Прикордонники з РЗСВ RM-70 "Vampire" завдали удару по ворожих позиціях. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Сталевий кордон" застосували артилерійську систему RM-70 "Vampire" по російських окупантах.
Відео опублікували в пресслужбі Державній прикордонній службі України у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
RM-70 Vampire — це розробка часів Чехословаччини, яку потім почали виробляти в Чехії. Вона є аналогом радянського БМ-21 "Град", однак має інше шасі та гідравлічний пристрій для швидшого перезаряджання пускової установки. Раніше їх уже передавали в ЗСУ.
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