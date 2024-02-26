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Зеленський взяв участь у роботі спеціального саміту лідерів у Парижі. Головна тематика - усе, що посилює Україну в Європі. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 733-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі - саміту лідерів, який зібрав пан Президент Франції. Головна тематика - все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності: звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України і безперервність підтримки.

Все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед. Бо кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу - привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця та рішучість - це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру", - сказав глава держави.

Читайте також: Зеленський про ситуацію в Україні: Описати важко, складна, але повністю контрольована

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) звернення (607)


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Топ коментарі
+12
Щось вже забагато цього поца в інфопросторі піарники почали відбілювати шефа?
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26.02.2024 19:45
+6
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26.02.2024 19:46
+6
Дивує та насторожує, відсутність на фото єрмака…
Він, мабуть, за цими теревенями з тимошенчихою щодо солянки з «Уряду спасіння» для задоволення Оманських лижників, і часу на фотки втратив!! Козирь, землю носом риє в ОПУ, щоб показати свої «успіхи … тадеєву і сівковичу….
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26.02.2024 19:51
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Щось вже забагато цього поца в інфопросторі піарники почали відбілювати шефа?
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26.02.2024 19:45 Відповісти
https://t.me/RostyslavS/3639 То вже гулагу і катівня чи ще ні?!
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26.02.2024 20:13 Відповісти
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26.02.2024 19:46 Відповісти
Мабуть, попа тут, попа там. А небрите рило посередині. Ця чуня не розуміє, що в гості треба ходити так, щоб тебе радо зустрічали ! Перебір - це відраза !!!
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26.02.2024 19:54 Відповісти
Всё я исполню, только терпенье,
и не все разом вы, господа!
Фигаро! Я здесь!
Эй, Фигаро! Я там!
Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро здесь, Фигаро там,
Фигаро вверх, Фигаро вниз, Фигаро вверх, Фигаро вниз,
сделано всё, от меня что зависимо,
и все довольны - вот я каков!
Ах, браво, Фигаро, браво, брависсимо,
ах, браво, Фигаро, браво, брависсимо,
много ль на свете подобных, подобных дельцов?
Всё я умею - вот я каков!
Вот я каков!

(Каватина Фигаро из оперы ''Севильский цирюльник'' Дж. Россини)
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26.02.2024 20:06 Відповісти
Важка ситуація на фронті. Європа має вступити у війну.
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26.02.2024 19:47 Відповісти
Дивує та насторожує, відсутність на фото єрмака…
Він, мабуть, за цими теревенями з тимошенчихою щодо солянки з «Уряду спасіння» для задоволення Оманських лижників, і часу на фотки втратив!! Козирь, землю носом риє в ОПУ, щоб показати свої «успіхи … тадеєву і сівковичу….
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26.02.2024 19:51 Відповісти
может потому что пока этот муфлон засоряет собой инфопростор,зермаки гадят нам по-тихому и не по- детски продают нас дальше???
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26.02.2024 19:55 Відповісти
дЄрмак був там. Як він може свою ганчірку залишити один на один. Був, але за кулісами.
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26.02.2024 19:56 Відповісти
За даними джерел тижневика Der Spiegel, в Індії зберігаються сотні тисяч ***********, але індійський уряд не хоче публічно говорити про їх продаж, щоб не псувати поки що дружні відносини з Росією.

У Берліні, пише далі Der Spiegel, також опрацьовується можливість таких угод з деякими арабськими, африканськими та балканськими країнами, які, імовірно, мають у своїх арсеналах великі запаси ***********.
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26.02.2024 19:53 Відповісти
всюди це лице величного--величний то величний сьо---а міста українські кацапи забирають і забирають--може щось іде трохи не так?
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26.02.2024 19:54 Відповісти
Це не входить у план Б. По плану касапи повинні відходити. Як же наш голова Ставки ще не виступив на москальську аудиторію і не накричав на Герасимова ??? "Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?"
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26.02.2024 20:01 Відповісти
"всьо по-плану"..по оманському.
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26.02.2024 20:02 Відповісти
...733- й день войны : 9-00 Принял участие в Париже, 19-00 Записал очередное видео... Цитируется по книге В,Зеленского "Как я выиграл войну".
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26.02.2024 19:56 Відповісти
Все шо нас не вбиває -- нас посилює - ну -ну
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26.02.2024 20:05 Відповісти
Що це за скотина на екрані ? Вона хоч свійська ?
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26.02.2024 20:05 Відповісти
"Зеленський взяв участь у роботі спеціального саміту лідерів у Парижі. Головна тематика - усе, що посилює Україну в Європі",-

Куди редактори дивляться?
Дві помилки просто в назві!
1) Саміт європейських лідерів, а не лідОров. ЄнтадругоЄ.
2) Тяжко навіть згадати, хто більше ПОСЛАБЛЮЄ Україну, ніж Зеленський.
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26.02.2024 20:11 Відповісти
Згинь.
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26.02.2024 20:13 Відповісти
цікаво якщо показати лідерам Європи відео де лідор в трусах називає Україну повією , а страшний голод , сеньйор голодомор , як би вони сприйняли це ?
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26.02.2024 20:16 Відповісти
Для початку дав би п..лей генералам, які абрамси випускають в бій без протидронових решіток, виїхав на позицію дрон в..ав і немає 5 лямів(((
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26.02.2024 20:20 Відповісти
Макрон зібрав лідерів.
І цьому клоуну по відео дали щось ляпнуть .
Ляпнув як завжди - потужно.
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26.02.2024 20:20 Відповісти
А хто сказав, що тупорилий ішак лідер. То воно саме себе таким вважає. А насправді - це безтолкове чмо, яке чисто випадково всілось у крісло президента та не хоче вступатись.
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26.02.2024 20:21 Відповісти
Тут не посперечаєшся.

Але коли реально в України був лідер ? Ніколи!

Ющенко щось там імітував але кодло як було так і лишилось , Кучма хіба що лідер опг.

Теоретично може бути Залужний, але відчуття що ввслюк радше втопить всіх в крові чім демократично передасть владу
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26.02.2024 20:28 Відповісти
вже набридли його мандри. користі з них 0. ху десятих .
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26.02.2024 20:35 Відповісти
Цей суфлер вже у печінках
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26.02.2024 20:55 Відповісти
Ось цікаво, хто реально дивиться ці "відосіки"? Це взагалі нормально, що Президент воюючої країни замість виконання своїх повноваження знімає ці відосіки? Робить шопопало, головне не те що написано в Конституції, ну це треш
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26.02.2024 20:56 Відповісти
Присутність ЗЕ у роботі спеціального саміту лідерів у Парижі ТОЧНО не посилює Україну в Європі.
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26.02.2024 23:46 Відповісти
А яке відношеня воно має до лідерів? Це дрібне , брехливе чмо і усе
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27.02.2024 08:17 Відповісти
 
 