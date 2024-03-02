Окупанти загубили труси під час спроби закріпитися у Бердичах на Донеччині. ВIДЕО
Українські війська відпрацювали на БМП Bradley по окупантах. В результаті роботи ЗСУ було ліквідовано групу російських загарбників.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
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Олег Леусенко
@leusenko1
·
14 год
Операція на Тендрівській косі, де загинули бійці ССО, не мала ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного значення, - генерал Кривонос.
Це всі притомні українці розуміють і знають.
Коли труслива жаба замінила генералітет, плани агентури по знищенню наших воїнів пришвидшились
Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги.
це весь сенс їхнього непотрібного
життя 😡
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4tgj3/russian_assault_group_torn_to_shreds_by_fpv/