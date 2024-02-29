УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4814 відвідувачів онлайн
Новини Відео
25 477 224

Польща нарощує торгівлю агропродукцією з Росією через Білорусь, - журналістське розслідування. ВIДЕО

Українські журналісти оприлюднили розслідування про торгівлю між Польщею та Росією через Білорусь.

Розслідування про те, як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь, опублікували на YouTube-каналі Української правди, передає Цензор.НЕТ.

Спершу в сюжеті показали, як на прохання журналістів до польської компанії зателефонував чоловік, який відрекомендувався менеджером реальної білоруської компанії. Він відкрито запропонував придбати агропродукцію з Росії — ріпаковий шрот — під білоруськими документами.

Навіть почувши, що це російська продукція, менеджер польської фірми попросив надіслати умови постачання на електронну пошту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз має повернути довоєнні правила торгівлі продовольством з Україною, - глава МЗС Польщі Сікорський

Водночас у вересні 2023 року Польща після протестів фермерів заборонила ввезення ріпакового шроту з України. Однак відтоді обсяг агропродукції з Білорусі невпинно збільшується, зауважує УП.

За словами журналіста Михайла Ткача, якого разом з оператором затримали польські правоохоронці, лише за три місяці після введення заборони на ввезення української агропродукції поляки придбали через Білорусь ріпакового шроту на 8 млн доларів.

Далі Ткач особисто вирушив на польсько-білоруський кордон, але спочатку показав, як перед КПП "Медика" в напрямку України через протести фермерів стоять заблокованими десятки вантажівок. Тим часом на кордоні з Білоруссю протестів не відбувається, судячи з відео журналістів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва розкритикувала польських фермерів за план заблокувати кордон через українське зерно

Журналіст нарахував біля КПП "Кукурикі" сотні фур, які без перешкод заїхали до Польщі з боку Білорусі.

"Російська агропородукція прямує з Росії до Білорусі. Там вона перевантажується в спеціальних центрах на польські вантажівки, які ми зустрічаємо на кордоні між Білоруссю і Польщею. Далі ці вантажівки прямують за адресами великих компаній", - розповів журналіст Михайло Ткач.

За інформацією видання, у Польщі є щонайменше три компанії, які є найбільшими покупцями агропродукції з росії: Bromex, Diaspolis та Kampol Krzysztof Łużniak.

Автор: 

