Ми можемо завершити цю війну на своїх умовах, але треба боротися, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський наголосив, що для перемоги у війні, яку розв’язала Росія, потрібно нарощувати протидію агресії РФ на всіх рівнях.
Про це глава держави заявив з нагоди Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя, інформує Цензор.НЕТ.
"Війни завершуються по-справжньому чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. І саме тому відчуття справедливості й прагнення миру мають іти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим. Боротися за Крим. Чинити спротив тому злу, яке Росія принесла в Крим, а далі спробувала рознести всією Україною й хоче поширити також на землях інших народів", - наголосив президент.
Зеленський заявив, що необхідно нарощувати реальну протидію російському злу на всіх рівнях.
"В усьому світі. Ми маємо боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах України. Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права – сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі. Ми маємо боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, – право жити у своєму домі. Вигравати в кожному з цих пунктів – це гасити російський реваншизм, тобто фактично – завершувати війну", - сказав глава держави.
"Ми можемо завершити цю війну на своїх, українських умовах. Ми можемо повернути з окупації свою землю й людей. Можемо притягти Росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але, щоб це було, ми повинні боротися. І хай нагородою всім, хто бореться заради України та справедливості, буде перемога", - підсумував він.
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Что вообще за дурдом в его администрации?
Якщо президент не звільнить Єрмака, Татарова та Гетманцева, йому немає з ким боротися. Його слова нічого не варті, поки не побачимо змін в ставленні до українського народу
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Особенно на том уровне, где вместо войны занимаются меряньем рейтингов, легализацией канабиса и прочей чушью мирного беззаботного времени.
Зеленський, коли каже "...завершити цю війну на своїх умовах...", швидше за все, має на увазі не українські умови, а оманські вимоги від рашистів.
А що чекати від отакого чувирла:
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
вбитих українців за недбальство влади.
За десять років можна було перейти на
військові рейки...але ми підписували
угоди,які зафіксовані в оон...в цей час
ворог готувався др війни.
Зараз нам зброю не дають,орки тиснуть,
своєї зброї мало....то може,крим та де-не-ре
нікому не потрібен?Наших полонених
розстріоюють,а ми з орками цяцькаємось..
керівника,розвідки теж...
Світ втомився від нашої війни,джонсони
допомагають ворогу,як і польські куплені
бандюки.
Мені не жалко територій...тепер,мені
болить за втрачені життя українців...
І ще питання,чи не було це марно..
Любить Голобородьку и Бандеру может любить только клинический Идиот.. или Кучма...😄
Я хочу, щоб цю зешоблу спіткала доля товстосумів у фіналі фільму "Kingsman".
АстАнАвітєсь!
Швидше б вже 20 травня-день звільнення України від мраЗЕти.