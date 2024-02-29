"У росіян було "тільки вперед", тих, хто відступав, розстрілювали", - один з командирів 3 ОШБр Зінкевич (Макар) про бої в Авдіївці. ВIДЕО

3 Окрема штурмова бригада стримувала ворога на одному з флангів Авдіївки, щоб забезпечити вихід з міста інших підрозділів.

Про це "Українському свідку" розповів Микола Зінкевич із позивним Макар, командир штурмової групи "NC 13" 2 штурмового батальйону 3 ОШБр, передає Цензор.НЕТ.

Макар брав участь у боях за Авдіївку: його бригада стримувала росіян на одному з флангів, щоб інші підрозділи Збройних Сил могли вийти. Макар розповів, що відбувалося в Авдіївці, яких втрат зазнали росіяни та чи можна було врятувати місто.

"Ми мали задачу — тримати оборону у визначеному секторі у будь-який спосіб. Враховуючи все пережите, я не до кінця можу повірити, що вдалося вийти цілим та неушкодженим", - зазначив він.

Макар каже, коли противник дізнався, що у місто заходить 3 ОШБр, то почав накопичувати сили. Росіяни використовували все, що можна: техніку, авіацію, КАБи, гелікоптери, міномети, арту, касетні боєприпаси та величезну кількість FPV-дронів.

"Противник оточував нас живою силою кожного дня, накатувався по 6-10 разів. А живої сили, "м’яса", у нього в Авдіївці було більше, ніж у Бахмуті. Противник ліз по 20-30 людей на одну позицію", - додав військовий.

За його словами, Авдіївка, мабуть, найважча ділянка фронту наразі.

"Мабуть, за Авдіївку важчим був Маріуполь. Не було мене там, але по історіях хлопців, які там вийшли, то важчим за Авдіївку був лише Маріуполь", - сказав Макар.

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Росіяни зазнавали величезних втрат. За словами Макара, його побратими за 6-7 днів ліквідували близько 2 рот противника.

"Сорок наших бійців знищили від 220 до 240 осіб противника. Це тільки вбиті. Сама 3 ОШБр була розтягнута на велику відстань. За підтвердженими даними, завдяки роботі нашої бригади росіяни втратили близько півтори тисячі осіб вбитими та три-чотири тисячі пораненими", - додав воїн.

Деякі бійці 3 ОШБр під час боїв у Авдіївці особливо відзначились. "Для хлопця із позивним Жовтий це був перший бойовий вихід, — розповідає Макар. — На його рахунку близько сорока знищених противників, включно із командиром групи розвідки. Жовтий працював як гранатометник, кулеметник, стрілець, навіть як командир позиції".

Також Макар відзначив бійця із позивним Кода, який евакуював понад 50 поранених та контужених.

На думку командира штурмової групи, виведення наших військ з Авдіївки було єдино правильним рішенням. "Ми й без того втратили багато людей на цій війні, - каже він. - У цьому випадку Авдіївку вже нічого не врятувало б".

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