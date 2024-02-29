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"Досвід ветеранів вартий поваги" — кампанія проєкту "Ти як?" за участі ветеранів. ВIДЕО

як,ти,проєкт

Все частіше військові повертаються зі служби в цивільне оточення, де більшість не проживали схожого досвіду. Це може бути ваш друг, сестра, сусід, однокурсник чи незнайомка в метро. Звичайні люди, яких ми бачимо щодня, чий досвід відрізняється від цивільних пересічних. Для багатьох ветеранів перехід з військового життя до іншої реальності може бути непростим процесом, водночас їх шлях продовжується — вони так само прагнуть займатися улюбленою справою, закохуватись, подорожувати, навчатись і просто жити. Учасники війни щодня докладають сили для адаптації до нової реальності, тож цивільній частині суспільства важливо навчитись бути підтримкою у відновленні, проявляючи повагу та людяність.

Стартувала кампанія за участі ветеранів у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?" за ініціативою першої леді Олени Зеленської спільно з USAID та IREX.

Її ціль — показати учасникам війни, що у нелегкому процесі відновлення можна отримати потрібну підтримку, а цивільним нагадати, що суспільство має ставитись з повагою до досвіду військових.

Про важливість підтримки та поваги розповіла перша леді, опублікувавши ролик у своїх соцмережах: "Ветерани та ветеранки прагнуть продовжувати життя — навчатися, створювати родини, будувати кар'єри. Та воєнний досвід з ними назавжди, і щоб повернутися до життя, їм потрібна повага та розуміння цивільних."

Героїнею цього ролику стала Катерина Галушка. Бойова медикиня, ветеранка російсько-української війни. У 2019 почала допомагати у шпиталі, де познайомилась з багатьма військовими. Згодом відчула, що хоче бути корисною, тож подалась до добровольчого батальйону "Госпітальєри", де прослужила 4 роки. Зараз взяла паузу. Опісля психологічної реабілітації планує повернутися до служби. Наразі Катерина продовжує адаптовуватися до цивільного життя і працює менеджеркою спільнот в благодійному фонді.

На всіх етапах розробки кампанії команда проєкту консультувалась з низкою організацій, які працюють над поверненням учасників бойових дій в цивільне життя, а героями відеороликів кампанії стали самі ветерани. Саме ці люди є прикладом того, що повернення до цивільного життя попри складність — реальність, яка під силу кожному учаснику бойових дій. Протягом кампанії публікуватимуться шість роликів, кожен з них — окрема історія людини, яка має бойовий досвід та проходить власний шлях реінтеграції.

Досвід війни складний як для цивільних, так і тих, хто встав на захист держави. Проте він різний, і відмінність у пережитому може спровокувати нерозуміння, ніяковість та подекуди агресію. Що не варто запитувати у ветерана, як доречно подякувати чи запропонувати допомогу можна дізнатися у соцмережах та на сайті програми.

Тематична хвиля "Досвід ветеранів вартий поваги" є частиною комунікаційної кампанії "Ти як?" у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я – ініціативи першої леді Олени Зеленської. Розроблена спільно з IREX та Державним департаментом США і впроваджується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Автор: 

ветерани (1071)


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Дочитала до зелемської і далі вже не можу. Лайно все робить лайном, вибачте
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29.02.2024 18:57 Відповісти
На мою думку досвід ветеранів вартий поваги, але серед тих, кого готують до бою, там вони скоріше адаптуються, коли з себе все вичавлять все, з чим зіткнулись. АРХ М
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29.02.2024 19:06 Відповісти
20 травня перша леді готова сказати "Чао"?
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29.02.2024 19:09 Відповісти
.... Чао, Бамбіно
https://www.youtube.com/watch?v=CYkpCcjRhSQ
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29.02.2024 19:51 Відповісти
" Як ти " ветеране , після важких поранень виживаєш на 800 гривень ?
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29.02.2024 20:10 Відповісти
 
 