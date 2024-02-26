Сирський про візит на передові командні пункти: Захист військ від дронів та ударів з повітря КАБами - це першочергові питання. ВIДЕО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Ворог регулярно штурмує позицій наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю.
Ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту", - йдеться в повідомленні.
Також Сирський і Умєров поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях.
"Проаналізували проблеми, які виникають в бригадах. Звернув увагу на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць. Задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.
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довбойоп !
Українською він не розмовляє, як і найвеличніший.
Не вистачає косоворотки...
Захист військ від дронів та ударів з повітря КАБами - це першочергові питання.
- Джерело: https://censor.net/ua/v3475441
І, ясно, максимально швидко поширити цю технологію на всі наші сили.
Щодо самих планеруючих авіабомб, думаю, що їх теоретично можна збивати в польоті (в процесі їх наближення до цілі), адже ці бомби, ймовірно, мають дозвукову швидкість.
Щодо ЛІТАКІВ... ... ... Не знаю, як нашим силам вдалося збити 7 штук минулого тижня, але хотілося б, щоб цей процес не зупинявся.
Наші ударні дрони підпалюють нафтобази і нафтопереробні заводи на ворожій території, і це є дуже добре. Але значно краще було б, якби наші дрони знищували ворожі ЛІТАКИ! Як на аеродромах, так і в польоті! - Будь-як.
ЛІТАКІВ у ворога мало, а бомб, якими вони б'ють, - дуже багато. Тож НЕОБХІДНО нищити ворожі ЛІТАКИ!