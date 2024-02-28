Представник кандидата в президенти РФ про російську культуру: "Какой, нах#й, культурный код? 80% населения понятия не имеет, что это такое". ВIДЕО

Представник кандидата в президенти РФ від комуністів у Камчатському краї Сергій Кіньябаєв нецензурно висловився про рівень культури росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це 26 лютого під час передвиборчих дебатів у прямому ефірі регіонального телеканалу "Россия 1"-Камчатка".

"Перед виступом хочу дорікнути організаторам дебатів. Якісь у вас формулювання зарозумілі - у нас не науковий сипмозіум, а обговорення реальних проблем. Ось у нас один із пунктів - культурний код. Який, нах#й, культурний код? У нас 80 відсотків населення не розуміє що це таке", - заявив "культурний" комуніст в ефірі.

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