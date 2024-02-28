Сили оборони знищили дві гармати та одну БМП окупантів дронами-камікадзе. ВIДЕО

Воїни 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади дронами-камікадзе знищили гаубицю, БМП та протитанкову гармату окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

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