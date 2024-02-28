Два ворожі БТР одночасно вибухають на мінах під час спроби розпочати штурм. ВIДЕО
Дві ворожі бронемашини з десантом одночасно вибухнули, наїхавши на міни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, синхронне знищення російської техніки зафільмував безпілотник.
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