Інформація про оборондержпостачальників досі перебуває у відкритому доступі, - "Українська бронетехніка". ВIДЕО
ТОВ "Українська бронетехніка" за два роки повномасштабного вторгнення наростила виробництво в десятки разів. Для безпеки компанія розосередила виробництво по країні.
Про це повідомляється у сюжеті Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, вже другий рік повномасштабного вторгнення, а у нас досі інформація про оборондержпостачальників знаходиться у відкритому доступі", - розповів гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.
Наразі компанія вживає наступні заходи безпеки: розосередження, ретельний відбір персоналу та організація виробничого процесу в такий спосіб, щоб не накопичувати в одному місці значних обсягів готового продукту та комплектуючих.
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.03.2024 18:49
+8 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар01.03.2024 18:49
+4 Старый Котяра #387676
показати весь коментар01.03.2024 18:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гетьманцєв ще до вас не добрався, GPS маячків ще не поначіпав...