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Сили оборони знищили дві гармати та одну БМП окупантів дронами-камікадзе. ВIДЕО

Воїни 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади дронами-камікадзе знищили гаубицю, БМП та протитанкову гармату окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант стрімголов біжить за українським дроном, щоб здатися у полон. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7298) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154) БМП (413)


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Пушки вообще-то бомберы поломали, а не камикадзе.
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28.02.2024 16:51 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/28/7444194/ Пентагон рассматривает план "Б" стоимостью $4 млрд для поддержки Украины - СМИ
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28.02.2024 19:31 Відповісти
дроны эффективнее снарядов
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28.02.2024 19:33 Відповісти
 
 