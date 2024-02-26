Маємо зробити все можливе для повернення всіх полонених та депортованих, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський закликав докласти усіх зусиль для повернення всіх полонених та депортованих Росією громадян України.

З такими словами Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Міжнародної платформи за звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб у 10-ту річницю спротиву окупації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал.

"Ніхто не може сказати точно, скільки наших громадян - дітей і дорослих, воїнів та цивільних, утримуються у російському полоні, депортації, таборах, скільки наших у тюрмах держави-терориста. Але кожен з нас може і повинен говорити абсолютно точно і конкретно. Ми маємо робити максимум, щоб повернути всіх цих людей додому в Україну", - сказав президент.

Він наголосив, що повернення з путінської Росії в Україну - це повернення з обіймів смерті.

"Кожен бачив, як наші люди виглядають після російського полону, після страшних знущань. Кожен знає, про які звірства розказують наші люди. Світу відомо, з якою жорстокістю у Росії намагаються сховати правдиву інформацію про полонених українців та привчити вкрадених з України дітей до ненависті до їхнього дому", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що чим довше перебувають наші люди в російській неволі, тим складніше їм потім буде повертатись у нормальне життя.

"Маємо зробити все можливе і неможливе, щоб цей пункт нашої Формули миру, а саме повернення всіх полонених та депортованих, - щоб все це було реалізовано", - закликав глава держави.

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Крім того, він подякував усім українським посадовцям, інституціям, які працюють заради повернення українців, та кожному міжнародному посереднику - державам і лідерам. Та наголосив, що дуже важливо ні про кого не забути і знайти всіх: військових та цивільних, депортованих дітей, кримських політичних вʼязнів, вивезені сімʼї – всіх треба знайти і повернути.

Зеленський зазначив, що обовʼязково треба притягти до відповідальності Росію, кожного воєнного злочинця, всіх причетних до депортації наших людей, до знущань з полонених.

Також президент розповів, що вже є вагомі юридичні кроки Міжнародного кримінального суду та є наша спільна робота з багатьма націями та міжнародними організаціями, які допомагають.

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