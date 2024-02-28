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Спецпризначенці СБУ уразили 20 танків, 46 ББМ окупантів та ліквідували 431 росіян за місяць. ВIДЕО

Спецпризначенці Служби безпеки менш ніж за місяць з FPV-дронів уразили 20 танків та 46 бойових броньованих машин окупантів.

Відео їхньої роботи опубліковано у телерам-каналі СБУ.

Також бійці центру спецоперацій "А" уразили, зокрема і дронами з тепловізійними камерами:

  • 47 артсистем і 3 РСЗВ;
  • 3 системи ППО;
  • 16 засобів радіоелектронної розвідки та боротьби;
  • 265 одиниць військового транспорту та 2 човни;
  • систему відеоспостереження "Муром-М";
  • 119 вогневих позицій і ворожих укріплень;
  • 6 складів із боєприпасами та один склад паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, спецпризначенці ліквідували 431 російських загарбників.

Також дивіться: Сили оборони знищили дві гармати та одну БМП окупантів дронами-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3955) ППО (3208) СБУ (12842) танк (2071) знищення (7298) РСЗВ (209) ББМ (26)


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У нас є два різних СБУ:
- одне здорово воює на фронті;
- друге зраджує Україну, кошмарить бізнес, підглядає в банях за журналістками та знімає переможні відосики в тилу.

Питання: навіщо нам це друге СБУ?
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28.02.2024 17:57 Відповісти
Треба щоб перше порвало друге, а ми допоможемо...
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28.02.2024 20:51 Відповісти
"Питання: навіщо нам це друге СБУ?" --- ти цим і займешся Тим більше що "з моєго кабінету прямо зараз у одне вікно видно КМУ, а у інше ОПУ. І я пройшов обидва Майдани." До речі якщо це правда,то яким треба бути ідіотом щоб свої координати писати на цензорі в коментарях. Тому що по цьому опису приблизно можна визначити де знаходиться то вікно
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29.02.2024 08:04 Відповісти
Коли нарешті СБУ будуть займатися своєю роботою, для якої їх утримуємо? Де ті класні сім "менеджерів"?
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29.02.2024 08:14 Відповісти
"для якої їх утримуємо" --- тільки на просторах колишнього совка люди ******* бігати і розказувати,що вони когось там утримують і платять податки і після цього цим маніпулюють там де їм заманеться Ніде не чув наприклад у Франції чи в Бразилії щоб хтось кожен раз нив про те,що він там когось утримує і що їм усі тепер винні... Так ніби ти ходиш на роботу,купляєш продукти і все решту заради того щоб платити податки,а не для себе не хочеш платити не ходи на роботу,не купляй товари в магазинах,купи мішок бульби,посади на городі і будеш тим і жити,а бігати і розказувати при любій нагоді що "я сцарь,плачу податки, всі мені винні" це смішно
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29.02.2024 08:35 Відповісти
 
 