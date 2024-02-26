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Українські воїни знищили 10 російських квадроциклів за тиждень на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку оператори дронів із 1-ї окремої танкової Сіверської бригади знищили десять ворожих квадроциклів за тиждень.

На відео вдалось зафільмувати момент, як бійці присікли спробу росіян змінити особовий склад із використанням квадроцикла. Завдячуючи влучності наших воїнів транспортний засіб був знищений скидами з БпЛА, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Горить ворожа БМП, яка підірвалась на міні на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7334) Запорізька область (3645) ЗСУ (7588)


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Топ коментарі
+5
По ходу - спіндені в Херсонській і Запорізькій областях. Пляжі Бердянська, Маріка, Скадовська, Кирилівки, заповідники Аксан'я Нова, Олешки, Кам'яна Могила, острів Джарилгач. Там були екскурсії на квадріках.

Принаймі, весною 2022 вони їздили по Сумській і Чернігівській на віджатих у людей "нивах", УАЗах та іншій "позашляховиках". Нахера їм бабло витрачати. Те ж саме з будівельною технікою: трактора, бульдозери, ескаватори...
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26.02.2024 18:17
+2
Може Сирському окремий рядок в щоденних зведеннях "Загальні бойові втрати ворога" зафігачити?
"Квадроцикли".
Потім - "скутери", "лісапеди"...
Врожайність підвищить.
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26.02.2024 18:20
+1
У "кадыровцев" ББМ из Китая, квадроциклы сущая мелочь.
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26.02.2024 18:33
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Квадроциклы российского производства или китайские? Если Китай продает Рашке квадроциклы которые рашисты используют на войне, то это уже военное содействие.
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26.02.2024 18:09 Відповісти
У "кадыровцев" ББМ из Китая, квадроциклы сущая мелочь.
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26.02.2024 18:33 Відповісти
Китайские. Рашка квадрики не производит.
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26.02.2024 19:09 Відповісти
По ходу - спіндені в Херсонській і Запорізькій областях. Пляжі Бердянська, Маріка, Скадовська, Кирилівки, заповідники Аксан'я Нова, Олешки, Кам'яна Могила, острів Джарилгач. Там були екскурсії на квадріках.

Принаймі, весною 2022 вони їздили по Сумській і Чернігівській на віджатих у людей "нивах", УАЗах та іншій "позашляховиках". Нахера їм бабло витрачати. Те ж саме з будівельною технікою: трактора, бульдозери, ескаватори...
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26.02.2024 18:17 Відповісти
Може Сирському окремий рядок в щоденних зведеннях "Загальні бойові втрати ворога" зафігачити?
"Квадроцикли".
Потім - "скутери", "лісапеди"...
Врожайність підвищить.
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26.02.2024 18:20 Відповісти
https://novynarnia.com/2022/08/07/buggy-zsu/
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26.02.2024 18:30 Відповісти
До чого ця іронія? З вашого досвіду - це легка ціль?
З шахедів насміхалися вже...
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26.02.2024 19:26 Відповісти
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26.02.2024 18:25 Відповісти
А за рульом васіліч?
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26.02.2024 18:35 Відповісти
********
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26.02.2024 18:40 Відповісти
Кстати это очень полезная штука. Но не с недороботом от недофюрера. http://btr.ua/2015/10/27/kvadrocikly-na-sluzhbe-v-armii/
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26.02.2024 18:48 Відповісти
Квадрики українські.Як і землерийна спецтехніка.
Таке.
Доводилось бачити,як переміщуються на мотоциклах-мопедах-вело,навіть на гіроскутері один мчав.
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26.02.2024 18:26 Відповісти
Це особливо боляче вдарить по рузьге!
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26.02.2024 18:36 Відповісти
потеплішає - то можно буде штурмувати на скутерах.
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26.02.2024 19:02 Відповісти
Китай поставив до Росії більше 2100 всюдиходів Desertcross 1000-3.

до*уя ще утилізувати
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26.02.2024 20:18 Відповісти
і 1500 квадроциклів.
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26.02.2024 22:00 Відповісти
Велики считать видно смысла нет.самосвалами!
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26.02.2024 22:05 Відповісти
Хоч і ніби "незначна робота" порівняно з потопленням російських кораблів, чи з ракетними ударами по складах чи скупченнях росіян, але дуже потрібна для подальшого звільнення півдня України.
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27.02.2024 01:44 Відповісти
 
 