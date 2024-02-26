Українські воїни знищили 10 російських квадроциклів за тиждень на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку оператори дронів із 1-ї окремої танкової Сіверської бригади знищили десять ворожих квадроциклів за тиждень.
На відео вдалось зафільмувати момент, як бійці присікли спробу росіян змінити особовий склад із використанням квадроцикла. Завдячуючи влучності наших воїнів транспортний засіб був знищений скидами з БпЛА, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+5 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар26.02.2024 18:17
+2 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар26.02.2024 18:20
+1 Дан Корвин
показати весь коментар26.02.2024 18:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Принаймі, весною 2022 вони їздили по Сумській і Чернігівській на віджатих у людей "нивах", УАЗах та іншій "позашляховиках". Нахера їм бабло витрачати. Те ж саме з будівельною технікою: трактора, бульдозери, ескаватори...
"Квадроцикли".
Потім - "скутери", "лісапеди"...
Врожайність підвищить.
З шахедів насміхалися вже...
Таке.
Доводилось бачити,як переміщуються на мотоциклах-мопедах-вело,навіть на гіроскутері один мчав.
до*уя ще утилізувати