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Новини Відео ДТП
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Завершено розслідування щодо нардепа "Батьківщини" Ніколаєнка, який збив на смерть 18-річну дівчину, - ДБР. ВIДЕО

Розслідування за фактом смертельної ДТП, скоєної нардепом "Батьківщини" Андрієм Ніколаєнком, завершено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, близько 10 ранку 3 листопада 2023 року на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат (Андрій Ніколаєнко. - Ред.), наїхав на пішохода.

"Встановлено, що депутат всупереч вимогам ПДР рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості. Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза.

У цей час 18-річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі. Водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу. Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасне гальмування надало б можливість потерпілій залишити межі проїзної частини.

"Також стало відомо, що винуватець ДТП систематично притягався до адмінвідповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови", - додали у ДБР.

Ніколаєнка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі слідчі ДБР відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

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Смертельна ДТП за участі нардепа "Батьківщини" Ніколаєнка

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардеп "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі.

Парламентар заявив, що правил дорожнього руху не порушував та був тверезим.

ЗМІ стало відомо, що за 40 хвилин до смертельної ДТП Ніколаєнко перевищив швидкість на 52 км/год, йому виписали штраф.

Згодом ДБР повідомило нардепу про підозру. Суд відправив його під домашній арешт.

Пізніше Ніколаєнку змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепу від "Батьківщини" Ніколаєнку, який збив на смерть 18-річну дівчину, змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання

Автор: 

ДТП (4470) Ніколаєнко (26) ДБР (3503)


