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Два ворожі БТР одночасно вибухають на мінах під час спроби розпочати штурм. ВIДЕО

Дві ворожі бронемашини з десантом одночасно вибухнули, наїхавши на міни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, синхронне знищення російської техніки зафільмував безпілотник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожа БМП із окупантами на броні вибухає на протитанковій міні. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

знищення (7298) БТР (280) міна (352)


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Топ коментарі
+35
красиво..., навіть дуже...
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28.02.2024 12:11
+18
Синхронність - пять
Артистичність - два
Складність - два
Результат: видати екіпажам два комплекти квитів на концерт кабздона!
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28.02.2024 12:21
+8
Синхронно здійнявся бум і бах.
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28.02.2024 12:13
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красиво..., навіть дуже...
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28.02.2024 12:11 Відповісти
Синхронно здійнявся бум і бах.
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28.02.2024 12:13 Відповісти
Джага - Джага!
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28.02.2024 13:50 Відповісти
Одразу дуетом до кобздона пішли.
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28.02.2024 12:15 Відповісти
Синхронність - пять
Артистичність - два
Складність - два
Результат: видати екіпажам два комплекти квитів на концерт кабздона!
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28.02.2024 12:21 Відповісти
6.0 однозначно
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28.02.2024 19:17 Відповісти
Welcome to Ukraine, су@ка - чудові слова цієі пісні 👍🏼👍🏼👍🏼
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28.02.2024 12:21 Відповісти
Сруськай мір… На Берлін… за нємкамі… через терени України!
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28.02.2024 12:22 Відповісти
Яке красиве синхронне обілечування

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28.02.2024 12:34 Відповісти
Тепер у трьох
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28.02.2024 12:41 Відповісти
Синхронно.
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28.02.2024 12:44 Відповісти
Вміють коли хочуть...
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28.02.2024 14:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xXhHRswp0GU ...сьогодні в полі булІ танціІІі.. татататанці
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28.02.2024 12:54 Відповісти
в унісон)
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28.02.2024 13:16 Відповісти
Двойной запуп
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28.02.2024 14:40 Відповісти
Синхронний заплив на концерт до Кобзона
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28.02.2024 14:49 Відповісти
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28.02.2024 15:58 Відповісти
Оце так БАДА-БУМ!!! 💥💥🔥🔥
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28.02.2024 16:32 Відповісти
тема дохлої свсобачатини не розкрита. швидко прибрали камери..
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28.02.2024 18:14 Відповісти
Надо же, какая слаженность действий...
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28.02.2024 21:03 Відповісти
ДУПЛЕТ !)
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29.02.2024 06:15 Відповісти
 
 