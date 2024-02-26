Українські воїни знищили 10 російських квадроциклів за тиждень на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку оператори дронів із 1-ї окремої танкової Сіверської бригади знищили десять ворожих квадроциклів за тиждень.

На відео вдалось зафільмувати момент, як бійці присікли спробу росіян змінити особовий склад із використанням квадроцикла. Завдячуючи влучності наших воїнів транспортний засіб був знищений скидами з БпЛА, передає Цензор.НЕТ.

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