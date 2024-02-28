Сили оборони знищили дві гармати та одну БМП окупантів дронами-камікадзе. ВIДЕО
Воїни 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади дронами-камікадзе знищили гаубицю, БМП та протитанкову гармату окупантів.
Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.
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Евгений Пономарев #542031
показати весь коментар28.02.2024 16:51 Відповісти Мені подобається 0
Юра #588583
показати весь коментар28.02.2024 19:31 Відповісти Мені подобається 0
Юра #588583
показати весь коментар28.02.2024 19:33 Відповісти Мені подобається 0
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