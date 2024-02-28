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Українські захисники відбили ворожий штурм, знищили дві БМП та живу силу противника. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку воїни 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" відбили атаку окупантів у районі села Роботине. Наші бійці знищили дві БМП-3, - одна вибухнула на міні, друга була підбита FPV-дроном. Крім того українські захисники ліквідували штурмову групу противника.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 66 ОМБр виявили та знищили російську ПТУР. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) ліквідація (3955) Запорізька область (3624) БМП (413)


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21-й век. Сначала лапти видео, где неплохо начиналось на почте. А вот наше, где все закончилось...померли.
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28.02.2024 22:33 Відповісти
Внятніше пояснити можеш?
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29.02.2024 00:25 Відповісти
Мається на увазі перше відео у якому рашисти прорвались в Роботіно на двох бмп і засіли в будівлі пошти
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29.02.2024 01:29 Відповісти
Дякуємо Захисникам України!!
Вольному, воля, а зкацапленим, - в пекло!!
Слава Україні!
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28.02.2024 22:33 Відповісти
Про чергову провальну операцію Буданова на Тендрівській косі напишете ?
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28.02.2024 22:53 Відповісти
Це сумно. Цей лейтенант-провидець вже задовбав палити безцінну спецуру на сумнівних операціях на догоду зеленим піарникам
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29.02.2024 01:30 Відповісти
В Еленовке грохнули по роте морской пехоты рашистов.
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28.02.2024 23:03 Відповісти
Екшен лютий
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29.02.2024 01:58 Відповісти
Вот как раз это я раньше коментировал - спокойно заехали , высадили и уехали . Оказывается не спокойно , запустили и уничтожили , грамотно .
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29.02.2024 08:37 Відповісти
 
 