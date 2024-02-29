Польща нарощує торгівлю агропродукцією з Росією через Білорусь, - журналістське розслідування. ВIДЕО

Українські журналісти оприлюднили розслідування про торгівлю між Польщею та Росією через Білорусь.

Розслідування про те, як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь, опублікували на YouTube-каналі Української правди, передає Цензор.НЕТ.

Спершу в сюжеті показали, як на прохання журналістів до польської компанії зателефонував чоловік, який відрекомендувався менеджером реальної білоруської компанії. Він відкрито запропонував придбати агропродукцію з Росії — ріпаковий шрот — під білоруськими документами.

Навіть почувши, що це російська продукція, менеджер польської фірми попросив надіслати умови постачання на електронну пошту.

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Водночас у вересні 2023 року Польща після протестів фермерів заборонила ввезення ріпакового шроту з України. Однак відтоді обсяг агропродукції з Білорусі невпинно збільшується, зауважує УП.

За словами журналіста Михайла Ткача, якого разом з оператором затримали польські правоохоронці, лише за три місяці після введення заборони на ввезення української агропродукції поляки придбали через Білорусь ріпакового шроту на 8 млн доларів.

Далі Ткач особисто вирушив на польсько-білоруський кордон, але спочатку показав, як перед КПП "Медика" в напрямку України через протести фермерів стоять заблокованими десятки вантажівок. Тим часом на кордоні з Білоруссю протестів не відбувається, судячи з відео журналістів.

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Журналіст нарахував біля КПП "Кукурикі" сотні фур, які без перешкод заїхали до Польщі з боку Білорусі.

"Російська агропородукція прямує з Росії до Білорусі. Там вона перевантажується в спеціальних центрах на польські вантажівки, які ми зустрічаємо на кордоні між Білоруссю і Польщею. Далі ці вантажівки прямують за адресами великих компаній", - розповів журналіст Михайло Ткач.

За інформацією видання, у Польщі є щонайменше три компанії, які є найбільшими покупцями агропродукції з росії: Bromex, Diaspolis та Kampol Krzysztof Łużniak.