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Наші захисники атакували російський склад БК, а згодом з артилерії ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

Воїни 63-ої окремої механізованої бригади спочатку атакували російський склад БК, а згодом, коли росіяни почали гасити пожежу на складі, атакували окупантів з артилерії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки наших бійців опублікований у соцмережах.

Дивіться: Двома авіабомбами JDAM наші воїни ударили по розташуванню окупантів на лівому березі Дніпра. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) 63 ОМБр (104)


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Клас!!!
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26.02.2024 23:44 Відповісти
Всіх кацапів пускатимемо на фарш , тільки так можна від них позбавитися 😡
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26.02.2024 23:59 Відповісти
На крымском направлении утроилось количество самолетов-разведчиков НАТО, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" Это может свидетельствовать о подготовке операции ВС Украины.
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26.02.2024 23:59 Відповісти
тим кацапам які забігли в нору поряд з палаючим складом бк - особлива подяка за кмітливість!
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27.02.2024 00:08 Відповісти
Вишенька на торті.
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27.02.2024 00:12 Відповісти
смотришь и душа поёт!!! ещё кучка воинов сатаны пошло на удобрение.
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27.02.2024 07:36 Відповісти
Вони сніжками намагались погасити пожежу? Які розумники!
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27.02.2024 08:33 Відповісти
 
 