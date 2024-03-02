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Окупанти загубили труси під час спроби закріпитися у Бердичах на Донеччині. ВIДЕО

Українські війська відпрацювали на БМП Bradley по окупантах. В результаті роботи ЗСУ було ліквідовано групу російських загарбників.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 3 ОШБр вистежили російський танк у районі Авдіївки та знищили його. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) Донецька область (8578)


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Топ коментарі
+42
Щось я пропустила.
Олег Леусенко
@leusenko1
·
14 год
Операція на Тендрівській косі, де загинули бійці ССО, не мала ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного значення, - генерал Кривонос.
Це всі притомні українці розуміють і знають.
Коли труслива жаба замінила генералітет, плани агентури по знищенню наших воїнів пришвидшились
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02.03.2024 14:12
+18
Українці повинні згуртуватися. Це війна до повного знищення. Або кацапи або українці!
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02.03.2024 14:19
+15
Мальчік в трусіках, десять років потому..
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02.03.2024 14:19
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Щось я пропустила.
Олег Леусенко
@leusenko1
·
14 год
Операція на Тендрівській косі, де загинули бійці ССО, не мала ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного значення, - генерал Кривонос.
Це всі притомні українці розуміють і знають.
Коли труслива жаба замінила генералітет, плани агентури по знищенню наших воїнів пришвидшились
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02.03.2024 14:12 Відповісти
біля БТР не бачила Тендрівську косу, бачила "мальчиков в трусиках"

Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги.
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02.03.2024 15:39 Відповісти
🖕
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02.03.2024 15:52 Відповісти
Вискочили з трусів - буває
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02.03.2024 14:14 Відповісти
Кацап не знає, що таке труси. це слово на кацапії неизвесное і ругательное
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02.03.2024 16:08 Відповісти
Тем более, если трусы кружевные.
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02.03.2024 16:14 Відповісти
Там хтось в будці сидить
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02.03.2024 14:18 Відповісти
Українці повинні згуртуватися. Це війна до повного знищення. Або кацапи або українці!
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02.03.2024 14:19 Відповісти
це так. але навколо кого? цієї мерзоті при владі? Навіть не пригадаю жодного притомного посадовця із лав "зелених"
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02.03.2024 14:45 Відповісти
Поймали наши хлопцы голубчиков в самый интересный момент...
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02.03.2024 14:19 Відповісти
Мальчік в трусіках, десять років потому..
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02.03.2024 14:19 Відповісти
Кацапи пʼянющі та обкурені навіть не усвідомлюють куди і для чого лізуть , бо наркота і водяра -
це весь сенс їхнього непотрібного
життя 😡
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02.03.2024 14:21 Відповісти
Вони лізуть своїми піс...ами. Значить пішли на війну за тими цінностями, які вони на мітингах засуджують. Одне діло волати з екрана телевізора, а інше "что хочеться, а почему и нет!" Підарів треба мочити, якщо вони з кремлівської параші вилізли.
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02.03.2024 14:38 Відповісти
не те. головна цінність кацапів та більшості рашистів це дупа. Недарма ***** їх 20 років піднімає з колін та все ніяк
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02.03.2024 14:48 Відповісти
То кадироаські мавпи згвалтували кацапів ))
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02.03.2024 14:22 Відповісти
Угу..Прерванный половой акт.Кадыровский кавалер убежал,а овца так и осталась без трусов лежать.
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02.03.2024 14:30 Відповісти
Ані "кровниє братья", ну пАчті слАв'яни. З азійськими карнямі Золотої Орди.
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02.03.2024 14:41 Відповісти
"мальчікі без трусіков" - тепер прийдеться мандрички пропагандонам на рашке переписувати так як вислів "мальчікі в трусіках" застаріло!
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02.03.2024 14:27 Відповісти
Це не друга армія в світі. Це армія підарів. Отак ***** виховує країну "людських цінностей". Якщо гоміки у касапії - цінност, то м'ясо треба БЕРЕЧЬ !
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02.03.2024 14:27 Відповісти
Перервали кацапів на самому інтимному процесі. Гарна смерть! 😁
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02.03.2024 14:35 Відповісти
в кайф
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02.03.2024 15:20 Відповісти
...закріпились тільки труси.
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02.03.2024 14:38 Відповісти
с утра до вечора одно то саме - кацапы без трусов
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02.03.2024 15:05 Відповісти
https://t.me/voynareal/84797 Повідомляється, що це відео з місця падіння вчорашнього збитого Су-34 на маріупольському напрямку.
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02.03.2024 15:08 Відповісти
"Мальчікі в трусіках це вже класика, а от "мальчікі без трусіков" це модерново!
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02.03.2024 15:14 Відповісти
Распяли мальчика без трусиков
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02.03.2024 15:29 Відповісти
********* трахалась i не вспiла одягти труси
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02.03.2024 15:42 Відповісти
Трахатись під вибухи з Бредлі-військове збочення.Хтось же сприймає це за правду?Правда,на Цензорі 100 разів показували як горить кацап і його одяг.А при вибухах -вибухова хвиля зриває і одяг і голову.Тому,думаю,не треба надто фантазувати...
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02.03.2024 16:07 Відповісти
Два молодца-голубца.
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02.03.2024 15:59 Відповісти
Тепер ясно, чому наші воїни називають кацапіп пі..до..расами.
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02.03.2024 16:10 Відповісти
Все вокруг зажаренные, а эти белые - некрофилы?
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02.03.2024 16:28 Відповісти
В них гєєв нема ,э одні ...ідараси.
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02.03.2024 17:22 Відповісти
В бій ідуть одні кацапо- нудісти.
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02.03.2024 17:33 Відповісти
Сьогодні Руйнівники перевірять міф, чи правда, що підчас вибуху з тіла злітають штани.
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02.03.2024 17:37 Відповісти
Труси з штанами тупо згоріли у орків... Подгорєло у русні...
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03.03.2024 19:13 Відповісти
З Гітлера вибухом у "Верволфі" зірвало.
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04.03.2024 08:54 Відповісти
Опять порнуха от кацапов? Да-а-а, мальчик в трусиках уже не тот. Импортозамещение в лёгкой промышленности кацапии не сработало. Лучше посмотрите на эту мясорубку! Несколько секунд и от кацапов и их БТР не осталось ничего, кроме расчленёнки и... русалки (русала) на последнем кадре
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4tgj3/russian_assault_group_torn_to_shreds_by_fpv/
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02.03.2024 21:40 Відповісти
без трусів и без колгот..ми встречаем новий готт..))
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02.03.2024 23:04 Відповісти
Срамота!
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03.03.2024 11:13 Відповісти
 
 