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Інформація про оборондержпостачальників досі перебуває у відкритому доступі, - "Українська бронетехніка". ВIДЕО

ТОВ "Українська бронетехніка" за два роки повномасштабного вторгнення наростила виробництво в десятки разів. Для безпеки компанія розосередила виробництво по країні.

Про це повідомляється у сюжеті Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, вже другий рік повномасштабного вторгнення, а у нас досі інформація про оборондержпостачальників знаходиться у відкритому доступі", - розповів гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

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Наразі компанія вживає наступні заходи безпеки: розосередження, ретельний відбір персоналу та організація виробничого процесу в такий спосіб, щоб не накопичувати в одному місці значних обсягів готового продукту та комплектуючих.

ТОВ "Українська бронетехніка"
ТОВ "Українська бронетехніка"

Автор: 

Бельбас Владислав (21) Українська бронетехніка (49)


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Топ коментарі
+11
Та нє партєсь то не зрада-то апять случайна так савпавшеє савпадєніє...
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01.03.2024 18:49
+8
2 роки війни . - Федоров в дії бавиться з реестраціею одружень
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01.03.2024 18:49
+4
А як по-іншому кацапня повинна точно на ціль наводити як не дрони, так ракети. Для нашої влади головне, аби не влучили в асфальтові заводи дорожню техніку, бо розпил бюджета може уповільнитись.
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01.03.2024 18:59
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2 роки війни . - Федоров в дії бавиться з реестраціею одружень
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01.03.2024 18:49 Відповісти
Правильно писати "Фьодоров". Кацапські прізвища ні в якому разі не потрібно українізувати!
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01.03.2024 19:03 Відповісти
Та нє партєсь то не зрада-то апять случайна так савпавшеє савпадєніє...
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01.03.2024 18:49 Відповісти
А навіщо приховувати, якщо Зеленський сам визнав що в його ОПі зрадник?
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01.03.2024 18:56 Відповісти
Це він так "стрєлкі переводить" на "когось"...
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01.03.2024 19:04 Відповісти
згоден . Оман, Вагнер, Цемах і так далі
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01.03.2024 19:06 Відповісти
Наразі компанія вживає наступні заходи безпеки: розосередження, ретельний відбір персоналу та організація виробничого процесу в такий спосіб, щоб не накопичувати в одному місці значних обсягів готового продукту та комплектуючих. Джерело:
Гетьманцєв ще до вас не добрався, GPS маячків ще не поначіпав...
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01.03.2024 18:56 Відповісти
А як по-іншому кацапня повинна точно на ціль наводити як не дрони, так ракети. Для нашої влади головне, аби не влучили в асфальтові заводи дорожню техніку, бо розпил бюджета може уповільнитись.
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01.03.2024 18:59 Відповісти
Головне арахамій, подоляків і єрмаків з телефонами навіть близько не підпускайте, а то знову зроБлядь "селфі", а гетьманцевих з GPS датчиками женіть подалі.
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01.03.2024 19:29 Відповісти
як казав владімалєксандрочів - ця інформація вже на столі в кремлі.
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01.03.2024 20:34 Відповісти
Це спрощу доклади ОПи до Кацапії.
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01.03.2024 21:35 Відповісти
 
 