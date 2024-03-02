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Бійці 3 ОШБр вистежили російський танк у районі Авдіївки та знищили його. ВIДЕО

Воїни батальйону безпілотних систем 3-ої окремої штурмової бригади вистежили російський танк у районі Авдіївки й завдали удару дроном, внаслідок чого ворожий танк вибухнув.

Відео бойової роботи зі знищення танка бійці зуміли зафіксувати, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Наші воїни на БМП Bradley розгромили цілу групу російських штурмовиків на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7334) Авдіївка (2342) 3 Окрема штурмова бригада (439)


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пілоти БПЛА скоро навчаться в ствол гармати танка залітати.....
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02.03.2024 12:42 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Підтримуймо адресно Захисників України! Бо Стефанчук +Зеленський+Шмигаль, глибока зтурбовані, оти Оманськими інвестором патрушевим…
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02.03.2024 12:47 Відповісти
Молодці наші воїни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.03.2024 12:48 Відповісти
Т-62?
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02.03.2024 12:51 Відповісти
Потрапили в саму захищену частину танка.
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02.03.2024 13:12 Відповісти
Та обрізали відео щоб не було видно як танк поїхав далі...
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02.03.2024 13:44 Відповісти
 
 