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Ми можемо завершити цю війну на своїх умовах, але треба боротися, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для перемоги у війні, яку розв’язала Росія, потрібно нарощувати протидію агресії РФ на всіх рівнях.

Про це глава держави заявив з нагоди Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя, інформує Цензор.НЕТ.

"Війни завершуються по-справжньому чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. І саме тому відчуття справедливості й прагнення миру мають іти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим. Боротися за Крим. Чинити спротив тому злу, яке Росія принесла в Крим, а далі спробувала рознести всією Україною й хоче поширити також на землях інших народів", - наголосив президент.

Зеленський заявив, що необхідно нарощувати реальну протидію російському злу на всіх рівнях.

Також читайте: Озвучені Зеленським дані про кількість загиблих воїнів значно відрізняються від оцінок США, - NYT

"В усьому світі. Ми маємо боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах України. Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права – сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі. Ми маємо боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, – право жити у своєму домі. Вигравати в кожному з цих пунктів – це гасити російський реваншизм, тобто фактично – завершувати війну", - сказав глава держави.

"Ми можемо завершити цю війну на своїх, українських умовах. Ми можемо повернути з окупації свою землю й людей. Можемо притягти Росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але, щоб це було, ми повинні боротися. І хай нагородою всім, хто бореться заради України та справедливості, буде перемога", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Третій рік російського вторгнення в Україну може стати для Зеленського найважчим, - The Guardian

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Крим (14175)


