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Українські морпіхи у ближньому бою ліквідували трьох окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Два українські морпіхи прийняли ближній бій проти групи з чотирьох російських десантників у Кринках на Херсонщині. За допомогою гранат і підтримки з повітря наші воїни здобули перемогу та ліквідували трьох окупантів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Аеробомбери влучним скидом боєприпаса нищать російську БМП, на броні якої лежить ліквідований окупант. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981)


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Топ коментарі
+21
Слава Героям !

дякуємо також колишньому мешканцю Кринок, який на відміну від ЗЄлі збудував якийсь бункер для наших Воїнів
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02.03.2024 17:46
+12
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.03.2024 17:55
+10
Герої ! Слава Героям!
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02.03.2024 18:34
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Це вже схоже на кринкибаєвку...
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02.03.2024 17:38 Відповісти
Слава Героям !

дякуємо також колишньому мешканцю Кринок, який на відміну від ЗЄлі збудував якийсь бункер для наших Воїнів
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02.03.2024 17:46 Відповісти
там би розтяжки поставити чи протипіхотних мін накидати
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02.03.2024 17:47 Відповісти
Там підвоз всього йде на гумових човнах. При постійному мінометному обстрілі. Дуже тяжко з усім.
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02.03.2024 19:34 Відповісти
Не...уй шастать.
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02.03.2024 17:47 Відповісти
як там у польшу регулярно заходять санкционні російські товари через білоруський кордон?

або тут зручніше рибку ловити у вирі
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02.03.2024 18:04 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.03.2024 17:55 Відповісти
лупаште їх, хлопці..
і як виникає думка брати чи не брати, склоняйся до не брати...
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02.03.2024 17:59 Відповісти
Десь, мабуть, поруч, Шмигаль з у сим урядовим «колективом», під повним патронатом єрмака, після сидіння, на якійсь там Ставці, риють «лінію абарони зеленськага»…. Десь же треба, на щось, 17 млрд грн з доріг списати…
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02.03.2024 18:03 Відповісти
як там в Австрии ?

Як там Нехаммер Карл (Karl Neham ) ?
дякую
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02.03.2024 18:10 Відповісти
З осіні прошлого року ремонтують шлях Миколаїв-Одеса - там стіки залили бетону, шо можна було не одну бетону лінію оборони для ЗСУ зробити. Зараз ще роботи ведуть -полірують - для кого тіки - знає ось ця людина - воїн Роман Костенко про шпигунів у владі, про малюка...- https://www.5.ua/ru/polytyka/maliuk-bil-zol-roman-kostenko-o-shpyonakh-vo-vlasty-potere-avdeevky-y-mobylyzatsyy-randevu-323597.html
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02.03.2024 19:41 Відповісти
ніколи не дивиться їм в очі, там нема чого бачичи.
жаль - то *****...
лупаште їх, пацани, і Бог і українській народ з вами.
повідключайте камери і лупаште тих гидот....
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02.03.2024 18:08 Відповісти
На щастя дрон був наш і "робив підказки" коли і куди кидати гранати. Так і вбили двох ворожих солдат, а третій при відході решти штурмової групи "зачистки" наступив на міну.
Тож, якби не "пташка" з оператором і зв'язковим, то бій цілком міг би скластись на користь ворога.
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02.03.2024 18:30 Відповісти
Герої ! Слава Героям!
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02.03.2024 18:34 Відповісти
Молодці!!!Вдале полювання і головне без втрат...
Але один втік і може навести координати для обстрілу.
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03.03.2024 17:51 Відповісти
 
 