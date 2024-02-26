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Двома авіабомбами JDAM наші воїни ударили по розташуванню окупантів на лівому березі Дніпра. ВIДЕО

Наші воїни ударили двома авіабомбами по розташуванню російських військових, зокрема операторів дронів та інструкторів у Раденську на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис авіаатаки опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Аеробомбери 92 ОШБр знищили штурмову бронегрупу окупантів. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3981) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+33
Спрямувати Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури залишок коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 17 104 779,5 тис. гривень, який утворився на 1 січня 2024 р для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році, що додається.

Постанова КМ України № 199 ‎23.‎02.‎2024

Тільки відвертий ворог може витрачати 17 млрд. на дороги під час війни.

І цей ВОРОГ - влада Зеленського !
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26.02.2024 20:48
+30
Терпение и настойчивость - вот главные союзники Украины. Все будет и освобождения территории и развешенные на деревьях внутренности оккупантов.
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26.02.2024 20:41
+12
Тварюки кацапські полетіли до пекла 🤬🧛🏿‍♂️
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26.02.2024 21:02
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Терпение и настойчивость - вот главные союзники Украины. Все будет и освобождения территории и развешенные на деревьях внутренности оккупантов.
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26.02.2024 20:41 Відповісти
Друга теза така ж важлива як і перша
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26.02.2024 20:48 Відповісти
Спрямувати Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури залишок коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 17 104 779,5 тис. гривень, який утворився на 1 січня 2024 р для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році, що додається.

Постанова КМ України № 199 ‎23.‎02.‎2024

Тільки відвертий ворог може витрачати 17 млрд. на дороги під час війни.

І цей ВОРОГ - влада Зеленського !
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26.02.2024 20:48 Відповісти
Це добре.
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26.02.2024 20:55 Відповісти
Joint Direct Attack Munition (JDAM) - обычные авиабомбы дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS массой от 230 до 960 кг и дальностью применения от 40-75 км у последней модификации JDAM-ER производства Boeing.

маса БЧ мала
але точність - відмінна !!!
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26.02.2024 21:47 Відповісти
Тварюки кацапські полетіли до пекла 🤬🧛🏿‍♂️
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26.02.2024 21:02 Відповісти
Це ті самі що з хаймансвв пускають? Тобто це перший випадок застосування. З почином.
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26.02.2024 21:16 Відповісти
ні, це - кореговані по джі-пі-ес плануючі авібомби
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26.02.2024 21:50 Відповісти
Шкода довкіллю, відсутня… Смерть, сруськаму міру в Україні!!
Слава Україні !
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26.02.2024 21:24 Відповісти
Гарні авіабомби-лягли чітко в ті сараї де надіюсь кацапи були.
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26.02.2024 21:46 Відповісти
А если бы у нас были тысячи таких бомб и штук 40 F16, кацапы бы уже начали ныть по применении ядерного удара, чтобы спасти Авдеевку и россию.
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26.02.2024 22:25 Відповісти
ТУДА БЫ ШТУК 5 !!!
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27.02.2024 00:07 Відповісти
 
 