Спецпризначенці СБУ уразили 20 танків, 46 ББМ окупантів та ліквідували 431 росіян за місяць. ВIДЕО

Спецпризначенці Служби безпеки менш ніж за місяць з FPV-дронів уразили 20 танків та 46 бойових броньованих машин окупантів.

Відео їхньої роботи опубліковано у телерам-каналі СБУ.

Також бійці центру спецоперацій "А" уразили, зокрема і дронами з тепловізійними камерами:

47 артсистем і 3 РСЗВ;

3 системи ППО;

16 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;

265 одиниць військового транспорту та 2 човни;

систему відеоспостереження "Муром-М";

119 вогневих позицій і ворожих укріплень;

6 складів із боєприпасами та один склад паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, спецпризначенці ліквідували 431 російських загарбників.

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