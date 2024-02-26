Двома авіабомбами JDAM наші воїни ударили по розташуванню окупантів на лівому березі Дніпра. ВIДЕО
Наші воїни ударили двома авіабомбами по розташуванню російських військових, зокрема операторів дронів та інструкторів у Раденську на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис авіаатаки опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+33 Ihor Demkiv #524736
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+30 Виктор Дийнега
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Постанова КМ України № 199 23.02.2024
Тільки відвертий ворог може витрачати 17 млрд. на дороги під час війни.
І цей ВОРОГ - влада Зеленського !
маса БЧ мала
але точність - відмінна !!!
Слава Україні !