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Топ коментарі
+27
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26.02.2024 13:53
+18
Вчора цілий день гундосив - сьогодні може зробить перерву?
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26.02.2024 13:54
+15
Підозрюю, що "ми" - тр Зєлєнскій і 5-6 його менеджерів. Мені отже стало цікаво, які їхні умови? Зауважте, він не сказав, що закінчити війну можна перемогою України.
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26.02.2024 13:55
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26.02.2024 13:52 Відповісти
Так як ти (борешся) то поразка нам гарантована.
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26.02.2024 14:47 Відповісти
Она была актрисою и даже за кулисами играла роль
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26.02.2024 19:14 Відповісти
Чего стоит его признание об утечке планов наступления из АП..........
Что вообще за дурдом в его администрации?
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26.02.2024 19:19 Відповісти
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26.02.2024 13:53 Відповісти
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26.02.2024 14:24 Відповісти
Тільки ДОВБОЙОБ не зрозумів де буде наступ !!! Після заяв про каву у Криму, про пріоритет захопити Крим до звільнення Донбасу. Самі розтрубили, видали все, а тепер щось на когось намагаються начепити. Курви.
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26.02.2024 14:30 Відповісти
З ними все було ясно ,ще з першого дня пришествія 🤢🤡🎪, крот на гниді і троянським шакалом поганяЄ , « дуже дякуйте» лишь -би не Порошенко , хуже не БУДЕТ , надо только перестать стрелять , дагаваримся ПАСЕРЕДИНЕ, повстанці , в очах ***** я бачу мир, ДЕГЕНЕРАТИ , що не розуміли , куди клонив , пісюніст ПРОКАЦАПЛЕННИЙ , якого прпихула ФСБі продажні КАКАЛАМОЙША, кучмо&пігчук ………… м'яка сила» БУРАТІНО»
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26.02.2024 15:26 Відповісти
" ... лишь -би не Порошенко " - це не для мене. Моя позиція завжди одна - Правда, і нічого крім Правди. Правда зеленського була на сцені в Юрмалі. В трусах, з Кошевим Україну з дівкою порівняв. ВІДРАЗА до всіх зеленських до сьомого коліна.
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26.02.2024 20:32 Відповісти
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26.02.2024 14:25 Відповісти
тото начались изменения на картах,фиксируя уменьшение именно наших территорий!?так не стесняйся,обьяви те условия на которых вы договорились остановить войну???
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26.02.2024 13:53 Відповісти
Вчора цілий день гундосив - сьогодні може зробить перерву?
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26.02.2024 13:54 Відповісти
По бульбі -- ОПу потрібно перетрахівать перетрахівать ......
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26.02.2024 13:54 Відповісти
Підозрюю, що "ми" - тр Зєлєнскій і 5-6 його менеджерів. Мені отже стало цікаво, які їхні умови? Зауважте, він не сказав, що закінчити війну можна перемогою України.
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26.02.2024 13:55 Відповісти
Гарні гасла я і сам вмію написати, але дії набагато важливіші. Так гарно і перед виборами понаписують політтехнологи, а що від того, коли нема чітких дій і пропозицій, що для цього треба зробити, нема плану, як все реалізувати.
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26.02.2024 13:59 Відповісти
Це напевно тому Зеленський звільнив найкращих генералів, залишив кримінал та фсб агентів навколо себе, збрехав всьому світу про корупцію в Україні, натравив Безуглу Арахамію на військових, тому що дуже хоче боротися?
Якщо президент не звільнить Єрмака, Татарова та Гетманцева, йому немає з ким боротися. Його слова нічого не варті, поки не побачимо змін в ставленні до українського народу
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26.02.2024 14:00 Відповісти
потрібно нарощувати протидію агресії РФ на всіх рівнях.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Особенно на том уровне, где вместо войны занимаются меряньем рейтингов, легализацией канабиса и прочей чушью мирного беззаботного времени.
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26.02.2024 14:04 Відповісти
І все треба планувати у .... казіно, бо закон про казанок був першим пріоритетом у турборежимі !!!
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26.02.2024 14:41 Відповісти
Єдина умова України - смерть фашистським окупантам!
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26.02.2024 14:05 Відповісти
Ваші умови - це коли вже сп..здити нічого і час звалювати з країни
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26.02.2024 14:09 Відповісти
Надо быть полным идиотом, што бы слушать этого пустобреха.
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26.02.2024 14:11 Відповісти
Чому? Часом президент який досидів вже свою каденцію - є і правда.....наприклад що в Україні з березня,квітня стане не виносимо жити ..так як знищена гетьманцевим економіка уже нічого не продукує,а ці процдисвіти друком гривні зажинуть країну в минулу єру....не країну -а її населення...
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26.02.2024 14:22 Відповісти
Ми можемо завершити цю війну на своїх умовах якщо розженемо зелену бидлоту.
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26.02.2024 14:15 Відповісти
Юра, бидлоту разогнать не проблема. Куда деть тех, кто выберет новую бидлоту? А ведь так и будет
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26.02.2024 19:12 Відповісти
Радянські шпигуни на п'янках з німцями з чистою совістю піднімали тост "За нашу перемогу".

Зеленський, коли каже "...завершити цю війну на своїх умовах...", швидше за все, має на увазі не українські умови, а оманські вимоги від рашистів.
А що чекати від отакого чувирла:

