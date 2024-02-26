Окупант в окопі жестами просить сигарет у свого дрона, але отримує міну з українського. ВIДЕО
Оператор українського дрона знищив окупанта, який перед цим, очевидно, прийнявши БПЛА за свого, жестами просив скинути на позицію сигарети.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із останньою помилкок окупанта на українській землі опублікований у соцмережах.
Куріння вбиває. Зараз фронтове небо настільки переповнене дронами, що російський солдат просто переплутав свою і чужу "пташку". Він просив у своєї закурити, але наша дала прикурити. Запорізький напрямок. Чудові кадри від ударної групи "Чорний Лебідь", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+37 Leon #550614
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+31 Luk Viktor
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+17 Fish Man
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мабуть такі ))
Європабл*я...)))