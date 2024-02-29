Завершено розслідування щодо нардепа "Батьківщини" Ніколаєнка, який збив на смерть 18-річну дівчину, - ДБР. ВIДЕО

Розслідування за фактом смертельної ДТП, скоєної нардепом "Батьківщини" Андрієм Ніколаєнком, завершено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, близько 10 ранку 3 листопада 2023 року на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат (Андрій Ніколаєнко. - Ред.), наїхав на пішохода.

"Встановлено, що депутат всупереч вимогам ПДР рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості. Зокрема, камери на трасі Київ – Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза.



У цей час 18-річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі. Водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпілу. Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Києві "Тойота" влетіла в легковик та маршрутку: загинув чоловік, який стояв на зупинці. ФОТОрепортаж

Встановлено, що дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасне гальмування надало б можливість потерпілій залишити межі проїзної частини.

"Також стало відомо, що винуватець ДТП систематично притягався до адмінвідповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років щодо нього було винесено 22 постанови", - додали у ДБР.

Ніколаєнка підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі слідчі ДБР відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Читайте: На Волині правоохоронець на смерть збив 14-річного юнака: розпочато кримінальне провадження, - ДБР

Смертельна ДТП за участі нардепа "Батьківщини" Ніколаєнка

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардеп "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі.

Парламентар заявив, що правил дорожнього руху не порушував та був тверезим.

ЗМІ стало відомо, що за 40 хвилин до смертельної ДТП Ніколаєнко перевищив швидкість на 52 км/год, йому виписали штраф.

Згодом ДБР повідомило нардепу про підозру. Суд відправив його під домашній арешт.

Пізніше Ніколаєнку змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардепу від "Батьківщини" Ніколаєнку, який збив на смерть 18-річну дівчину, змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання