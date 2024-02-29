Польща нарощує торгівлю агропродукцією з Росією через Білорусь, - журналістське розслідування. ВIДЕО
Українські журналісти оприлюднили розслідування про торгівлю між Польщею та Росією через Білорусь.
Розслідування про те, як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь, опублікували на YouTube-каналі Української правди, передає Цензор.НЕТ.
Спершу в сюжеті показали, як на прохання журналістів до польської компанії зателефонував чоловік, який відрекомендувався менеджером реальної білоруської компанії. Він відкрито запропонував придбати агропродукцію з Росії — ріпаковий шрот — під білоруськими документами.
Навіть почувши, що це російська продукція, менеджер польської фірми попросив надіслати умови постачання на електронну пошту.
Водночас у вересні 2023 року Польща після протестів фермерів заборонила ввезення ріпакового шроту з України. Однак відтоді обсяг агропродукції з Білорусі невпинно збільшується, зауважує УП.
За словами журналіста Михайла Ткача, якого разом з оператором затримали польські правоохоронці, лише за три місяці після введення заборони на ввезення української агропродукції поляки придбали через Білорусь ріпакового шроту на 8 млн доларів.
Далі Ткач особисто вирушив на польсько-білоруський кордон, але спочатку показав, як перед КПП "Медика" в напрямку України через протести фермерів стоять заблокованими десятки вантажівок. Тим часом на кордоні з Білоруссю протестів не відбувається, судячи з відео журналістів.
Журналіст нарахував біля КПП "Кукурикі" сотні фур, які без перешкод заїхали до Польщі з боку Білорусі.
"Російська агропородукція прямує з Росії до Білорусі. Там вона перевантажується в спеціальних центрах на польські вантажівки, які ми зустрічаємо на кордоні між Білоруссю і Польщею. Далі ці вантажівки прямують за адресами великих компаній", - розповів журналіст Михайло Ткач.
За інформацією видання, у Польщі є щонайменше три компанії, які є найбільшими покупцями агропродукції з росії: Bromex, Diaspolis та Kampol Krzysztof Łużniak.
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Нашим дипломатам - професіонально робити свою діяльність, а не бабкою вити як не дорізані.
Кричати два роки що в нас біда, то звісно можна. Але пора робити нормальні справи.
Поки що хотіли надавити на поляків через рішення союзу. Нащо їм союз, який погіршує їхню внутрішню економіку.
Коли наші торгують з Росією(з Кримом, придністровьєм), Китаем, Казахстаном, Грузією, Вірменією? Чи коли вислали дипломатів ирану?
в своєму оці бревна не бачимо?
Любов приходить і уходить а їсти хочеться завжди.
Але з кацапами хоче нарощувати торгівлю
І мабуть кацапську продукцію будуть перепродувати до України
Так забороніть польські товари в Україні
Цікаво, як у наших польша ферштейнерс цей пазл складається, за що ж ці "
прастиє шахтьори Дамбасапрості польські фермери" борються на кордоні з Україною? )
Польща підтримує війну в Україні грошима купуюче в рф крадене в України зерно!
1. Никто не объясняет украинцам, что ЕС приняла закон о безналоговом украинском зерне, не подумав о том, что он подрывает экономику фермерской отрасли в Польше, делая их зерно неконкурентно дорогим (ведь у них пошлину не отменили) ... ПРоще говоря , польские фермеры пускаются п0 миру....
И тут бы украинской дипломатии поработать не только с Варшавой , но и с Брюсселем в поисках компромисса. Особенно, с учетом разнообразия помощи, оказываемой Польшей Украине... (по крайней мере там жильё для беженцев дешевле, чем в Львове) по приему и трудоустройству беженцев, постаки вооружений и т.д. Но наши клоуны трусцой пробз**лись до границы "Оп-па ! Мы здесь ! И вы прикАнывайте" Это не детский сад..Это позорище. Фермеры высыпАют зерно , чтоб привлечь внимание к своей беде. Если политики решат проблему - фермеры назавта это зено обратно пригоршнями соберут.
2. А почему ж украинский политикум играет в клоунов, но ничего не делает для реального урегулирования.. А потому что задача поставленная в Омане Козырю состоит в том, чтоб испортить отношения Украины с Западом, а не наладить... Чем он все эти годы последовательно и занимается. УКраина, отрезанная от Запада станет лёгкой добычей х**ла. Зеля ? А что зеля ? Он в фсбшной игре никто. Знаете нитковдеватель? так вот зелю выкачали в президенты, чтоб он поназначал фсбшных агентов для уничтожения Украины... Поназначал. Теперь он просто балласт.
3. Официальная Украина может помалкивать про торговлю с Рашкой пока рашка платит украине за перекачку газа по украинскому газопроводу... Почему Украина перекачивает газ врага и берет за это деньги? А пока все могут торговать с рашкой, уж если Украина это делает - чего другиме не могут... Тем более, что те продукты идут с пошлиной и не угрожают экономике польских фермеров.
4.УКраина не только во вопросе торговли требует от других больше, чем делает сама. Пресловуты стоны, что союзники не поставляют нам вооружения. Но ЗеОПа стесняется объяснить народу, что условием этих поставок с самого начала было приведение Укпраины в формат демократического государства... ЗеОПа этих условий не выполнила вообще! Запад , сцепив зубы, дает то, что дает только из уважения к стойкости украинцев и героизму ВСУ...вопреки тому, что засранцы с Банковой строят диктатуру. И для западных правительств - помощь в таких условиях - большой риск. ПОтому что перед Байденом, Шольцем или макроном на предвыборной дискусии выйдет оппонент и скажет: ты тратил деньги налогоплательщиков не на развитие демократии в мире, а на помощь дикткторскому режиму... Для каждого из нынешних президентов - это поражение на выборах. Знают об этом в ЗеОПе ? Конечно знают. А почему они тогда себя так ведут ?
Смотри пунтк №2.
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Польські бариги молока бояться втратити український ринок і вже ниють, побоюючись, що Україна закриє їм український ринок!
Малішевська підкреслила, що нинішня глобальна політика може призвести до того, що Польща втратить український ринок, що негативно позначиться на молочній галузі.
«Якщо ми не зможемо платити нашим фермерам хороші гроші за вироблене ними молоко, то, на жаль, польське виробництво продовжуватиме скорочуватися», - пояснила керівник Польської молочної палати.
Вона також звернула увагу на те, що ситуація ускладнюється дедалі вищою вартістю доставки та логістичними проблемами, оскільки польські компанії не хочуть возити товари в Україну, а транспортні компанії не хочуть прямувати через Польщу через ситуацію на кордоні.