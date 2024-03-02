Аеробомбери влучним скидом боєприпаса нищать російську БМП, на броні якої лежить ліквідований окупант. ВIДЕО
Аеробомбери підрозділу "Shadow" на Авдіївському напрямку знищили влучним скидом боєприпаса з дрона російську БМП.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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+16 Амандрапапупа
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+13 Филипп Филиппович Преображенск
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горілого хробака
і ЛАДА тютю
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