Маємо зробити все можливе для повернення всіх полонених та депортованих, - Зеленський. ВIДЕО
Зеленський закликав докласти усіх зусиль для повернення всіх полонених та депортованих Росією громадян України.
З такими словами Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Міжнародної платформи за звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб у 10-ту річницю спротиву окупації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал.
"Ніхто не може сказати точно, скільки наших громадян - дітей і дорослих, воїнів та цивільних, утримуються у російському полоні, депортації, таборах, скільки наших у тюрмах держави-терориста. Але кожен з нас може і повинен говорити абсолютно точно і конкретно. Ми маємо робити максимум, щоб повернути всіх цих людей додому в Україну", - сказав президент.
Він наголосив, що повернення з путінської Росії в Україну - це повернення з обіймів смерті.
"Кожен бачив, як наші люди виглядають після російського полону, після страшних знущань. Кожен знає, про які звірства розказують наші люди. Світу відомо, з якою жорстокістю у Росії намагаються сховати правдиву інформацію про полонених українців та привчити вкрадених з України дітей до ненависті до їхнього дому", - підкреслив Зеленський.
Він додав, що чим довше перебувають наші люди в російській неволі, тим складніше їм потім буде повертатись у нормальне життя.
"Маємо зробити все можливе і неможливе, щоб цей пункт нашої Формули миру, а саме повернення всіх полонених та депортованих, - щоб все це було реалізовано", - закликав глава держави.
Крім того, він подякував усім українським посадовцям, інституціям, які працюють заради повернення українців, та кожному міжнародному посереднику - державам і лідерам. Та наголосив, що дуже важливо ні про кого не забути і знайти всіх: військових та цивільних, депортованих дітей, кримських політичних вʼязнів, вивезені сімʼї – всіх треба знайти і повернути.
Зеленський зазначив, що обовʼязково треба притягти до відповідальності Росію, кожного воєнного злочинця, всіх причетних до депортації наших людей, до знущань з полонених.
Також президент розповів, що вже є вагомі юридичні кроки Міжнародного кримінального суду та є наша спільна робота з багатьма націями та міжнародними організаціями, які допомагають.
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від нього сама лише шкода і для ЗСУ і для Державі у цілому...
само начудило-наламало і само обіцяє, звісно, зусиллями інших щось виправити.. а обіцяти воно вміє...
інший, порядний Верховний або застрелився або, хоча б, мовчки пішов у відставку, а це вчепилося у трона і готується сцарювати вічно зі своєю бандою зрадників-бариг
Як би я хотів, щоб це все було сном ...