В Єкатеринбурзі РФ вибухнула електропідстанція, яка живить три оборонні заводи. РосЗМІ пишуть про вибухівку. ВIДЕО

Уночі 2 березня у російському Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції "Калінінська", яка живить три оборонні заводи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив російський ТАСС та росЗМІ Mash.

Як зазначається, будівля забезпечує енергією три оборонні підприємства: Машинобудівний завод імені Калініна, Турбомоторний і "Уралмаш".

"Вибух та яскравий спалах зафіксували поблизу будівлі електричної підстанції на вулиці Шефській у Єкатеринбурзі. За однією з версій причиною могло стати коротке замикання", - йдеться у повідомленні ТАСС.

За інформацією Mash, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Ймовірно, детонація сталася за таймером.

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"Ймовірно, детонація відбулася за таймером. Постраждалих немає. Наразі правоохоронці з'ясовують, як СВП опинився на території підприємства", - пише росЗМІ.

Підстанція розташована в межах "Машинобудівного заводу імені М. І. Калініна".

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