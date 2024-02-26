Зеленський взяв участь у роботі спеціального саміту лідерів у Парижі. Головна тематика - усе, що посилює Україну в Європі. ВIДЕО
Звернення Володимира Зеленського наприкінці 733-го дня війни.
Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі - саміту лідерів, який зібрав пан Президент Франції. Головна тематика - все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності: звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України і безперервність підтримки.
Все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед. Бо кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу - привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця та рішучість - це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру", - сказав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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и не все разом вы, господа!
Фигаро! Я здесь!
Эй, Фигаро! Я там!
Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро здесь, Фигаро там,
Фигаро вверх, Фигаро вниз, Фигаро вверх, Фигаро вниз,
сделано всё, от меня что зависимо,
и все довольны - вот я каков!
Ах, браво, Фигаро, браво, брависсимо,
ах, браво, Фигаро, браво, брависсимо,
много ль на свете подобных, подобных дельцов?
Всё я умею - вот я каков!
Вот я каков!
(Каватина Фигаро из оперы ''Севильский цирюльник'' Дж. Россини)
Він, мабуть, за цими теревенями з тимошенчихою щодо солянки з «Уряду спасіння» для задоволення Оманських лижників, і часу на фотки втратив!! Козирь, землю носом риє в ОПУ, щоб показати свої «успіхи … тадеєву і сівковичу….
У Берліні, пише далі Der Spiegel, також опрацьовується можливість таких угод з деякими арабськими, африканськими та балканськими країнами, які, імовірно, мають у своїх арсеналах великі запаси ***********.
Куди редактори дивляться?
Дві помилки просто в назві!
1) Саміт європейських лідерів, а не лідОров. ЄнтадругоЄ.
2) Тяжко навіть згадати, хто більше ПОСЛАБЛЮЄ Україну, ніж Зеленський.
І цьому клоуну по відео дали щось ляпнуть .
Ляпнув як завжди - потужно.
Але коли реально в України був лідер ? Ніколи!
Ющенко щось там імітував але кодло як було так і лишилось , Кучма хіба що лідер опг.
Теоретично може бути Залужний, але відчуття що ввслюк радше втопить всіх в крові чім демократично передасть владу