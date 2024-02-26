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Маємо зробити все можливе для повернення всіх полонених та депортованих, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський закликав докласти усіх зусиль для повернення всіх полонених та депортованих Росією громадян України.

З такими словами Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Міжнародної платформи за звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб у 10-ту річницю спротиву окупації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал.

"Ніхто не може сказати точно, скільки наших громадян - дітей і дорослих, воїнів та цивільних, утримуються у російському полоні, депортації, таборах, скільки наших у тюрмах держави-терориста. Але кожен з нас може і повинен говорити абсолютно точно і конкретно. Ми маємо робити максимум, щоб повернути всіх цих людей додому в Україну", - сказав президент.

Він наголосив, що повернення з путінської Росії в Україну - це повернення з обіймів смерті.

"Кожен бачив, як наші люди виглядають після російського полону, після страшних знущань. Кожен знає, про які звірства розказують наші люди. Світу відомо, з якою жорстокістю у Росії намагаються сховати правдиву інформацію про полонених українців та привчити вкрадених з України дітей до ненависті до їхнього дому", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що чим довше перебувають наші люди в російській неволі, тим складніше їм потім буде повертатись у нормальне життя.

"Маємо зробити все можливе і неможливе, щоб цей пункт нашої Формули миру, а саме повернення всіх полонених та депортованих, - щоб все це було реалізовано", - закликав глава держави.

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Крім того, він подякував усім українським посадовцям, інституціям, які працюють заради повернення українців, та кожному міжнародному посереднику - державам і лідерам. Та наголосив, що дуже важливо ні про кого не забути і знайти всіх: військових та цивільних, депортованих дітей, кримських політичних вʼязнів, вивезені сімʼї – всіх треба знайти і повернути.

Зеленський зазначив, що обовʼязково треба притягти до відповідальності Росію, кожного воєнного злочинця, всіх причетних до депортації наших людей, до знущань з полонених.

Також президент розповів, що вже є вагомі юридичні кроки Міжнародного кримінального суду та є наша спільна робота з багатьма націями та міжнародними організаціями, які допомагають.

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Автор: 

депортація (726) Зеленський Володимир (23973) полонені (2267)


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Топ коментарі
+12
Чонгар
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26.02.2024 19:15
+7
То роби щось!!! Скільки вже можна чути все в майбутньому часі? Вже вуха в'януть від бла-бла-бла боневтіка
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26.02.2024 19:27
+7
з цим упоротим нарцисом Україні буде дуже важко перемагати Московію...
від нього сама лише шкода і для ЗСУ і для Державі у цілому...
само начудило-наламало і само обіцяє, звісно, зусиллями інших щось виправити.. а обіцяти воно вміє...
інший, порядний Верховний або застрелився або, хоча б, мовчки пішов у відставку, а це вчепилося у трона і готується сцарювати вічно зі своєю бандою зрадників-бариг
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26.02.2024 19:32
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26.02.2024 19:15 Відповісти
Він себе вже у множині називає?
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26.02.2024 19:23 Відповісти
А цей повинен починати з - ми владімір Недолугій...
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26.02.2024 20:24 Відповісти
Оно опять обкуренное и живет в своей виртуальной Украине. Редкостный поток дебильных высказываний. Оно же все это несло под наркотой!!!
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26.02.2024 19:30 Відповісти
То роби щось!!! Скільки вже можна чути все в майбутньому часі? Вже вуха в'януть від бла-бла-бла боневтіка
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26.02.2024 19:27 Відповісти
Кто-то ... думкою богатие
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26.02.2024 19:32 Відповісти
Делай. Молча.
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26.02.2024 19:30 Відповісти
ВВС пишет что Навального хотели обменять на кацапа Красникова который убил чеченца в Германии
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26.02.2024 19:30 Відповісти
Navalny was about to be freed in prisoner swap, says colleague
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26.02.2024 19:31 Відповісти
Кончене брехло, бу бу бу бу бу бу бу....
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26.02.2024 19:32 Відповісти
з цим упоротим нарцисом Україні буде дуже важко перемагати Московію...
від нього сама лише шкода і для ЗСУ і для Державі у цілому...
само начудило-наламало і само обіцяє, звісно, зусиллями інших щось виправити.. а обіцяти воно вміє...
інший, порядний Верховний або застрелився або, хоча б, мовчки пішов у відставку, а це вчепилося у трона і готується сцарювати вічно зі своєю бандою зрадників-бариг
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26.02.2024 19:32 Відповісти
Hungary's parliament clears path for Sweden's Nato membership
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26.02.2024 19:33 Відповісти
Маємо зробити все можливе, для повернення всіх полонених та депортованих в родное рашистское отечество..."зезедент"
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26.02.2024 19:34 Відповісти
Хрипате змавпувало путлерівські валдайські форуми і його вже не зупинити в потоці брехні, плеще без упину і бреше, бреше, бреше, а ще обіцяє, обіцяє, обіцяє.
Як би я хотів, щоб це все було сном ...
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26.02.2024 19:35 Відповісти
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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26.02.2024 19:37 Відповісти
І це говорить оте що віддало ''Азовців'' на тортури в кацапський полон.
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26.02.2024 19:40 Відповісти
Маємо зробити все можливе для повернення всіх полонених та депортованих
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26.02.2024 19:44 Відповісти
 
 