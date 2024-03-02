УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11058 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
13 013 28

Аеробомбери влучним скидом боєприпаса нищать російську БМП, на броні якої лежить ліквідований окупант. ВIДЕО

Аеробомбери підрозділу "Shadow" на Авдіївському напрямку знищили влучним скидом боєприпаса з дрона російську БМП.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Аеророзвідники виявили та знищили склад з боєприпасами в окупованих Олешках на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7334) БМП (413)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Непоганий мангал для приготування кацапа-гриль
показати весь коментар
02.03.2024 16:59
+16
Другий скид попав прямісінько в заливну горловину основного баку БМП-1. Супер!
показати весь коментар
02.03.2024 16:59
+13
показати весь коментар
02.03.2024 17:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот это "бутерброд".
показати весь коментар
02.03.2024 16:58 Відповісти
нє, ну чьо, гусеніци ж залишаться
показати весь коментар
02.03.2024 17:50 Відповісти
Так чё, жене 2 белых лады положено? Дважды ж помер...не напасешся
показати весь коментар
02.03.2024 17:52 Відповісти
Я відчуваю запах горілої плоті навіть через екран 😁
показати весь коментар
02.03.2024 16:58 Відповісти
...хробака

горілого хробака
показати весь коментар
02.03.2024 17:53 Відповісти
Непоганий мангал для приготування кацапа-гриль
показати весь коментар
02.03.2024 16:59 Відповісти
Другий скид попав прямісінько в заливну горловину основного баку БМП-1. Супер!
показати весь коментар
02.03.2024 16:59 Відповісти
Тєпєрь будєт ванька-гріль...
показати весь коментар
02.03.2024 17:06 Відповісти
там навіть молекул не залишиться
і ЛАДА тютю
нема тіла нема лади
облом шо пісєц....
показати весь коментар
02.03.2024 19:10 Відповісти
красивое
показати весь коментар
02.03.2024 17:08 Відповісти
в когось в п@дорашці накрілісь мріі...
показати весь коментар
02.03.2024 17:12 Відповісти
Це горить біла Лада-Каліна
показати весь коментар
02.03.2024 17:21 Відповісти
Це жах,загрилили івана!!!
показати весь коментар
02.03.2024 17:21 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2024 17:33 Відповісти
какие-то стрёмные у кацапов оберегы
показати весь коментар
02.03.2024 17:51 Відповісти
Сруськай мір, отримав в Мирній Україні те, що він хотів…
Слава Захисникам України та їх Родинам! Україна переможе, всупереч дій привладних із Зеленським …
Підтримуймо Захисників України!
показати весь коментар
02.03.2024 17:56 Відповісти
Вот изверги, и поспать не дадут бойцу. Оно пол рашки протопало, пока дошло в Украину, устало, а тут такое...
показати весь коментар
02.03.2024 17:56 Відповісти
То не труп, бо він кілька разів двигався. І підморгнув іще, і здається що рукою помахав
показати весь коментар
02.03.2024 18:08 Відповісти
А чего он не тикает?
показати весь коментар
02.03.2024 18:17 Відповісти
москалям і на "тому світі" спокою не буде - в пекло так в пекло....
показати весь коментар
02.03.2024 18:47 Відповісти
Гарна прожарка ! Well-done!
показати весь коментар
02.03.2024 19:01 Відповісти
Буде розповідати кобзону, що сидів в першому ряду
показати весь коментар
02.03.2024 19:57 Відповісти
А ты где ? загораю на гриле.
показати весь коментар
02.03.2024 23:32 Відповісти
просмажився лапоть..
показати весь коментар
02.03.2024 23:51 Відповісти
кацапостейк...
показати весь коментар
03.03.2024 06:23 Відповісти
М-да... Довести до кипения и готовить на медленном огне.
показати весь коментар
03.03.2024 11:08 Відповісти
Безкоштовна кремація... замовляйте в ЗСУ!
показати весь коментар
03.03.2024 12:15 Відповісти
що за саундтрек?
показати весь коментар
03.03.2024 19:26 Відповісти
 
 