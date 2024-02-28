Бійці 66 ОМБр виявили та знищили позицію ворожого розрахунку ПТРК. ВIДЕО
Воїни 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго виявили та знищили позицію ворожого розрахунку ПТРК.
Про це повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pawlo Makarenko
показати весь коментар28.02.2024 20:43 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль