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Наші воїни на БМП Bradley розгромили цілу групу російських штурмовиків на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Воїни 47-ої окремої механізованої бригади розгромили штурмову групу 15-ої окремої гвардійської мотострілецької Олександрійської бригади. Бій відбувся на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Група російської піхоти пересувалася на БТР-80, обладнаному "мангалом" по всій довжині корпусу. "Броня" підвезла росіян до одного з будинків, після чого з неї спішилося близько 8 піхотинців, ще декілька залишилося на БТР-80.

Виконавши завдання, бронетранспортер поїхав з місця висадки, однак досить швидко його наздогнали FPV-дрони, найімовірніше, після першого влучання піхотинці загинули, наступні FPV повністю знищили бойову машину. 

Після цього, до раніше висаджених російських піхотинців майже в притул під’їхала бойова машина піхоти Bradley і почала розстрілювати окупантів. У результаті безперервного вогню група російської піхоти була знищена.

Також дивіться: Прикордонники знищили ворожий танк на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) Авдіївка (2342) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+65
Виявляється, що воювати у чесному двобої це зовсім не те, що розстрілювати полонених без БК?!
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02.03.2024 11:26
+36
Оце смакота оце жир!!!!! Дивишся не надивишся
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02.03.2024 11:30
+34
Так шо, з бредлі мав вилізти Водій, тай биться на шпагах?
Ти їбанутий чи кацап?
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02.03.2024 13:00
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Виявляється, що воювати у чесному двобої це зовсім не те, що розстрілювати полонених без БК?!
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02.03.2024 11:26 Відповісти
Так шо, з бредлі мав вилізти Водій, тай биться на шпагах?
Ти їбанутий чи кацап?
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02.03.2024 13:00 Відповісти
*****, для цього були розроблені бронємашини, шоб їбошить ворога, при цьому бути під захистом броні
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02.03.2024 13:02 Відповісти
Все вірно... тричі продивився - не побачив - звідкі смажить Бредлі?
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03.03.2024 19:28 Відповісти
все таки здаєТЬСЯ шо ....... нєх шастать, от і ніхто вас валити не буде непропорційно.
А по містах орки ваші валять пропорційно балістикою, так ****? ШО вони ТУТ забули?
пнх - і тоді тільки для суду будуть привозімиє, воєнні злочинці.

Ти вломився з кастєтом в общагу і тобі там дали заряд дробу = ти скавулиш "нак нічєсна". ідіот чо. так ти ще заплатиш за розбите дзеркало і за дезінфекцію твоєї крові, орочої. чорт
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02.03.2024 13:46 Відповісти
Коли "кажеться", то хрестись. Звикли пацюки вдесятьох на одного. Ось вам і відповідь за те, що БТР кинув напризволяще хробаків.
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02.03.2024 14:13 Відповісти
БМП проти БТР ви хтіли сказати. Якось по дурному у вас виходить зачепитися за момент бою і робити наголос.
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02.03.2024 14:45 Відповісти
У пехотинца, который лежал чуть в стороне от тех что возле ворот горели, на рюкзаке может конечно и каремат пристегнут, а может и огнемет, не разобрать на видео, но наверное штурмовики туда хотели прорваться не для комфортно поспать. Так что, бронетехника и противотанкист, это как бы соперники равные.
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02.03.2024 15:10 Відповісти
Ось і засвітився кацапсіна.
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02.03.2024 16:59 Відповісти
майстерність в тому щоб підійти на техніці
розібрати групу чи опорник
повернутися з цілою машиною і без втрат
і саме для цього техніка придумана
а не за пивом їздити
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02.03.2024 19:01 Відповісти
ПШНХЙ, кацап.
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02.03.2024 17:00 Відповісти
Надіюсь, там заїбашили твого брата чи сина...
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02.03.2024 23:49 Відповісти
красиво "лягли" рядочком
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02.03.2024 15:47 Відповісти
Потужно
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02.03.2024 11:27 Відповісти
У акицапів це жесть
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02.03.2024 18:36 Відповісти
Оце смакота оце жир!!!!! Дивишся не надивишся
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02.03.2024 11:30 Відповісти
И картинка в хорошем качестве
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02.03.2024 14:11 Відповісти
Грамотна робота наших бійців!
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02.03.2024 11:31 Відповісти
"Идем на Берлин! Патєрь нєт - всьо па плану.... "
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02.03.2024 11:32 Відповісти
...санитарние
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03.03.2024 06:17 Відповісти
На останніх секундах у лівому нижньому куті - наші підкрадаються щоб роздати всім дипломи до премії Дарвіна.
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02.03.2024 11:33 Відповісти
То кур'єр, приніс ордера на квартири...
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02.03.2024 11:36 Відповісти
Ох, дебіли.... Поруч були напівзруйновані будинки - там можна було сховатися. Ні, ці ідіоти лежать на відкритій місцевості і чекають поки їх знищать.

