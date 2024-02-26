Ми можемо завершити цю війну на своїх умовах, але треба боротися, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для перемоги у війні, яку розв’язала Росія, потрібно нарощувати протидію агресії РФ на всіх рівнях.

Про це глава держави заявив з нагоди Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя, інформує Цензор.НЕТ.

"Війни завершуються по-справжньому чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. І саме тому відчуття справедливості й прагнення миру мають іти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим. Боротися за Крим. Чинити спротив тому злу, яке Росія принесла в Крим, а далі спробувала рознести всією Україною й хоче поширити також на землях інших народів", - наголосив президент.

Зеленський заявив, що необхідно нарощувати реальну протидію російському злу на всіх рівнях.

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"В усьому світі. Ми маємо боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах України. Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права – сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі. Ми маємо боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, – право жити у своєму домі. Вигравати в кожному з цих пунктів – це гасити російський реваншизм, тобто фактично – завершувати війну", - сказав глава держави.

"Ми можемо завершити цю війну на своїх, українських умовах. Ми можемо повернути з окупації свою землю й людей. Можемо притягти Росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але, щоб це було, ми повинні боротися. І хай нагородою всім, хто бореться заради України та справедливості, буде перемога", - підсумував він.

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