Окупант на полі бою викидає свою зброю, щоб легше було утікати. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис атаки українських операторів дронів на ворожу бронемашину з десантом на авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно влучання у російську бронемашину. Після цього уцілілі окупанти спішуються і біжать польовою дорогою. На записі можна нарахувати приблизно вісім росіян. Оператори дронів двічі скидають на них боєприпаси. Один із окупантів залишається лежати на дорозі. На останніх кадрах запису видно, що після другого влучання один із "бігунів" кидає на узбіччя свою зброю - ймовірно, кулемет, і продовжує бігти.
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Топ коментарі
+7 vadik kut
показати весь коментар26.02.2024 12:13
+6 Василь Васько #582549
показати весь коментар26.02.2024 11:50
+6 Алекс Скела
показати весь коментар26.02.2024 11:55
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Боягузи
"Сваїх не бросаєм"
Їх відношення до військового обов'язку
Та і прикольно та весело в принципі коли орки отримують поранення!
- *******, сер
Героям слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