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Заблоковано схему розкрадання майна бригади ТРО у Києві на 3,6 млн грн. Амуніцію, одяг та взуття продавали зі "знижкою" у 50%, - ДБР. ВIДЕО

Працівники ДБР спільно зі співробітниками СБУ викрили та заблокували злочинну схему привласнення та продажу майна однієї з бригад Тероборони Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, до складу ОЗГ входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем.

Організував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців. Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці.

За даними ДБР,зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз.

Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет. Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно власність ЗСУ та не призначено для продажу.

Також читайте: Фігурант справи про розкрадання мільярдів Міноборони Лієв пройшов поліграф у фахівця, який раніше "засвітився" в скандалі із заміною даних

 Організатора та 2 осіб, один з яких військовослужбовець, затримано "на гарячому" під час продажу військового майна на суму понад 2 млн грн зі "знижкою" у майже 50%.

Автор: 

ДБР (3503) тероборона (386) розкрадання (219)


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Топ коментарі
+16
Обкрадати армію своєї країни яка веде війну за існування країни можуть тільки мерзенні кінчені покидьки...
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28.02.2024 12:48
+13
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28.02.2024 12:51
+10
Вже настала пора відроджувати штрафбати. Ці люди явно хочуть на передову.
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28.02.2024 12:46
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Вже настала пора відроджувати штрафбати. Ці люди явно хочуть на передову.
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28.02.2024 12:46 Відповісти
тут не штрафбат , тут вища міра .
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28.02.2024 12:51 Відповісти
По моральним законам ВОЕННОГО часу- повесить
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28.02.2024 19:12 Відповісти
нах вони там , перебіжуть . в уранову шахту .
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28.02.2024 18:39 Відповісти
Обкрадати армію своєї країни яка веде війну за існування країни можуть тільки мерзенні кінчені покидьки...
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28.02.2024 12:48 Відповісти
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28.02.2024 12:51 Відповісти
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28.02.2024 12:55 Відповісти
Це повний звездець!!! Я кожен Божий день віддаю Стерненку на дрони 100-200 гривень, заради того, щоб десь якась падла п#здила мільйонами
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28.02.2024 12:51 Відповісти
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28.02.2024 12:53 Відповісти
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28.02.2024 12:58 Відповісти
Та цн ніколи не зупиниться -- хто біля одягу іжі грошеи -- відразу ж думає як - би стибрити
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28.02.2024 12:51 Відповісти
Безвідповідальність , ************ показово, і в кандалах на урановий карʼєр, може хтось замислиться…
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28.02.2024 12:54 Відповісти
Та - вони ж як думають - то ловляться дурачки безголові а я вумнии
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28.02.2024 12:57 Відповісти
Сволота тупорила, нажаль таких багато ..
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28.02.2024 12:59 Відповісти
Как сказал известный персонаж "Все чисто"(с).
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28.02.2024 12:52 Відповісти
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28.02.2024 12:54 Відповісти
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28.02.2024 12:57 Відповісти
це сором
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28.02.2024 13:03 Відповісти
Це не
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28.02.2024 18:29 Відповісти
По сути это мародёрство. С мародёрами в условиях войны обычно разговор один
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28.02.2024 12:53 Відповісти
Без разговора!
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28.02.2024 13:24 Відповісти
Ви чули про єврейських фашистів?
поняття взагалі вам про щось пояснює?
не плутати зі звичайними людьми(євреями)
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28.02.2024 14:12 Відповісти
Це із середини жере нашу країну.
Всі хто думає що вийде сухими, ви всі фашисти!!!!
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28.02.2024 14:15 Відповісти
Я ненавиджу цю владу і інертних громадян яких типу нічого не стосується ніколи.
Люди будьте людьми я вас благаю, чиніть опір не ставайте вівцями в стайні. Ми все разом зможемо бо велика сила коли ми сімʼя.
Я люблю Україну і наших людей і мені болить за те що бачу
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28.02.2024 14:19 Відповісти
Напевно з 25 там особовий склад за час перебування на війні за власні кошти зароблені на 0 купляють одяг
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28.02.2024 12:56 Відповісти
Це без сумніву, або дають таке лайно,що краще самому купляти.
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28.02.2024 13:01 Відповісти
Про яку перемогу можна говорити, якщо навіть той дріб'язок, що ще є у військових розкрадають всі, кому не лінь? Одні намагаються хоч щось виділити зі своїх маленьких зарплат та пенсій, аби допомогти, а інші масово все це крадуть та перепродують.
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28.02.2024 13:02 Відповісти
В тюрягу однозначно и не менее 10 лет!
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28.02.2024 13:14 Відповісти
10001 рупь спижжыл растрел.
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28.02.2024 20:54 Відповісти
Цікаво, а хто і як у державі визначає: кому можна красти, а кому - ні?
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28.02.2024 13:22 Відповісти
Сам служу в тро, тотальний долбоїбізм у службах забезпечення батальйону та бригади. Тільки незалежні і раптові перевірки складів та рахунків відповідальних за забезпечення та їх родичів, з реальними строками з конфіскацією, або повертати до стінки...
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28.02.2024 13:43 Відповісти
Якби прийшли, немає перчаток- відрубали руку. Немає берців- відрубали ногу. Немає шапки- повісили нахер. А так в країні де розкрадання це норма життя змін ніких чекати не доводиться.
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28.02.2024 14:22 Відповісти
Ну як так? Коли нащи штурмовики йдуть на ворога із саперною лопатою, інші військові (якщо їх можна так назвати) разом з баригами деребанять їх майно... У китайців по іншому, спіймали на корупції- до стінки. Але Україна не Китай...
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28.02.2024 14:51 Відповісти
мне много раз предлагали дизтопливо за 50% цены из такого же источника...
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28.02.2024 15:54 Відповісти
Я сподіваюсь, що перша штурмова рота "злочинної групи" вже укомплектована в Авдеевку ?

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28.02.2024 18:07 Відповісти
Цікаво, таке могутнє ДБР порушує справу за крадіжку на пару мільйонів(хоча це також дуже ганебно красти під час війни) і не бачить махінації резнікова та його підлеглих мародерів на сотні мільярдів? Не смішіть!!!
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28.02.2024 19:31 Відповісти
Під час Великої вітчизняної це була б "высшая мера", сьогодні довге розслідування і наприкінці недостаток доказів.
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28.02.2024 21:03 Відповісти
жирніше за ТРО зараз лише ТЦК

і воювати не треба, і гроші поруч
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29.02.2024 11:02 Відповісти
 
 