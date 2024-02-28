Бійці 66 ОМБр виявили та знищили позицію ворожого розрахунку ПТРК. ВIДЕО

Воїни 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго виявили та знищили позицію ворожого розрахунку ПТРК.

Про це повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Прикордонники з РЗСВ RM-70 "Vampire" завдали удару по ворожих позиціях. ВIДЕО