Горить ворожа БМП, яка підірвалась на міні на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Ворожа БМП стрімко увірвалась на українські позиції недалеко від Коксохіму на Авдіївському напрямку і підірвалась на міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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