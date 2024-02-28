Українські захисники відбили ворожий штурм, знищили дві БМП та живу силу противника. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку воїни 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" відбили атаку окупантів у районі села Роботине. Наші бійці знищили дві БМП-3, - одна вибухнула на міні, друга була підбита FPV-дроном. Крім того українські захисники ліквідували штурмову групу противника.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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