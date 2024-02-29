Два ворожі комплекси спостереження "Муром-П" знищили прикордонники на харківському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" за допомогою дронів знищили два ворожі комплекси спостереження "Муром-П" на харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських воїнів опублікований на сторінці Держприкордонслужби у соцмережах.

"Два ворожі комплекси спостереження "Муром-П" знищили прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон". Харківський напрямок", - зазначається у дописі.

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