https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
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26.02.2024 14:19 Відповісти
Народ України розраховується тисячами
вбитих українців за недбальство влади.
За десять років можна було перейти на
військові рейки...але ми підписували
угоди,які зафіксовані в оон...в цей час
ворог готувався др війни.
Зараз нам зброю не дають,орки тиснуть,
своєї зброї мало....то може,крим та де-не-ре
нікому не потрібен?Наших полонених
розстріоюють,а ми з орками цяцькаємось..
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26.02.2024 14:30 Відповісти
Пані, ворог готувався не 10 років. Про переозброєння та збільшення витрат на оборону ***** заявив ще у 2004 році чи у 2003 . Там було про трильйони на п'ять років. Вибачте, точно вже не пам'ятаю, бо тоді мені здалось що це маячня про майбутню війну. Шкода, що помилився.
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26.02.2024 14:38 Відповісти
Тим паче...ні одного проукраїнського
керівника,розвідки теж...
Світ втомився від нашої війни,джонсони
допомагають ворогу,як і польські куплені
бандюки.
Мені не жалко територій...тепер,мені
болить за втрачені життя українців...
І ще питання,чи не було це марно..
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26.02.2024 14:55 Відповісти
Друже, річ йде не про території. ВЗАГАЛІ. Бо жодна країна не існує на мапі ... без території. Подивись на Ватикан. Українська історія знову пішла по спіралі. З тими ж помилками як і у 1917-1919 роках. З тими ж Винниченко й Петлюрами, які втекли після поразки на Захід. З тим зубожінням народу під касапами. Якщо ми зараз не будемо сидіти й стежити за падінням країну у прірву, то .... все було марно у 2004 р та 2013 р. Народ, який не вчиться, отримує те, що дадуть заїди вчителя. пушкіна, петра першого, миколу другого, сталіна, хрущова.
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26.02.2024 15:06 Відповісти
Тільки ДОВБОЙОБ не зрозумів би де буде наступ !!! Після заяв про каву у Криму, про пріоритет захопити Крим до звільнення Донбасу. Самі розтрубили, видали все, а тепер щось на когось намагаються начепити. Курви. Але знову за своє. " У нас є план. План наступу." Для чого оце всім, якщо зеленському потрібна ПЕРЕМОГА ??? Значить це план знищення ЗСУ, які підуть туди, де їх чекають. дЄрмак працює аж пил курить до Кремля. зеленські шлоїботи !
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26.02.2024 14:34 Відповісти
https://youtu.be/9mvHxK-vjwo?si=UDsgs-luoFHWCFqw ...

Любить Голобородьку и Бандеру может любить только клинический Идиот.. или Кучма...😄
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26.02.2024 14:55 Відповісти
боже, яке кончене
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26.02.2024 14:57 Відповісти
Зеленський усе робить для цього : Розвідників до в'язниці, генералів звільняє купами, включаючи головнокомандувача !
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26.02.2024 15:13 Відповісти
Чтобы захватить маленькую Трою, понадобился целый Троянский конь. А для захвата огромной Украины хватило Оманского ишака. И то, что кацапы не оккупировали всю территорию страны, ее оккупировали их ставленники, пришедшие к власти благодаря недалекому населению.
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26.02.2024 15:51 Відповісти
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26.02.2024 15:54 Відповісти
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26.02.2024 15:55 Відповісти
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26.02.2024 15:57 Відповісти
Ты, ****, собрался 20 лет воевать, чтобы быть вечным ГАВНОКОМАНДУВАЧЕМ.
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26.02.2024 16:15 Відповісти
Ви нічого не можете, потвори. Ми знаємо, що ви брехливі сволоти, зрадники і співучасники вбивства, але чому після усього є ще зомбі, які кожен вечір слухають і обожнбюють це чмо !? Комуняки добре постарались і вивели породу пристосуванців-олігофренів, а гинуть найкращі.

Я хочу, щоб цю зешоблу спіткала доля товстосумів у фіналі фільму "Kingsman".
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26.02.2024 16:19 Відповісти
****,пол года нужно было строить укрепления и вооружение покупать,а не дороги.Сэкономил?
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26.02.2024 16:22 Відповісти
Ну просто Супермен: блаЗЕнь, музикант-пісюніст, непереможний спортсмен-пенісіст, захисник Людства, тепер ще й боротися зібрався.
АстАнАвітєсь!
Швидше б вже 20 травня-день звільнення України від мраЗЕти.
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26.02.2024 16:30 Відповісти
с тобой и твоей фсбэшной кодлой Украину ни чего хорошего не ждет....
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26.02.2024 16:49 Відповісти
кацапы, а вы согласитесь на демилитаризацию Крыма взамен на сохранение моста???
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26.02.2024 18:38 Відповісти
А что там с Лысым и Арестовичем, уже на фронте? Орденоносец и офицер - где ж им ещё быть?
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26.02.2024 19:17 Відповісти
Пздн! Ти пдло лыгытимне тыльки до 31го березня!
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26.02.2024 19:27 Відповісти
 
 