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Топ коментарі
+10
22 перевищення швидкості за рік, да це уй*бок 80 рівня.
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29.02.2024 11:09
+8
Нардеп на авто насмерть збив дівчину. Що тут можна 4 місяці розслідувати? Адвокати настоювали що нема заяви від потерпілої?
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29.02.2024 10:56
+6
А скільки вже можна суддю Тандира "маринувати"? Вже здається 10-й місяць пішов. Ця мерзота все майно переписала на родичів і розвелася з дружиною. І досі отримує зарплату судді.
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29.02.2024 11:20
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Нардеп на авто насмерть збив дівчину. Що тут можна 4 місяці розслідувати? Адвокати настоювали що нема заяви від потерпілої?
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29.02.2024 10:56 Відповісти
А скільки вже можна суддю Тандира "маринувати"? Вже здається 10-й місяць пішов. Ця мерзота все майно переписала на родичів і розвелася з дружиною. І досі отримує зарплату судді.
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29.02.2024 11:20 Відповісти
Следующий раз в КНДІСЕ нужно экспертом с цензора отправить делать экспертизы. Они сразу и посчитают все правильно и осудят и посадят
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29.02.2024 12:48 Відповісти
Найдовше обговорюється сума грошей
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29.02.2024 14:00 Відповісти
Премія Дарвіна знайшла свого клієнта.Цікаво,а двометровий забор замість відбійника зупинив би її рух через проїзжу частину?
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29.02.2024 10:56 Відповісти
А як по твоєму, треба збивати всіх пішоходів, які порушують ПДР? Якби їхав 50 км/год. то дівчинка залишилася б живою.
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29.02.2024 11:18 Відповісти
110 км/год
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29.02.2024 11:24 Відповісти
Кому як пощастить .Якби в цієї дівчини було щось в голові,теж би залишилася живою.В цьому двобої безсмертного пішохода машина перемогла .
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29.02.2024 11:25 Відповісти
Хто їздить трасою Київ-Чоп той знає, що населений пункт Березівка розділений на дві частини і перейти можна або по пішохідному мосту, його доречі видно на відео, або по "зебрі" і знаходяться вони на значній відстані один від одного, тому місцеві мешканці змушені перебігати швидкісну трасу на свій страх та ризик. Але є одне "але": в ПДР вказано, що кожен учасник дорожнього руху розраховує на те, що інший учасник дотримується Правил. Дівчина неправильно, можливо помилково оцінила швидкість літуна депутата, знехтувала своєю безпекою і як наслідок була збита.
Чи є в цьому її вина?? Так, є.
Чи є вина депутата?? Так, є.
Якби останній рухався з дозволеною в 110 км/год швидкістю, то можливо трагедії не було. (По відео він летів під 160, напевно набридло "повзти" по недобудованій односторонній житомирській об"їздній, тому і притопив на виїзді з неї.)
На тій ділянці дороги в межах населеного пункту завжди був "білий фон", тобто дозволено 60 (зараз 50), під Євро 2012 змінили знаки на синій (100 км/год). З лютого місяця 2014 року там знову встановили "білий фон", але в 2020 чи десь біля того повернули "синій" і поставили обмеження 110 км/год.
І наостанок, дорогою до Львова, аналогічних населених пунктів розділених швидкісною трасою багато, є навіть ділянки, де зроблені місцевими "сходинки" для зручного подолання відбійника. І таких випадків нажаль багато, конкретно цей став відомим через учасника в дтп депутата.
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29.02.2024 11:45 Відповісти
І що?
Невиновний?
Ай, маладец!
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29.02.2024 10:58 Відповісти
"За даними слідства, близько 10 ранку 3 листопада 2024 року на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат (. - Ред.), наїхав на пішохода."
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29.02.2024 11:00 Відповісти
"... близько 10 ранку 3 листопада 2024 року ..." - злочин з майбутнього?
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29.02.2024 11:03 Відповісти
22 перевищення швидкості за рік, да це уй*бок 80 рівня.
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29.02.2024 11:09 Відповісти
За 2 роки,а хто не первищує швидкість?Такі ще навіть бувають?
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29.02.2024 11:15 Відповісти
На 50км/г??? Тільки уйобки
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29.02.2024 11:46 Відповісти
Мама Дубинского покусала)
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29.02.2024 14:03 Відповісти
Вседозволеність вбиває!🤬
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29.02.2024 11:16 Відповісти
Недавно два солдата ЗСУ на зебре сбили 38 летнюю женщину,от полученных травм мать двоих детишек умерла в больнице, самое интересное что ее муж тоже воин ЗСУ...
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29.02.2024 12:46 Відповісти
Вас удивляет? Сейчас ЗСУшники и ТРОшники самые агрессивные водители на дорогах.
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29.02.2024 14:04 Відповісти
нікуя йому не буде!!!
адвокат докаже що винувата покійна...
перевищення, це просто перевищення і все..
а перехід швидкісної траси, це самогубство.
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29.02.2024 12:50 Відповісти
ну где защитники этого урода?аж пена со рта летела .......
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29.02.2024 12:50 Відповісти
--- НЕ дивуйтеся і НЕ сумнівайтеся -- це сруленя -100% відсотково вийде сухим-( воно із касти НЕ доторканних...) Оскільки на Кіровоградщини . свого часу. очолював Держадміністрацію і засвідчив себе збайдужілим дубовим тейблом у ставленні до людей... Перед крахом РИГІВ --був удостоєний високої довіри стрибунця по "ПЕНЬОЧКАХ :--прийняв скарбницю " общака "
Завуальовуючи свої капості --переметнувся ...до Юлії...( якій свого часу допоміг .за газифікацю м. Бобринця.--вийти на високу політичну арену ...) Нині . булькате. вибилося. до її особистого ад*ютанта : підставляє їй стільчики. під сіднички... відкриває теки на презентаціях... То хіба можна було навіть сподіватися : що таку" високо--значиму особу" довго будуть мурижити. за якесь там 18-річне дівчисько ?! ( процес завершиться...коли всі причетні. до справи--отримають належний гонорар ...) Ось і все-- була УКРАЇНОЧКА і і згинула під автівкою провладного держиморди !!! Забули: Кіровоградщина--це лежбище кремлівських емісарів...тут навіть НЕ ********...бояться влучити у своїх... Це депутата- прохіндея ЛЕСИКА від кіровоград. --чорне зерно--збіжжя ( так. наполегливо. ЗЕ-шкідники. пруть і пруть з України . що аж засипає залізничні колії Польщі... )
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29.02.2024 14:40 Відповісти
 
 