зерно (3121) Польща (8523) росія (65316) сільське господарство (728)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+57
в мене вже немає суміву що поляки бажають нам поразки.Блокувння кордону 6 місяців,намагання поляками перекрити нам навіть шлях до Литви.Тим часом рух через білоруський кордон нон-стоп працює.
показати весь коментар
29.02.2024 23:48
+42
Дав же нам Бог сусідів, через одного, підарас.
показати весь коментар
29.02.2024 23:53
+32
Поляки колись були гієнами Європи,тепер стали курвами Європи.
показати весь коментар
29.02.2024 23:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
показати весь коментар
01.03.2024 09:47 Відповісти
Так, але до чого тут бігус? Бігус - кишенькове собача ОПГ узеленських.
показати весь коментар
01.03.2024 10:10 Відповісти
Це показовий випадок. Щоб продемонструвати світу, яка тут у нас зєлєна диктатура виростає, якій ані грошей, ані зброї давати не слід.
показати весь коментар
01.03.2024 10:12 Відповісти
Поляки мають проблеми, так як і усі країни. Треба дати їм час, це не може бути швидким вирішенням.
Нашим дипломатам - професіонально робити свою діяльність, а не бабкою вити як не дорізані.
Кричати два роки що в нас біда, то звісно можна. Але пора робити нормальні справи.
Поки що хотіли надавити на поляків через рішення союзу. Нащо їм союз, який погіршує їхню внутрішню економіку.
Коли наші торгують з Росією(з Кримом, придністровьєм), Китаем, Казахстаном, Грузією, Вірменією? Чи коли вислали дипломатів ирану?
в своєму оці бревна не бачимо?
показати весь коментар
01.03.2024 08:49 Відповісти
У Польщі дефіціт бюджету, вони отримують дотації з ЄС, та вільна торгівля з ЄС. От навіщо їм союз. Це широко відомо. Ще й половина поляків працює за кордон там, де вища зарплатня.
показати весь коментар
01.03.2024 09:16 Відповісти
Це є політика ЄС. Жодних санкцій на сільгосппродукцію з Білорусі та раши. Неначе " єто другоє" і гроші від цього не йдуть на війну з Україною .
Любов приходить і уходить а їсти хочеться завжди.
показати весь коментар
01.03.2024 09:10 Відповісти
Європейський союз у 2022 році тимчасово зняв ввізні мита та квоти на українську сільськогосподарську продукцію. Захід був запроваджений, щоб підтримати економіку України на тлі повномасштабної війни та блокування морських портів росією.
показати весь коментар
01.03.2024 09:30 Відповісти
Може Україні привезти сирійських біженців на кордон Польщі і хай йдуть в ЄС. Білоруси так розблокували кордон з ляхами.
показати весь коментар
01.03.2024 09:14 Відповісти
Польща підступно все робить щоб завдати більших збитків Україні
Але з кацапами хоче нарощувати торгівлю
І мабуть кацапську продукцію будуть перепродувати до України
Так забороніть польські товари в Україні
показати весь коментар
01.03.2024 09:53 Відповісти
Як же це підступно....
показати весь коментар
01.03.2024 10:14 Відповісти
Веселі в нас сусіди, і акції в них цікаві...
Цікаво, як у наших польша ферштейнерс цей пазл складається, за що ж ці "прастиє шахтьори Дамбаса прості польські фермери" борються на кордоні з Україною? )
показати весь коментар
01.03.2024 10:23 Відповісти
До поляків їде українське зерно, яке рф вкрала з окупованих нею територій!
Польща підтримує війну в Україні грошима купуюче в рф крадене в України зерно!
показати весь коментар
01.03.2024 11:33 Відповісти
Українцям, що працюють на польських складах агропродукції. Якщо є інформація, що зерно приїхало з Білорусі або РФ, можна змішати його з брудом, попелом, різними відходами і відправити скрєпне зерно далі за адресою.
показати весь коментар
01.03.2024 11:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rLWISluA99U Польща торгує з Росією / Пресконференція Зеленського - Ткач, Ніколов, Кравець, Мусаєва | УП. Чат
показати весь коментар
01.03.2024 11:52 Відповісти
Это несомненно ЗеОПная провокация против Польши. Почему ?

1. Никто не объясняет украинцам, что ЕС приняла закон о безналоговом украинском зерне, не подумав о том, что он подрывает экономику фермерской отрасли в Польше, делая их зерно неконкурентно дорогим (ведь у них пошлину не отменили) ... ПРоще говоря , польские фермеры пускаются п0 миру....
И тут бы украинской дипломатии поработать не только с Варшавой , но и с Брюсселем в поисках компромисса. Особенно, с учетом разнообразия помощи, оказываемой Польшей Украине... (по крайней мере там жильё для беженцев дешевле, чем в Львове) по приему и трудоустройству беженцев, постаки вооружений и т.д. Но наши клоуны трусцой пробз**лись до границы "Оп-па ! Мы здесь ! И вы прикАнывайте" Это не детский сад..Это позорище. Фермеры высыпАют зерно , чтоб привлечь внимание к своей беде. Если политики решат проблему - фермеры назавта это зено обратно пригоршнями соберут.

