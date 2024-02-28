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Прикордонники з РЗСВ RM-70 "Vampire" завдали удару по ворожих позиціях. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Сталевий кордон" застосували артилерійську систему RM-70 "Vampire" по російських окупантах.

Відео опублікували в пресслужбі Державній прикордонній службі України у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

RM-70 Vampire — це розробка часів Чехословаччини, яку потім почали виробляти в Чехії. Вона є аналогом радянського БМ-21 "Град", однак має інше шасі та гідравлічний пристрій для швидшого перезаряджання пускової установки. Раніше їх уже передавали в ЗСУ.

Дивіться: Воїни 25 ОПДБр FPV-дроном знищили російську БМП-3. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) знищення (7298) РСЗВ (209)


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Это вам не техасские рейнджеры .
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28.02.2024 19:39 Відповісти
До чого ми докотились, якщо про залп півпакету граду треба робити новину...
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28.02.2024 19:51 Відповісти
Якщо від того залпу стали хорошими кілька срусскіх то чому б ні
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28.02.2024 19:58 Відповісти
щойно кажуть на ТБ, що це наші вгатили по штабу полку, до двох десятків "харошіх русскіх", в т.ч. підполкан, кеп і трохи чуть меншої швалі.
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28.02.2024 20:02 Відповісти
Жаль відосика прильоту нема... Будемо надіятись, що кацапні затрупилось достатньо, хоча достатньо ніколи не буває...
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28.02.2024 20:38 Відповісти
Прикордонники мають РСЗВ ... Не розумію, чому немає мінометів у достатку ??
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28.02.2024 22:43 Відповісти
Czeska kurwobitka! 👍
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29.02.2024 13:47 Відповісти
 
 