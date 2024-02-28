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Представник кандидата в президенти РФ про російську культуру: "Какой, нах#й, культурный код? 80% населения понятия не имеет, что это такое". ВIДЕО

Представник кандидата в президенти РФ від комуністів у Камчатському краї Сергій Кіньябаєв нецензурно висловився про рівень культури росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це 26 лютого під час передвиборчих дебатів у прямому ефірі регіонального телеканалу "Россия 1"-Камчатка".

"Перед виступом хочу дорікнути організаторам дебатів. Якісь у вас формулювання зарозумілі - у нас не науковий сипмозіум, а обговорення реальних проблем. Ось у нас один із пунктів - культурний код. Який, нах#й, культурний код? У нас 80 відсотків населення не розуміє що це таке", - заявив "культурний" комуніст в ефірі.

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Автор: 

вибори (6694) дебати (350) КПРФ (27) культура (434) росія (65316)


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Топ коментарі
+57
- Алло! Это прачечная?
- *********! Это Министерство культуры!!! (с)
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28.02.2024 11:28
+32
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28.02.2024 11:29
+21
Ооо! Вперше чую від кацапа натяк на правду!!!
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28.02.2024 11:29
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- Алло! Это прачечная?
- *********! Это Министерство культуры!!! (с)
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28.02.2024 11:28 Відповісти
Ну ви снайпер,-в десяточку!
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28.02.2024 11:53 Відповісти
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28.02.2024 11:29 Відповісти
😂😂😂
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28.02.2024 11:45 Відповісти
Примерз к скрепам.
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28.02.2024 12:17 Відповісти
Ооо! Вперше чую від кацапа натяк на правду!!!
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28.02.2024 11:29 Відповісти
Альо, ето прачечная? ... Ху***ячечная.. Інстітут культури речі..
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28.02.2024 11:31 Відповісти
А це воно те, що прищеплювали вже 300 років українській нації всілякі квартали. Маємо 73% щеплених.
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28.02.2024 11:56 Відповісти
Всє еті праценти рабсєян панятія нє імєют нє об опрєдєлєніі а о самой культурє...
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28.02.2024 11:31 Відповісти
так він правду сказав - цілком адекватний чоловік.до 1917 року саме вживане слово в російській імперії було - ГОСПОДІН.а зараз саме вживане слово в РФ - ПІДОР.як вам культура ?
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28.02.2024 11:31 Відповісти
Камчатська народна республіка знає слово "код" тільки в якості "кодироваться" або "закодироваться" від горілки!
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28.02.2024 11:32 Відповісти
Ну а чтобы разкодироваться все знают чит-код-три по сто.
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28.02.2024 12:20 Відповісти
або два "по 150"
но щоб між першою і другою навіть куля не встигла пролетіти!
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28.02.2024 12:32 Відповісти
"нє воврємя випітая вторая - ето загубленная пєрвая!" (С)
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28.02.2024 13:54 Відповісти
це затотовка ФСБ (КДБ) , щоб на фоні ***** були одні дебіли
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28.02.2024 11:33 Відповісти
Погоджусь з ним частково. Навіть із самої глухої тайги кацапа, який в очі не бачив унітаз можна швидко привчити до культури - змивати за собою, якщо прикласти руки.
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28.02.2024 11:34 Відповісти
Культура это не унитаз. Человек из тайги может быть гораздо культурнее обезьян из мегаполисов.
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28.02.2024 11:37 Відповісти
У тому то й біда новобудованих мегаполісів, що вчора на місці небоскребів трава росла, а ******* городські ср@ки каміннім вчора підтирали на хуторі поруч, нещодавно заселились у квартири з унітазами, а от до культури не долучились. Розбагатіти та придбати нерухомість можна хоч за місяць а от справжньої культурі навчиитсь може й одного життя не вистачить. Часто потрібні цілі покоління, щоб рід позбавився колхозу в голові. Якщо мати з батьком не заклали культуру, то суспільтву дуже важко вже мізки вправити. У тому то й біда ******** міст, що в них багато понаїхваших, які ще не асимілювались та не позбулись свинства. А от у старій частині міста, де культурні люди живуть по-людськи поколіннями - там справжня висока культура. А культура починається саме з битової культури. Свинюці просто неможливо пояснити високі матерії.
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28.02.2024 11:48 Відповісти
Шоб в місті була культура тре культурні місця будувать - ну там смітєві баки через кожні 50 метрів ( а не один на цілий квартал ) громадські вбиральні в кількості не одна на цілий квартал ( мені цікаво шо буде робить культурна людина коли її прижме в новому місті - напевно почекає поки не нахизає в майтки ).
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28.02.2024 11:56 Відповісти
Дискредитація самого себе 80 лвл..
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28.02.2024 11:35 Відповісти
Все правильно сказав. Вони настільки просрали свою культуру Європі та Японії, що вже не наздоженуть.
Скільки назвете популярних за кордоном ******** російських фільмів, книжок, пісень, мультфільмів, відеоігор?
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28.02.2024 11:36 Відповісти
на куя вам культура, в вас є лишня хромосома
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28.02.2024 11:37 Відповісти
І духовная скрєпа
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28.02.2024 11:39 Відповісти
Какая іщьо культура-да нам ваша культура і на .... нє нужна...
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28.02.2024 11:37 Відповісти
Ну от. Притомний погляд. Так і є. Московія країна дикунів. А ще злодіїв вбивць і ґвалтівників
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28.02.2024 11:39 Відповісти
Оце і є їхній культурний код - на№уй -по#уй
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28.02.2024 11:39 Відповісти
Культура нишо, главнае смекалка!!!
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28.02.2024 11:39 Відповісти
Можливо перший раз у житті, коли можу погодитися з комунякою (та ще й москалем на додачу)....
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28.02.2024 11:44 Відповісти
Ви як культурна людина не правильно надрукували - не москаль а московит ( москалі то є солдати імперської армії ).
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28.02.2024 11:58 Відповісти
Може й так
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28.02.2024 11:59 Відповісти
Ви на прізвище його подивіться, цим все сказано.
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28.02.2024 12:25 Відповісти
Цікаво, а хто кого? (це про походження прізвища).
"Єслі б я імєл каня - ето бил би номєр!
Єслі б конь імєл мєня - я б наверно помер!"
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28.02.2024 13:27 Відповісти
Культур шмультур...
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28.02.2024 11:45 Відповісти
камуняки шарікова реінкарнували,),),
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28.02.2024 11:47 Відповісти
Они матом не ругаются, они на нём разговаривают
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28.02.2024 11:53 Відповісти
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28.02.2024 12:39 Відповісти
наследие шариковских кошкодавов
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28.02.2024 13:07 Відповісти
...лапті, брага,це є рашистська культура
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28.02.2024 13:47 Відповісти
"Культурный код определяет набор образов, которые связаны с каким-либо комплексом стереотипов в сознании. Это культурное бессознательное - не то, что говорится или чётко осознается, а то, что скрыто от понимания, но проявляется в поступках.
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28.02.2024 15:00 Відповісти
Так правильно всё сказал. Тем более на Камчатке. Там ещё снежные люди живут, к ракетчикам ходят соли полизать, а тем им спиртику гидрику наливают кружками. Гахнул, соли полизал и к вулканам грется опять. Мне так один ракетчик рассказывал давно правда. Какая там нахер культутра. Жопу пальцем вытирают и сегодня.
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28.02.2024 18:39 Відповісти
Рвотные массы это новое определение россии.
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28.02.2024 22:29 Відповісти
 
 