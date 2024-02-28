Заблоковано схему розкрадання майна бригади ТРО у Києві на 3,6 млн грн. Амуніцію, одяг та взуття продавали зі "знижкою" у 50%, - ДБР. ВIДЕО
Працівники ДБР спільно зі співробітниками СБУ викрили та заблокували злочинну схему привласнення та продажу майна однієї з бригад Тероборони Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, до складу ОЗГ входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем.
Організував злочинну схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців. Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці.
За даними ДБР,зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз.
Під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет. Вони зрізали бирки з продукції, які вказували що майно власність ЗСУ та не призначено для продажу.
Організатора та 2 осіб, один з яких військовослужбовець, затримано "на гарячому" під час продажу військового майна на суму понад 2 млн грн зі "знижкою" у майже 50%.
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поняття взагалі вам про щось пояснює?
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Всі хто думає що вийде сухими, ви всі фашисти!!!!
Люди будьте людьми я вас благаю, чиніть опір не ставайте вівцями в стайні. Ми все разом зможемо бо велика сила коли ми сімʼя.
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