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Горить ворожа БМП, яка підірвалась на міні на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Ворожа БМП стрімко увірвалась на українські позиції недалеко від Коксохіму на Авдіївському напрямку і підірвалась на міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Шістьох окупантів одним ударом ліквідував оператор українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

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знищення (7334) Авдіївка (2342) БМП (413)


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26.02.2024 17:16 Відповісти
Оптом в путинский "рай"
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26.02.2024 17:27 Відповісти
Авдіївський напрямок просто посипався. Можна звичайно підсолодити отакими відосіками, але в реальності друге село за два дні...
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26.02.2024 17:32 Відповісти
 
 