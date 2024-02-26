Двома авіабомбами JDAM наші воїни ударили по розташуванню окупантів на лівому березі Дніпра. ВIДЕО

Наші воїни ударили двома авіабомбами по розташуванню російських військових, зокрема операторів дронів та інструкторів у Раденську на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис авіаатаки опублікований у соцмережах.

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