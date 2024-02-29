Буде більше артилерії та більше нашого спільного виробництва з партнерами, - Зеленський підсумував результати нещодавніх поїздок. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 736-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковано в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.

"Провів сьогодні нараду щодо європейського напрямку - наших відносин з Євросоюзом, - щодо завдань на цей рік і загалом по інтеграції та конкретно по відносинах із сусідами в ЄС.

Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів.

І цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу: ще навесні можемо розпочати, зробити перші переговорні кроки. І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами.

Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятись - вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати. Якщо впаде свобода когось одного, не витримає свобода всіх інших. Така реальність.

Маємо захищатись. І можемо захиститись. Мусимо досягти наших спільних цілей", - сказав Зеленський.

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