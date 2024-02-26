Горить ворожа БМП, яка підірвалась на міні на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Ворожа БМП стрімко увірвалась на українські позиції недалеко від Коксохіму на Авдіївському напрямку і підірвалась на міні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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Роман Штода
показати весь коментар26.02.2024 17:16 Відповісти Мені подобається 2
Kristobal Juan
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Andrew Moon
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