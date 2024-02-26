Наші захисники атакували російський склад БК, а згодом з артилерії ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

Воїни 63-ої окремої механізованої бригади спочатку атакували російський склад БК, а згодом, коли росіяни почали гасити пожежу на складі, атакували окупантів з артилерії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки наших бійців опублікований у соцмережах.

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