Наші захисники атакували російський склад БК, а згодом з артилерії ліквідували групу окупантів. ВIДЕО
Воїни 63-ої окремої механізованої бригади спочатку атакували російський склад БК, а згодом, коли росіяни почали гасити пожежу на складі, атакували окупантів з артилерії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки наших бійців опублікований у соцмережах.
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Olena Teslenko
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