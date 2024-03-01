Інформація про оборондержпостачальників досі перебуває у відкритому доступі, - "Українська бронетехніка". ВIДЕО

ТОВ "Українська бронетехніка" за два роки повномасштабного вторгнення наростила виробництво в десятки разів. Для безпеки компанія розосередила виробництво по країні.

Про це повідомляється у сюжеті Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, вже другий рік повномасштабного вторгнення, а у нас досі інформація про оборондержпостачальників знаходиться у відкритому доступі", - розповів гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

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Наразі компанія вживає наступні заходи безпеки: розосередження, ретельний відбір персоналу та організація виробничого процесу в такий спосіб, щоб не накопичувати в одному місці значних обсягів готового продукту та комплектуючих.



