повномасштабний наступ РФ. Виходячи з цієї інформації, яка в нього була і з його знань історії, військової науки. Нам було запропоновано допомогти йому підготувати все можливе для відсічі збройної агресії РФ. Почалася велика робота. По-перше, ми завдяки Сергію Володимировичу спромоглися повідомити про можливий повномасштабний наступ всіх відповідних посадових осіб. Завдяки Сергію Володимировичу ми розпочали програму підготовки операторів протитанкових засобів ПТРК "Стугна" на базі бригади ТРО, які тоді створювалися. Підготували більше 20 розрахунків. Було зібрано команди, які готувалися до відсічі збройної агресії в Києві. Ми готували транспортні засоби, рубежі, комунікації із військовими підрозділами, які могли брати в цьому участь", - сказав Гай.

За словами офіцера ЗСУ, вже 24 лютого підготовлені команди вийшли на підтримку 72 бригади на околиці Києва.

Він додав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Пашинський організував команди по евакуації українських видів озброєння.

"На жаль, на той момент держава не організувала жодних дій по евакуації. Нашими командами було евакуйовано протитанкові засоби, які згодом отримали десантники та інші новостворені підрозділи ЗСУ. Було евакуйовано ракети "Нептун", зокрема ті, які потопили крейсер "Москва". РСЗО "Вільха", яка брала участь у відсічі агресії в Києві, - наголосив він.

Гай розповів, що Пашинський запросив його і запропонував операцію по залучанню САУ "Богдана" для деокупації острова Зміїний.

"Я Сергія Володимировича знаю як порядну, відповідальну людину. Він жодного разу не порушив свого слова переді мною, або якихось своїх зобов'язань, які він брав на себе по допомозі військовим підрозділам, бригаді. Сергій Володимирович, знаючи достеменно про початок повномасштабного наступу, не покинув Україну. Зробив все, щоб організувати відсіч збройній агресії РФ. Він мав можливість покинути Україну за ці роки десятки разів. Замість цього він обрав важкий, складний шлях боротьби з російським окупантом", - додав він.

Екснардеп Ігор Лапін заявив на суді, що не знає структури в Україні, яка виконала всі зобов'язання з доставки боєприпасів під час повномасштабного вторгнення.

"Крім тих структур, за які брався сам Пашинський. ... Що стосується можливості забезпечити, не забезпечити прихід (Пашинського до суду. - Ред.), я перебуваю у Києві, вже у відставці. 10 років знаю Пашинського, знаю про нього і за нього дуже багато. Навіть уявити не можу, що він може порушити слово, яке дав. Це моя суб'єктивна думка", - наголосив він.

"Пашинського знаю орієнтовно з 2014 року. Про нього взнав на Майдані. Після того познайомився вже будучи депутатом ВР VIII скликання. ... Ваша честь, я сподіваюсь, що буде судове рішення неупереджене. Я бачив, як із цього суду виходили невинуваті прихильники Януковича. Бачив, як з цього суду не виходили патріоти України. Зараз я - майор у відставці, після останнього поранення. Брав участь у боях в трикутнику Попасна-Троїцьке-Бахмут. Дуже добре пригадую ситуацію, як біля Попасної 24 бригада вже провалилася і мій батальйон мав повний ризик опинитися в повному оточенні. Єдине, чим можна було зупинити російську бронетехніку - це ПТРК "Стугна". Так, як знаю особисто Пашинського, дзвінок другу - і ракети до ПТРК у мене були. Фактично тими трьома "Стугнами" ми закрили фланг. І батальйон, яким я командував, батальйон спецпризначення, в кількості 900 осіб не був в оточенні і ми втримували позиції більше місяця на висотах біля Троїцького.

Чому я кажу, що він (Пашинський. - ред.) людина слова? Тому що він жодного разу свого слова не порушив", - додав Лапін.

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Справа Пашинського

12 лютого цього року колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі у 2015 році.

НАБУ та СБУ повідомили, що викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн. Ексдепутату Пашинському та його бізнес-партнеру оголошено підозру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

13 лютого Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід для бізнесмена Сергія Тищенка у вигляді тримання під вартою. Тищенко є фігурантом справи про крадіжку нафтопродуктів Сергія Курченка, які підлягали націоналізації.

НАБУ, САП та СБУ підозрюють колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії.

Громадські діячі та ветерани російсько-української війни виступили на захист Сергія Пашинського, очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, який очолював Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони у період з 2014 по 2019 роки. А ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко заявив, що арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, а арешт рахунків компаній, які входять в Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України – зупинити це постачання.

Асоціація оборонної промисловості закликала не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОП.

21 лютого Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі 299 999 100 грн.

21 лютого Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід Пашинському, тому переніс засідання на 23 лютого.

Адвокати Сергія Пашинського вважають, що твердження, на яких будується підозра їхньому клієнту, не мають підтвердження у матеріалах справи. А дописи на офіційних сторінках НАБУ і САП щодо цієї справи мають маніпулятивний характер для формування потрібної суспільної думки.

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