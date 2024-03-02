Бійці 3 ОШБр вистежили російський танк у районі Авдіївки та знищили його. ВIДЕО
Воїни батальйону безпілотних систем 3-ої окремої штурмової бригади вистежили російський танк у районі Авдіївки й завдали удару дроном, внаслідок чого ворожий танк вибухнув.
Відео бойової роботи зі знищення танка бійці зуміли зафіксувати, інформує Цензор.НЕТ.
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