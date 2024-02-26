Окупант на полі бою викидає свою зброю, щоб легше було утікати. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис атаки українських операторів дронів на ворожу бронемашину з десантом на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно влучання у російську бронемашину. Після цього уцілілі окупанти спішуються і біжать польовою дорогою. На записі можна нарахувати приблизно вісім росіян. Оператори дронів двічі скидають на них боєприпаси. Один із окупантів залишається лежати на дорозі. На останніх кадрах запису видно, що після другого влучання один із "бігунів" кидає на узбіччя свою зброю - ймовірно, кулемет, і продовжує бігти.

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