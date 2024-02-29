Завершено розслідування щодо нардепа "Батьківщини" Ніколаєнка, який збив на смерть 18-річну дівчину, - ДБР. ВIДЕО
Розслідування за фактом смертельної ДТП, скоєної нардепом "Батьківщини" Андрієм Ніколаєнком, завершено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За даними слідства, близько 10 ранку 3 листопада 2023 року на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат (Андрій Ніколаєнко. - Ред.), наїхав на пішохода.
"Встановлено, що депутат всупереч вимогам ПДР рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості. Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза.
У цей час 18-річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі. Водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу. Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасне гальмування надало б можливість потерпілій залишити межі проїзної частини.
"Також стало відомо, що винуватець ДТП систематично притягався до адмінвідповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови", - додали у ДБР.
Ніколаєнка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі слідчі ДБР відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.
Смертельна ДТП за участі нардепа "Батьківщини" Ніколаєнка
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардеп "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі.
Парламентар заявив, що правил дорожнього руху не порушував та був тверезим.
ЗМІ стало відомо, що за 40 хвилин до смертельної ДТП Ніколаєнко перевищив швидкість на 52 км/год, йому виписали штраф.
Згодом ДБР повідомило нардепу про підозру. Суд відправив його під домашній арешт.
Пізніше Ніколаєнку змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання.
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Чи є в цьому її вина?? Так, є.
Чи є вина депутата?? Так, є.
Якби останній рухався з дозволеною в 110 км/год швидкістю, то можливо трагедії не було. (По відео він летів під 160, напевно набридло "повзти" по недобудованій односторонній житомирській об"їздній, тому і притопив на виїзді з неї.)
На тій ділянці дороги в межах населеного пункту завжди був "білий фон", тобто дозволено 60 (зараз 50), під Євро 2012 змінили знаки на синій (100 км/год). З лютого місяця 2014 року там знову встановили "білий фон", але в 2020 чи десь біля того повернули "синій" і поставили обмеження 110 км/год.
І наостанок, дорогою до Львова, аналогічних населених пунктів розділених швидкісною трасою багато, є навіть ділянки, де зроблені місцевими "сходинки" для зручного подолання відбійника. І таких випадків нажаль багато, конкретно цей став відомим через учасника в дтп депутата.
Невиновний?
Ай, маладец!
адвокат докаже що винувата покійна...
перевищення, це просто перевищення і все..
а перехід швидкісної траси, це самогубство.
Завуальовуючи свої капості --переметнувся ...до Юлії...( якій свого часу допоміг .за газифікацю м. Бобринця.--вийти на високу політичну арену ...) Нині . булькате. вибилося. до її особистого ад*ютанта : підставляє їй стільчики. під сіднички... відкриває теки на презентаціях... То хіба можна було навіть сподіватися : що таку" високо--значиму особу" довго будуть мурижити. за якесь там 18-річне дівчисько ?! ( процес завершиться...коли всі причетні. до справи--отримають належний гонорар ...) Ось і все-- була УКРАЇНОЧКА і і згинула під автівкою провладного держиморди !!! Забули: Кіровоградщина--це лежбище кремлівських емісарів...тут навіть НЕ ********...бояться влучити у своїх... Це депутата- прохіндея ЛЕСИКА від кіровоград. --чорне зерно--збіжжя ( так. наполегливо. ЗЕ-шкідники. пруть і пруть з України . що аж засипає залізничні колії Польщі... )