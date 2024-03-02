Українські морпіхи у ближньому бою ліквідували трьох окупантів на Херсонщині. ВIДЕО
Два українські морпіхи прийняли ближній бій проти групи з чотирьох російських десантників у Кринках на Херсонщині. За допомогою гранат і підтримки з повітря наші воїни здобули перемогу та ліквідували трьох окупантів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+21 Dust
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дякуємо також колишньому мешканцю Кринок, який на відміну від ЗЄлі збудував якийсь бункер для наших Воїнів
або тут зручніше рибку ловити у вирі
і як виникає думка брати чи не брати, склоняйся до не брати...
Як там Нехаммер Карл (Karl Neham ) ?
дякую
жаль - то *****...
лупаште їх, пацани, і Бог і українській народ з вами.
повідключайте камери і лупаште тих гидот....
Тож, якби не "пташка" з оператором і зв'язковим, то бій цілком міг би скластись на користь ворога.
Але один втік і може навести координати для обстрілу.