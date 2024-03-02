Наші воїни на БМП Bradley розгромили цілу групу російських штурмовиків на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Воїни 47-ої окремої механізованої бригади розгромили штурмову групу 15-ої окремої гвардійської мотострілецької Олександрійської бригади. Бій відбувся на Авдіївському напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Група російської піхоти пересувалася на БТР-80, обладнаному "мангалом" по всій довжині корпусу. "Броня" підвезла росіян до одного з будинків, після чого з неї спішилося близько 8 піхотинців, ще декілька залишилося на БТР-80.
Виконавши завдання, бронетранспортер поїхав з місця висадки, однак досить швидко його наздогнали FPV-дрони, найімовірніше, після першого влучання піхотинці загинули, наступні FPV повністю знищили бойову машину.
Після цього, до раніше висаджених російських піхотинців майже в притул під’їхала бойова машина піхоти Bradley і почала розстрілювати окупантів. У результаті безперервного вогню група російської піхоти була знищена.
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Ти їбанутий чи кацап?
А по містах орки ваші валять пропорційно балістикою, так ****? ШО вони ТУТ забули?
пнх - і тоді тільки для суду будуть привозімиє, воєнні злочинці.
Ти вломився з кастєтом в общагу і тобі там дали заряд дробу = ти скавулиш "нак нічєсна". ідіот чо. так ти ще заплатиш за розбите дзеркало і за дезінфекцію твоєї крові, орочої. чорт
розібрати групу чи опорник
повернутися з цілою машиною і без втрат
і саме для цього техніка придумана
а не за пивом їздити
З іншого боку, саме таких легще за все знищувати
це в нас людей мало там люди витратник
Але тут щось пішло не так...
аж дух захоплює 😠
и на Бредли есть ПТРК, чтобы добить кацапский танк
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
почав вигукувати гасло - доведи до кінця.
1-0 техніка