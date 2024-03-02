Українські морпіхи у ближньому бою ліквідували трьох окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Два українські морпіхи прийняли ближній бій проти групи з чотирьох російських десантників у Кринках на Херсонщині. За допомогою гранат і підтримки з повітря наші воїни здобули перемогу та ліквідували трьох окупантів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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