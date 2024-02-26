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Сирський про візит на передові командні пункти: Захист військ від дронів та ударів з повітря КАБами - це першочергові питання. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Ворог регулярно штурмує позицій наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю.

Ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту", - йдеться в повідомленні.

Також Сирський і Умєров поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях.

"Проаналізували проблеми, які виникають в бригадах. Звернув увагу на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць. Задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Читайте: Сирський відвідав передові командні пункти на фронті: Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності

Автор: 

Сирський Олександр (624) Умєров Рустем (615)


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Топ коментарі
+13
На небі засяяла нова зірка серед блогерів з такими темпами можна і найвеличнійшого переплюнути
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26.02.2024 10:48
+11
Схоже, що йому тексти теж вже пише Литвин, як і для преЗЕдента...
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26.02.2024 10:45
+11
Приказываю сделать шаги по защите от дронов и КАБ. Все,поехал дальше.
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26.02.2024 10:48
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А може по КАБам із Олєщуком поспілкуватися?
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26.02.2024 10:44 Відповісти
нехай сирський розскаже, як із залізниці в Авдіївці та на північному фланзі - біля Степового, не можна було збудувати укріплення з бункерами із залізобєтонних шпал та залізничних сталевих рейок ?

довбойоп !
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26.02.2024 13:37 Відповісти
Схоже, що йому тексти теж вже пише Литвин, як і для преЗЕдента...
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26.02.2024 10:45 Відповісти
На небі засяяла нова зірка серед блогерів з такими темпами можна і найвеличнійшого переплюнути
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26.02.2024 10:48 Відповісти
дві звязди з огидними іблами
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26.02.2024 10:53 Відповісти
Приказываю сделать шаги по защите от дронов и КАБ. Все,поехал дальше.
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26.02.2024 10:48 Відповісти
Бубачка прибрав Залужного за "говірливість"?
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26.02.2024 10:50 Відповісти
Та хер там -- час назад інтерв"ю солдата з госпіталю в Дніпрі - на них - 5чол - за день влупило 20 дронів
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26.02.2024 10:50 Відповісти
Не хочу нікого критикувати. Проте ... командир, який хапає гвинтівку і піднімає роту в атаку - герой, але не командир. Бо все військо втрачає керування. ПОРАДА така: генерали мають звернутись до Ставки про повернення звільнених генералів, всіх, з початку війни. І створити мозковий центр при Генштабі.
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26.02.2024 10:58 Відповісти
«Дивує та викликає тривогу» в Українців, повна відсутність біля військових, отого «видатного рішали» з ОПУ …. Як там справи будуть на фронті складатися без його фото поряд з військовими картами та Планами ?? Не дарма ж, Зеленський, розповів Українцям про дивне знання московітами, усіх Планів з України…. Тривожно… Як то без нього? Хто ще? Сівкович з тадеєвим, собі помічників аби якихось ,з пивнушок не брали… Тільки, перевірених московітами.
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26.02.2024 10:59 Відповісти
ну подивимось який з нього командувач. Буданов вюе набазікав рашистам на користь.
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26.02.2024 11:05 Відповісти
По всім утюгам коменти зеленського і сирського-а залужного гнобили за фотки з жінкою на феесбуці
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26.02.2024 11:07 Відповісти
Смію запитати,а яку зброю він привіз для захисту від КАБів і дронів?
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26.02.2024 11:58 Відповісти
і як саме він планує захиститись від КАБів?
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26.02.2024 12:26 Відповісти
Як бачу Сирського, не можу позбавитись відчуття, що цього чоловіка звати Ємєля...
Українською він не розмовляє, як і найвеличніший.
Не вистачає косоворотки...
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26.02.2024 13:03 Відповісти
смердючий кацап і татарин приїхали позніматися в рекламі... грьобаний стид!
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26.02.2024 16:38 Відповісти
Повністю підтримую твердження в заголовку цієї статті -

Захист військ від дронів та ударів з повітря КАБами - це першочергові питання.

- Джерело: https://censor.net/ua/v3475441
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27.02.2024 03:21 Відповісти
Головна задача - знайти ефективну технологію множення цих "КАБ-ів" і тих ЛІТАКІВ, які їх запускають, на нуль.

І, ясно, максимально швидко поширити цю технологію на всі наші сили.

Щодо самих планеруючих авіабомб, думаю, що їх теоретично можна збивати в польоті (в процесі їх наближення до цілі), адже ці бомби, ймовірно, мають дозвукову швидкість.

Щодо ЛІТАКІВ... ... ... Не знаю, як нашим силам вдалося збити 7 штук минулого тижня, але хотілося б, щоб цей процес не зупинявся.
Наші ударні дрони підпалюють нафтобази і нафтопереробні заводи на ворожій території, і це є дуже добре. Але значно краще було б, якби наші дрони знищували ворожі ЛІТАКИ! Як на аеродромах, так і в польоті! - Будь-як.

ЛІТАКІВ у ворога мало, а бомб, якими вони б'ють, - дуже багато. Тож НЕОБХІДНО нищити ворожі ЛІТАКИ!
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27.02.2024 03:26 Відповісти
 
 