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Окупант в окопі жестами просить сигарет у свого дрона, але отримує міну з українського. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив окупанта, який перед цим, очевидно, прийнявши БПЛА за свого, жестами просив скинути на позицію сигарети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із останньою помилкок окупанта на українській землі опублікований у соцмережах.

Куріння вбиває. Зараз фронтове небо настільки переповнене дронами, що російський солдат просто переплутав свою і чужу "пташку". Він просив у своєї закурити, але наша дала прикурити. Запорізький напрямок. Чудові кадри від ударної групи "Чорний Лебідь", - зазначає у коментарі автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження

Автор: 

армія рф (17526) куріння (83) знищення (7334) Запорізька область (3642)


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Топ коментарі
+37
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26.02.2024 10:02
+31
Курити шкідливо - ЗСУ попереджає....
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26.02.2024 09:42
+17
Наглядний пример - куріння вбиває.
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26.02.2024 09:41
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Наглядний пример - куріння вбиває.
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26.02.2024 09:41 Відповісти
Курити шкідливо - ЗСУ попереджає....
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26.02.2024 09:42 Відповісти
Вмісто закурить дали прикурить
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26.02.2024 09:42 Відповісти
Коли ви вже накуритесь...
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26.02.2024 09:42 Відповісти
х*я в рот кацап попросив, а не сигарет
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26.02.2024 09:42 Відповісти
Летить дрон..., попросив закурити..., лежу курю....
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26.02.2024 09:43 Відповісти
Накурився?
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26.02.2024 09:43 Відповісти
Бомбезний табачок )
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26.02.2024 09:46 Відповісти
Минздрав нервно курит в сторонке
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26.02.2024 09:47 Відповісти
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26.02.2024 09:49 Відповісти
ничего не обычного ,дали прикурить
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26.02.2024 09:49 Відповісти
Тепер кури скільки завгодно с@ка кацапська😁
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26.02.2024 09:51 Відповісти
Друг аставь пакуріть-а в атвєт тішина...
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26.02.2024 09:51 Відповісти
Такую папиросу и на троих можно было покурить)
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26.02.2024 09:53 Відповісти
Ще дихає, видно по пару з рота. Так що я б не сильно радів, але все одно вийшло кумедно
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26.02.2024 09:59 Відповісти
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26.02.2024 10:02 Відповісти
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26.02.2024 10:51 Відповісти
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26.02.2024 13:13 Відповісти
МальбОро? Лаки Страйк?
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26.02.2024 10:39 Відповісти
Польот
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26.02.2024 11:01 Відповісти

мабуть такі ))
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26.02.2024 13:00 Відповісти
Прикурили недопалка
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26.02.2024 10:55 Відповісти
Ну шо, покурил, сволота?!
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26.02.2024 11:14 Відповісти
Хто знає, як на нулі відлічають свої дрони від чужих ?? Якщо це не військова таємниця.
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26.02.2024 11:20 Відповісти
Як там кацапи кажуть: - курєво і порєво - єто здорєво.
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26.02.2024 11:27 Відповісти
ПОДКУРИЛИ ТАК СКАЗАТЬ...............
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26.02.2024 11:41 Відповісти
Дрон дав прикурити. Аж дим пішов від калош.
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26.02.2024 12:28 Відповісти
Сервіс по українськи - тільки попросив і вже лежить курить...
Європабл*я...)))
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26.02.2024 13:04 Відповісти
Подивіться на його броню. Навіть на ногах хокейні щитки. Він точно здох? На останніх кадрах він ще дихає бо пара ротом йде.
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26.02.2024 15:12 Відповісти
ГОСУДАРСТВУ НЕОБОДИМО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ВСЁ ПРОИЗВОДСТВО СИГАРЕТ В УКРАИНЕ !!!
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27.02.2024 00:15 Відповісти
 
 