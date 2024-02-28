Спецпризначенці СБУ уразили 20 танків, 46 ББМ окупантів та ліквідували 431 росіян за місяць. ВIДЕО
Спецпризначенці Служби безпеки менш ніж за місяць з FPV-дронів уразили 20 танків та 46 бойових броньованих машин окупантів.
Відео їхньої роботи опубліковано у телерам-каналі СБУ.
Також бійці центру спецоперацій "А" уразили, зокрема і дронами з тепловізійними камерами:
- 47 артсистем і 3 РСЗВ;
- 3 системи ППО;
- 16 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;
- 265 одиниць військового транспорту та 2 човни;
- систему відеоспостереження "Муром-М";
- 119 вогневих позицій і ворожих укріплень;
- 6 складів із боєприпасами та один склад паливно-мастильних матеріалів.
Крім того, спецпризначенці ліквідували 431 російських загарбників.
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- одне здорово воює на фронті;
- друге зраджує Україну, кошмарить бізнес, підглядає в банях за журналістками та знімає переможні відосики в тилу.
Питання: навіщо нам це друге СБУ?