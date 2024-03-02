УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11058 відвідувачів онлайн
Новини Відео
10 476 18

В Єкатеринбурзі РФ вибухнула електропідстанція, яка живить три оборонні заводи. РосЗМІ пишуть про вибухівку. ВIДЕО

Уночі 2 березня у російському Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції "Калінінська", яка живить три оборонні заводи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив російський ТАСС та росЗМІ Mash.

Як зазначається, будівля забезпечує енергією три оборонні підприємства: Машинобудівний завод імені Калініна, Турбомоторний і "Уралмаш".

"Вибух та яскравий спалах зафіксували поблизу будівлі електричної підстанції на вулиці Шефській у Єкатеринбурзі. За однією з версій причиною могло стати коротке замикання", - йдеться у повідомленні ТАСС.

За інформацією Mash, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Ймовірно, детонація сталася за таймером.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухи у російському Нижньому Новгороді. ВIДЕО

"Ймовірно, детонація відбулася за таймером. Постраждалих немає. Наразі правоохоронці з'ясовують, як СВП опинився на території підприємства", - пише росЗМІ.

Підстанція розташована в межах "Машинобудівного заводу імені М. І. Калініна".

Дивіться також: "Технологічний" вибух на оборонному заводі "Роскосмосу" в Алтайському краї РФ. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4484) росія (65379)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Наші діди можуть пишатися своїми нащадками. Смерть ворогам!
показати весь коментар
02.03.2024 15:35
+8
Нажаль - світло навіть не блимнуло.
показати весь коментар
02.03.2024 16:04
+6
Хай згорить вся варварська терористична росія.
показати весь коментар
02.03.2024 15:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужність заводів вирішили збільшити, але на трансформатори "денег нет".
показати весь коментар
02.03.2024 15:15 Відповісти
Деньхі билі, но іх укралі і прапілі...
показати весь коментар
02.03.2024 15:32 Відповісти
За день полагодять.
От якби вибухівка спрацювала під якимось закордонним верстатом...
показати весь коментар
02.03.2024 15:15 Відповісти
Хай згорить вся варварська терористична росія.
показати весь коментар
02.03.2024 15:20 Відповісти
Гріхи висять як грона винограду...
В крові по лікті...
Але цюму раді...

А після нас навкруг-
Ну, хоч пустеля....

Ізгої в світі...
Грають в лоттерею....

Під санкуіями...
Підстанція...
показати весь коментар
02.03.2024 15:34 Відповісти
Наші діди можуть пишатися своїми нащадками. Смерть ворогам!
показати весь коментар
02.03.2024 15:35 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2024 15:38 Відповісти
Да масло слили, а косят что партизаны подкинули гранату
показати весь коментар
02.03.2024 15:56 Відповісти
Только заводы не оборонные а военные, так более правильно.
показати весь коментар
02.03.2024 15:58 Відповісти
Шкода що постраждалих немає!
показати весь коментар
02.03.2024 16:03 Відповісти
" а мені подобається коли все горить , всі бігають, метушаться...."
показати весь коментар
02.03.2024 16:16 Відповісти
Нажаль - світло навіть не блимнуло.
показати весь коментар
02.03.2024 16:04 Відповісти
Хіба правильно військові заводи окупантів називати "оборонними"?
показати весь коментар
02.03.2024 16:15 Відповісти
наступальний завод?
тоді краще "агресивний" завод
показати весь коментар
02.03.2024 16:18 Відповісти
Відео ні про що. Враження що в паркан прилетіло. А підстанція ціла.
показати весь коментар
02.03.2024 16:21 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2024 18:45 Відповісти
Гарна новина, нажаль не вся расєя залишалася без електрики.
показати весь коментар
02.03.2024 21:26 Відповісти
 
 