З іншого боку, саме таких легще за все знищувати
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02.03.2024 11:33 Відповісти
Та вони після вибуху біля мангального бтр, вже були всі контужені, мало чого соображали. Викинули як трохи мяска і айда назад
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02.03.2024 12:04 Відповісти
Вони були контужені, відколи їх мамки в дитинстві пороняли
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02.03.2024 13:41 Відповісти
Оккупанты решили что отступление ВСУ равносильно разгрому и теперь им поперла халява.
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02.03.2024 11:33 Відповісти
"рєшили атакануть на плєчах атступающєго прАтивника"
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02.03.2024 11:48 Відповісти
Ещё на несколько ошибок природы меньше стало
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02.03.2024 11:35 Відповісти
жаль1й постріл не вцілив,було б простіше,спішились а боєкомлект лишили в БТР тому гарний *салют*,цікаво на останніх кадрах двоє з *бредлі*для контролю,чи шо лишилось з підсиленого відділення.
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02.03.2024 11:37 Відповісти
Моща! - проти Бредлі без гранатомета це як з рогаткою проти автомата
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02.03.2024 11:37 Відповісти
Виявляється на тактику наскоку теж є болт з різьбою...
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02.03.2024 11:38 Відповісти
Так , але коли цих наскоків сотні десь знаходиться шпарина , людей у них безліч дівати нема куди
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02.03.2024 11:41 Відповісти
Прям безліч? Тут до двадцяти орків, навчених, плюс БТР. Їх вчили мінімум півроку, - бюджету Росії цей нахрюк обійшовся приблизно в півмільярда ржублів...
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02.03.2024 11:52 Відповісти
Які півроку вчили ?! такого на московії немає , 27 січня контракт, 15 лютого вже помер ...
це в нас людей мало там люди витратник
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02.03.2024 12:00 Відповісти
Це навчені пі-дори. Під Авдосом у них зараз "еліта". І видно робили вони подібне вже не раз.
Але тут щось пішло не так...
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02.03.2024 12:08 Відповісти
"Брэдли" привез посылку для этих мальчиков.
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02.03.2024 11:39 Відповісти
Перестріляли кирзових виродків як у тирі! 👍
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02.03.2024 11:41 Відповісти
Ого , як гарно кацапня розлітається на шматки ,
аж дух захоплює 😠
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02.03.2024 11:42 Відповісти
Файно!
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02.03.2024 11:42 Відповісти
Гарна робота! Слава хлопцям ЗСУ!
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02.03.2024 11:44 Відповісти
Зачервили
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02.03.2024 11:53 Відповісти
Зачервили кацапів
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02.03.2024 11:54 Відповісти
Супер!!!
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02.03.2024 11:55 Відповісти
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02.03.2024 11:57 Відповісти
Хороша робота, американці будуть вчитися з цього відео. Тільки не забувайте про РЄБи і розвідку 🙏, бо русня і на Бредлі має засоби ураження.
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02.03.2024 12:00 Відповісти
Zdes ocerednaja zombi-kacapo komanda unictozena.Vsio 47 brigada za neskolko sekund resili s vatnikami
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02.03.2024 12:03 Відповісти
К сожалению,на след.день наводчик этого Брэдли погиб((((
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02.03.2024 12:07 Відповісти
кацап, что такое "наводчик" Брэдли?
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02.03.2024 15:34 Відповісти
Вони подібну ***** постять весь час - видно з методички. Вже читав в телеграмі подібне про інший бій й іншого нашого бійця.
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02.03.2024 17:15 Відповісти
Розумні хлопці в бредлі. На всяк випадок прикрились підбитим кацапським бтром ,щоб якесь кацапське чмо муху не дістало. А далі справа техніки- гармата бушмастер бредлі викосила майже впритул цих "штурмовиків" ,без будь яких шансів залишитись хоча б 300сотими.
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02.03.2024 12:13 Відповісти
автоматическая пушка 30 мм! Пехоте верная смерть, есть видео Бредли танки кацапчикам разносили этими автоматическими пушками, пусть не пробили броню, но делали недееспособными
и на Бредли есть ПТРК, чтобы добить кацапский танк
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03.03.2024 22:47 Відповісти
чудова "маленька" перемога! 👍👍👍
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02.03.2024 12:19 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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02.03.2024 12:21 Відповісти
Україна - понад усе!

почав вигукувати гасло - доведи до кінця.
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02.03.2024 21:19 Відповісти
Кацапи гарно горять - п'ють горілки багато
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02.03.2024 12:22 Відповісти
А ось і барбек'ю готується..
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02.03.2024 12:29 Відповісти
10-0 в суху! (8+2 в БТР) піхота
1-0 техніка
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02.03.2024 12:44 Відповісти
Это очень хорошо, что билет ****** только в один конец , и на этом конец.
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02.03.2024 12:51 Відповісти
они были мертвыми, когда пришли нашу землю, а это свидетельство окончания их поганой жизни
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02.03.2024 13:10 Відповісти
там біля зеленої каліточки всі свсобаки і лягли спочити.
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02.03.2024 13:13 Відповісти
Один хробак намагається задкувати... і не знає що мертвий вже..
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02.03.2024 13:17 Відповісти
на 1:42


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02.03.2024 13:18 Відповісти
Нехай завжди так буде.
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02.03.2024 15:17 Відповісти
Собакам собача смерть !
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02.03.2024 15:19 Відповісти
Це не собаки, а істоти-кровопивці на рівні воші.
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02.03.2024 16:25 Відповісти
Не ображайте вірних і розумних тварин. Кацапи це смердячі покидьки природи.
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02.03.2024 17:03 Відповісти
Москалі пруть як наркомани. Їм мабуть колять героїн перед атакою.
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02.03.2024 17:54 Відповісти
Та не) они бы тогда спать легли)
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02.03.2024 20:20 Відповісти
МАГУРА ви кращі! Так цих уї....ків. Вони знали куди ішли ті їхали, однаково.
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02.03.2024 22:33 Відповісти
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03.03.2024 00:25 Відповісти
Тільки мені всередині відоса шматок з горящей бехой глаз ріже? Це для красивой картинки чи щоб запутать врага? )))
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03.03.2024 01:05 Відповісти
середня прожарка 😁
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03.03.2024 10:26 Відповісти
 
 