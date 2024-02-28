Прикордонники з РЗСВ RM-70 "Vampire" завдали удару по ворожих позиціях. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Сталевий кордон" застосували артилерійську систему RM-70 "Vampire" по російських окупантах.

Відео опублікували в пресслужбі Державній прикордонній службі України у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

RM-70 Vampire — це розробка часів Чехословаччини, яку потім почали виробляти в Чехії. Вона є аналогом радянського БМ-21 "Град", однак має інше шасі та гідравлічний пристрій для швидшого перезаряджання пускової установки. Раніше їх уже передавали в ЗСУ.

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