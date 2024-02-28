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Бійці 66 ОМБр виявили та знищили позицію ворожого розрахунку ПТРК. ВIДЕО

Воїни 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго виявили та знищили позицію ворожого розрахунку ПТРК.

Про це повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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знищення (7298) ПТУР (6) 66 окрема механізована бригада (28)


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ПТРК≠ПТКР
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28.02.2024 20:43 Відповісти
 
 