2. А почему ж украинский политикум играет в клоунов, но ничего не делает для реального урегулирования.. А потому что задача поставленная в Омане Козырю состоит в том, чтоб испортить отношения Украины с Западом, а не наладить... Чем он все эти годы последовательно и занимается. УКраина, отрезанная от Запада станет лёгкой добычей х**ла. Зеля ? А что зеля ? Он в фсбшной игре никто. Знаете нитковдеватель? так вот зелю выкачали в президенты, чтоб он поназначал фсбшных агентов для уничтожения Украины... Поназначал. Теперь он просто балласт.
3. Официальная Украина может помалкивать про торговлю с Рашкой пока рашка платит украине за перекачку газа по украинскому газопроводу... Почему Украина перекачивает газ врага и берет за это деньги? А пока все могут торговать с рашкой, уж если Украина это делает - чего другиме не могут... Тем более, что те продукты идут с пошлиной и не угрожают экономике польских фермеров.
4.УКраина не только во вопросе торговли требует от других больше, чем делает сама. Пресловуты стоны, что союзники не поставляют нам вооружения. Но ЗеОПа стесняется объяснить народу, что условием этих поставок с самого начала было приведение Укпраины в формат демократического государства... ЗеОПа этих условий не выполнила вообще! Запад , сцепив зубы, дает то, что дает только из уважения к стойкости украинцев и героизму ВСУ...вопреки тому, что засранцы с Банковой строят диктатуру. И для западных правительств - помощь в таких условиях - большой риск. ПОтому что перед Байденом, Шольцем или макроном на предвыборной дискусии выйдет оппонент и скажет: ты тратил деньги налогоплательщиков не на развитие демократии в мире, а на помощь дикткторскому режиму... Для каждого из нынешних президентов - это поражение на выборах. Знают об этом в ЗеОПе ? Конечно знают. А почему они тогда себя так ведут ?

Смотри пунтк №2.
показати весь коментар
01.03.2024 11:54 Відповісти
Це виправдовує поляків і їх торгівлю з рф?
показати весь коментар
06.03.2024 17:37 Відповісти
Поляків виправдовує арахамійскій бітум з білорусі, й зелене рояльті за Сватів , що й сьогоді ввечері йтимуть на каналах русні...Біль за те: все багатше стає країн, які не розуміють нащо вони мають додержуваттися ******* для їх економікі санкцій, якщо зелекраїна сама цього не робить
показати весь коментар
12.03.2024 08:23 Відповісти
Тобто те що поляки завдають збитків Україні і їх куплені кацапами фермери ведуть себе як тварини це нормально,?
показати весь коментар
13.03.2024 10:59 Відповісти
https://biz.nv.ua/ukr/markets/polski-virobniki-molochnoji-produkciji-zayavili-pro-problemi-cherez-blokadu-kordonu-z-ukrajinoyu-50397343.html Польська молочна палата, та Асоціація виробників молока звернулися до урядів Польщі та України й аграрних міністрів обох країн. Як йдеться у спільному зверненні, виробники просять не закривати польсько-український кордон, щоб мирно вести діалог, повідомляє польське видання

=====================================================

Польські бариги молока бояться втратити український ринок і вже ниють, побоюючись, що Україна закриє їм український ринок!
показати весь коментар
01.03.2024 12:13 Відповісти
За даними Польської молочної палати, сальдо торгівлі молочною продукцією країни є позитивним і становить EUR96,7 млн на рік.

Малішевська підкреслила, що нинішня глобальна політика може призвести до того, що Польща втратить український ринок, що негативно позначиться на молочній галузі.

«Якщо ми не зможемо платити нашим фермерам хороші гроші за вироблене ними молоко, то, на жаль, польське виробництво продовжуватиме скорочуватися», - пояснила керівник Польської молочної палати.

Вона також звернула увагу на те, що ситуація ускладнюється дедалі вищою вартістю доставки та логістичними проблемами, оскільки польські компанії не хочуть возити товари в Україну, а транспортні компанії не хочуть прямувати через Польщу через ситуацію на кордоні.
показати весь коментар
01.03.2024 12:15 Відповісти
Курва это курва , ни куя не поделаешь..
показати весь коментар
01.03.2024 13:43 Відповісти
Добре б Ткач пояснив звідки в нього Опель-Мокка 23-го року))
показати весь коментар
01.03.2024 14:04 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 