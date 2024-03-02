Аеророзвідники виявили та знищили склад з боєприпасами в окупованих Олешках на Херсонщині. ВIДЕО

За даними розвідки, в окупованих Олешках на Херсонщині, окупанти облаштували склад боєкомплекту в приміщенні промислового призначення. Аеророзвідники 11-ої бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України влучили у склад, після чого там зайнялась пожежа.

За інформацією з різних джерел, масштабна пожежа з детонацією боєприпасів відбувалася всю ніч, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Окупанти загубили труси під час спроби "закріпитися" у Бердичах на Донеччині. ВIДЕО