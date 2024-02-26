Зеленський взяв участь у роботі спеціального саміту лідерів у Парижі. Головна тематика - усе, що посилює Україну в Європі. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 733-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі - саміту лідерів, який зібрав пан Президент Франції. Головна тематика - все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності: звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України і безперервність підтримки.

Все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед. Бо кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу - привчає, що агресія результатів не дає і не може дати. Співпраця та рішучість - це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру", - сказав глава держави.

Читайте також: Зеленський про ситуацію в Україні: Описати важко, складна, але повністю контрольована