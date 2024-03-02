Наші воїни на БМП Bradley розгромили цілу групу російських штурмовиків на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Воїни 47-ої окремої механізованої бригади розгромили штурмову групу 15-ої окремої гвардійської мотострілецької Олександрійської бригади. Бій відбувся на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Група російської піхоти пересувалася на БТР-80, обладнаному "мангалом" по всій довжині корпусу. "Броня" підвезла росіян до одного з будинків, після чого з неї спішилося близько 8 піхотинців, ще декілька залишилося на БТР-80.

Виконавши завдання, бронетранспортер поїхав з місця висадки, однак досить швидко його наздогнали FPV-дрони, найімовірніше, після першого влучання піхотинці загинули, наступні FPV повністю знищили бойову машину.

Після цього, до раніше висаджених російських піхотинців майже в притул під’їхала бойова машина піхоти Bradley і почала розстрілювати окупантів. У результаті безперервного вогню група російської піхоти була знищена.

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