Два ворожі комплекси спостереження "Муром-П" знищили прикордонники на харківському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" за допомогою дронів знищили два ворожі комплекси спостереження "Муром-П" на харківському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак українських воїнів опублікований на сторінці Держприкордонслужби у соцмережах.
"Два ворожі комплекси спостереження "Муром-П" знищили прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон". Харківський напрямок", - зазначається у дописі.
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Amber
показати весь коментар29.02.2024 14:36 Відповісти Мені подобається 1
Anders Steiberg #582767
показати весь коментар29.02.2024 23:03 Відповісти Мені подобається 0
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