Представник кандидата в президенти РФ про російську культуру: "Какой, нах#й, культурный код? 80% населения понятия не имеет, что это такое". ВIДЕО
Представник кандидата в президенти РФ від комуністів у Камчатському краї Сергій Кіньябаєв нецензурно висловився про рівень культури росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це 26 лютого під час передвиборчих дебатів у прямому ефірі регіонального телеканалу "Россия 1"-Камчатка".
"Перед виступом хочу дорікнути організаторам дебатів. Якісь у вас формулювання зарозумілі - у нас не науковий сипмозіум, а обговорення реальних проблем. Ось у нас один із пунктів - культурний код. Який, нах#й, культурний код? У нас 80 відсотків населення не розуміє що це таке", - заявив "культурний" комуніст в ефірі.
Топ коментарі
+57 Алекс Скела
показати весь коментар28.02.2024 11:28
+32 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.02.2024 11:29
+21 Olena Teslenko
показати весь коментар28.02.2024 11:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- *********! Это Министерство культуры!!! (с)
но щоб між першою і другою навіть куля не встигла пролетіти!
Скільки назвете популярних за кордоном ******** російських фільмів, книжок, пісень, мультфільмів, відеоігор?
"Єслі б я імєл каня - ето бил би номєр!
Єслі б конь імєл мєня - я б наверно помер!"