Українські захисники відбили ворожий штурм, знищили дві БМП та живу силу противника. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку воїни 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" відбили атаку окупантів у районі села Роботине. Наші бійці знищили дві БМП-3, - одна вибухнула на міні, друга була підбита FPV-дроном. Крім того українські захисники ліквідували штурмову групу противника.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Вольному, воля, а зкацапленим, - в пекло!!
Слава Україні!