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Новини Відео Війна
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Окупант на полі бою викидає свою зброю, щоб легше було утікати. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис атаки українських операторів дронів на ворожу бронемашину з десантом на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно влучання у російську бронемашину. Після цього уцілілі окупанти спішуються і біжать польовою дорогою. На записі можна нарахувати приблизно вісім росіян. Оператори дронів двічі скидають на них боєприпаси. Один із окупантів залишається лежати на дорозі. На останніх кадрах запису видно, що після другого влучання один із "бігунів" кидає на узбіччя свою зброю - ймовірно, кулемет, і продовжує бігти.

Дивіться: Горить російський танк, який підірвався на міні під Авдіївкою. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант в окопі жестами просить сигарет у свого дрона, але отримує міну з українського. ВIДЕО

Автор: 

Авдіївка (2342) бій (168)


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Топ коментарі
+7
не тіко зброю, а ще таварісча свого, піdaра)
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26.02.2024 12:13
+6
Для чого таку маячню публікувати?? Скоро будутьновини як кацап сів пок..ть, чи зняв штани, чи ще якась муйня. Не падайде на дно
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26.02.2024 11:50
+6
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26.02.2024 11:55
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Для чого таку маячню публікувати?? Скоро будутьновини як кацап сів пок..ть, чи зняв штани, чи ще якась муйня. Не падайде на дно
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26.02.2024 11:50 Відповісти
Це хроніка війни.
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26.02.2024 12:17 Відповісти
Не подобається не дивись, а так відео інформативно - на ньому наглядний приклад наскільки кацапська недоармія:
Боягузи
"Сваїх не бросаєм"
Їх відношення до військового обов'язку
Та і прикольно та весело в принципі коли орки отримують поранення!
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26.02.2024 13:12 Відповісти
Та и хер з ним -- вчора наших солдат при спробі здатися в полон розстріляли
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26.02.2024 11:53 Відповісти
- Беррімор, а правда що русскіє своїх не кидають?
- *******, сер
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26.02.2024 11:54 Відповісти
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26.02.2024 11:55 Відповісти
Краще наші втікли би ,а не тупо здалися в полон щоб їх розстріляли.
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26.02.2024 11:57 Відповісти
Полонених не брати
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26.02.2024 11:57 Відповісти
Краще було би , щоби наші тільки кромсали на фарш калятів на нашій землі , а самі ніколи не потрапляли в полон , до цих дикунів і вбивць 😠
Героям слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.02.2024 12:12 Відповісти
не тіко зброю, а ще таварісча свого, піdaра)
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26.02.2024 12:13 Відповісти
і сваІво нє бросілі.... герої
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26.02.2024 12:13 Відповісти
Вбивати кацапів без жалю. Тільки так можна очистити землю від зла.
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26.02.2024 14:30 Відповісти
Ну "Покємон" ( ПКМ,реально важка муйня 9-яь КГ). Та ще короб на 6 кг (під 200 патронів). Одеробло рідкісне. Із за патрону 7,62х54, із закраїною, має складну систему досилання.
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26.02.2024 14:32 Відповісти
узкие сваїх нєбрасают )))
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26.02.2024 15:17 Відповісти
 
 